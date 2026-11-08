Ethereum test ağındaki kritik hata sonrası Vitalik yön değişikliğini açıkladı

Ethereum ekosistemi son 48 saatte hem teknik hem de ekonomik başlıklarda yoğun bir gündem yaşadı. Test ağında devreye alınan Glamsterdam hard fork süreci, ücret yeniden hesaplama mekanizmasında tespit edilen kritik bir hata nedeniyle durduruldu. Söz konusu sorunun, akıllı sözleşmelerin çalışma mantığını bozabilecek kadar ciddi olduğu aktarıldı.

Test ağındaki hata hard fork takvimini etkiledi

Glamsterdam güncellemesi, başlangıçta blok alanı fazlası ve ağ kapasitesinin daha verimli kullanımı hedefiyle planlanmıştı. Ancak test ağındaki hata, güncellemenin güvenli biçimde ilerletilmesini engelledi. Bu gelişme, Ethereum geliştiricilerinin ana ağa geçişten önce mimari tercihleri yeniden değerlendirmesine yol açtı.

Ethereum, piyasa değeri bakımından en büyük blokzincir ağlarından biri olarak akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalar için temel altyapı sağlıyor. Ağdaki bu tür güncellemeler, yalnızca işlem maliyetlerini değil, geliştiricilerin uygulama tasarımını da doğrudan etkileyebiliyor.

Vitalik Buterin, topluluğun ETH’yi yalnızca ücret yakımı üzerinden değerlendirmeyi bırakması gerektiğini, Ethereum’un değer dayanağının çok daha geniş bir zeminde aranması gerektiğini vurguladı.

Vitalik Buterin ücret yakımı anlatısına mesafe koydu

Tartışmalar sürerken Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin, ağın azalan gelirleri etrafındaki kaygıları hedef alan yeni yaklaşımını paylaştı. Buterin, ETH’nin değerinin yalnızca işlem ücretlerinin yakılmasıyla açıklanamayacağını savundu. Ona göre yaklaşık 270 milyar dolarlık bir temel blokzincir katmanını, ne kadar gas yakıldığına göre fiyatlamaya çalışmak sürdürülebilir bir çerçeve sunmuyor.

Buterin, ETH için daha güçlü anlatının değer saklama aracı yaklaşımı olabileceğini dile getirdi. Bu değerlendirme, küresel belirsizliklerin öne çıktığı bir dönemde geldi. ETH fiyatı bu tartışmalar sırasında 2.240 dolar seviyesinde bulunuyordu.

Buterin’in yaklaşımı, EIP 1559 sonrasında güçlenen deflasyon odaklı anlatıya da mesafeli bir çizgi taşıyor. Ona göre geçmişte görülen yüksek yakım dönemleri, ilk bakışta göründüğü kadar kalıcı değildi. Bu zirveler büyük ölçüde kripto piyasasındaki döngüsel spekülatif faaliyetlere bağlı kaldı ve ayı piyasalarında zayıfladı.

Solana kurucu ortağı Anatoly Yakovenko da işlem ücretlerinin tek başına bir ürün gibi ele alınamayacağını, blokzincir ağlarının son kullanıcı için gerçek değer üretmesi gerektiğini söyledi.

Ağ kapasitesi artarken yakım oranı gerileyebilir

Ekosistemdeki geliştiriciler, birinci katman kapasitesini artıracak teknik adımlara hazırlanıyor. Metinde EIP 8037 ile ücret kalibrasyonu ve EIP 7928 ile paralel üretim yaklaşımının gündemde olduğu, gas limitinin 200 milyon birime kadar çıkarılmasının hedeflendiği belirtiliyor.

Bu çerçevede ağda daha fazla boş kapasite oluşmasının işlemleri ucuzlatması, buna karşılık token yakım hızının zamanla düşmesi bekleniyor. Piyasadaki bazı kesimler bu modelin deflasyon etkisini zayıflatabileceği görüşünü öne çıkarırken, Buterin bunun Ethereum’un temel değer önerisini ortadan kaldırmadığını savunuyor.

Ortaya çıkan tablo, Ethereum’un kısa vadeli piyasa anlatılarından çok, ana katmanda güvenlik ve istikrara öncelik verdiğine işaret ediyor. Test ağında yaşanan gecikme ile Buterin’in açıklamaları birlikte değerlendirildiğinde, ekosistemin daha temkinli ve uzun vadeli bir yol haritasına yöneldiği görülüyor.