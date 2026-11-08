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Flare CEO’su, XRP’nin geleceğinin Ripple’a bağlanmaması gerektiğini söyledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Flare CEO’su, $XRP için geleceğin yalnızca Ripple’a bağlanmaması gerektiğini söyledi.
  • 📌 Hugo Philion, XRP topluluğunu fiyat yerine kullanım alanlarını büyütmeye çağırdı.
  • 📉 Son bir yılda yaklaşık %50 gerileyen XRP, açıklamalar sırasında 1,16 dolarda işlem gördü.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç
Memetoro

Flare CEO’su Hugo Philion, XRP etrafında son dönemde artan belirsizlik ve tartışmalara tepki göstererek, kripto varlığın geleceğinin yalnızca Ripple’ın adımlarına göre değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Philion, XRP topluluğunun odağını fiyat performansı yerine kullanım alanlarını genişletmeye çevirmesi gerektiğini savundu.

İçindekiler
1 XRP için odak noktası kullanım alanı
2 Fiyat performansı ve topluluktaki rahatsızlık
3 FLR ve FXRP tartışması

XRP için odak noktası kullanım alanı

Philion, X üzerinden yaptığı açıklamada, XRP yatırımcılarının sık sık Ripple’ın ne yaptığına ya da ne yapmadığına bakarak varlığın geleceğini yorumladığını belirtti. Ona göre XRP’nin değeri ve etrafındaki anlatı, tek bir aktörün hamlelerine bağlı görülmemeliydi.

XRP’nin değeri ve anlatısı hiçbir zaman tek bir aktörün eylemlerine bağlı şekilde görülmemeliydi.

Flare, farklı blokzincirler arasında veri erişimi ve birlikte çalışabilirlik sağlamayı hedefleyen bir ağ olarak biliniyor. Philion da bu çerçevede XRP sahiplerinin asıl olarak ellerindeki varlığı nasıl kullandıklarını, yeni yatırımcıları XRP tutmaya nasıl ikna edebileceklerini ve XRP’yi ağırlıklı olarak spekülatif bir varlık olmaktan çıkarıp kullanılabilir sermayeye nasıl dönüştürebileceklerini tartışması gerektiğini ifade etti.

Philion, Flare’ın ortaya çıkış nedenlerinden birinin de XRP ile daha fazlasının yapılabileceğine dair bu yaklaşım olduğunu söyledi. XRP sahiplerini Flare ekosistemini denemeye çağıran yönetici, bunun XRP’nin Ripple’a bağımlılığını azaltabilecek bir yol sunduğunu dile getirdi.

Fiyat performansı ve topluluktaki rahatsızlık

Açıklamalar, XRP topluluğunda fiyat performansına yönelik memnuniyetsizliğin arttığı bir dönemde geldi. XRP fiyatı son bir yılda yaklaşık %50 geriledi ve 1,16 dolar seviyesinde işlem gördü. Bu zayıf performans, topluluk içinde zaman zaman yönetime ve ekosistemin önde gelen isimlerine dönük eleştirileri de beraberinde getirdi.

Ripple’ın eski teknoloji yöneticisi David Schwartz da kısa süre önce XRP’nin zayıf fiyat görünümü nedeniyle eleştirilmişti. Schwartz, XRP fiyatı üzerindeki etkisinin son derece sınırlı olduğunu belirtmişti.

FLR ve FXRP tartışması

Tartışmalar yalnızca XRP ile sınırlı kalmadı. Bir X kullanıcısı, Flare’ın merkeziyetsiz finans ekosisteminde XRP sahiplerinin FLR satın almadan da işlem yapabildiğini öne sürerek, bu durumda FLR sahiplerinin tokenın değerini göstermekte yeterince etkili olup olmadığını sorguladı.

Philion ise bu görüşe katılmadı ve Flare üzerinde tokenlaştırılmış XRP sürümü olan FXRP’nin FLR gerektirmeden kullanılamayacağını söyledi. FXRP, XRP’nin Flare ağı üzerindeki temsilini ifade ediyor. Philion’a göre Flare Smart Accounts yalnızca kullanıcıların FLR yönetme ihtiyacını arka planda gizleyerek deneyimi kolaylaştırıyor; buna karşın ağdaki işlem ücretleri yine FLR ile ödeniyor.

Mini sözlük: FXRP, XRP’nin Flare ağı üzerindeki tokenlaştırılmış sürümünü ifade eder. Flare Smart Accounts ise işlem deneyimini sadeleştirmek için bazı teknik adımları kullanıcı adına arka planda yöneten hesap yapısıdır.

FLR’ye ihtiyaç duymadan FXRP kullanılabildiği yönündeki iddia doğru değil; Smart Accounts yalnızca bu ihtiyacı kullanıcı açısından görünmez hale getiriyor.

Philion ayrıca uzun vadede FLR’nin yalnızca işlem ücretleri için kullanılan bir token olarak kalmaması gerektiğini söyledi. Ekosistemde daha geniş çaplı ücret üretimi ve daha fazla kullanım senaryosu oluşmasının önem taşıdığını vurguladı.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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