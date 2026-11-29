XRP, 2026’nın son ayına son yılların en sert aylık düzeltmelerinden birinin ardından giriyor. Kasım ayında fiyat kısa süreliğine 0,86 dolara kadar gerileyerek Kasım 2024’ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Ardından 0,95 dolar civarına doğru bir toparlanma yaşansa da XRP, 28 Kasım itibarıyla 1 doların altında, yaklaşık 0,94 dolardan işlem gördü.

1 dolar eşiği öne çıktı

Piyasada 1 dolar seviyesi hem psikolojik hem de teknik açıdan kritik kabul ediliyor. Bu seviyenin yeniden kazanılması, piyasa algısında belirgin bir iyileşmeye işaret edebilir. Ancak fiyatın kısa süreliğine 1 doların üzerine çıkması, kalıcı bir yön değişiminin teyidi olarak görülmüyor.

XRP’nin yıl sonuna kadar 1 doların üzerinde dengelenebilmesi için alıcıların geri çekilmelerde bu seviyeyi koruyabildiğini göstermesi gerekiyor. Bunun için spot piyasada daha güçlü işlem aktivitesi ve talebin süreklilik kazanması önem taşıyor.

XRP için kısa vadede ilk eşik 1 dolar olarak görülüyor; daha güçlü bir toparlanma için ise 1,09 dolar ile 1,13 dolar aralığının aşılması gerekiyor.

Teknik görünümde temkinli tablo

Kasım ayındaki düşüşün ardından XRP, 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük üstel hareketli ortalamalarının altında kalmayı sürdürdü. Söz konusu göstergeler sırasıyla 1,13 dolar, 1,20 dolar ve 1,30 dolar civarında bulunuyor. Bu tablo, yükselişin güç kazanabilmesi için fiyatın önünde birden fazla direnç alanı olduğuna işaret ediyor.

Momentum göstergelerinde ise sınırlı bir iyileşme görüldü. MACD göstergesi yukarı yönlü kesişim üretirken, göreceli güç endeksi aşırı satım bölgesinden toparlandı. Buna karşın her iki gösterge de doğrulanmış bir yükselişten çok, piyasanın denge arayışına girdiğini gösteriyor.

Kurumsal akışlar ve vadeli işlemler izleniyor

XRP’nin yıl sonu görünümünde kurumsal talep de belirleyici unsurlar arasında yer alıyor. ABD’de işlem gören spot XRP ETF’lerinde kasım boyunca güçlü çıkışlar görüldü ve ay sonuna doğru toplam çıkış yaklaşık 30 milyon dolara ulaştı. Bu hareket, fiyatın 1 doların altına inmesiyle aynı döneme denk geldi.

ETF, borsada işlem gören ve bir varlığın fiyatını izlemeyi amaçlayan fonları ifade ediyor. Spot XRP ETF’leri, yatırımcılara tokeni doğrudan tutmadan XRP fiyatına erişim sağlayan ürünler olarak biliniyor.

Mini sözlük: Spot ETF, dayanak varlığı doğrudan izleyen borsa yatırım fonudur. Net giriş, fona yeni para girişi olduğunu; net çıkış ise yatırımcıların fondan para çektiğini gösterir.

Buna rağmen 25 Kasım ve 27 Kasım tarihlerinde spot XRP ETF’lerinde pozitif net akış kaydedildi. Bu veri, satış baskısının hız kesebileceğine dair sınırlı bir işaret verdi. Yine de aralık ayında bu alımların sürüp sürmeyeceği ve piyasanın diğer bölümlerindeki satışları dengeleyip dengeleyemeyeceği belirleyici olacak.

Kasım sonunda görülen net girişler olumlu bir sinyal verse de, kurumsal talepte kalıcı bir dönüşten söz etmek için henüz erken görülüyor.

Büyük cüzdanlar ve Bitcoin etkisi

Türev piyasadaki hareketlilik de yakından izleniyor. XRP vadeli işlemlerinde açık pozisyon miktarı 1,95 milyar token düzeyinde bulunuyor. Yüksek açık pozisyon likiditeyi destekleyebilir, ancak tek başına yatırımcıların toparlanmaya mı yoksa yeni bir düşüşe mi hazırlandığını göstermiyor.

Büyük yatırımcıların davranışı da toparlanmanın gücüne ilişkin soru işaretleri yarattı. Elinde 10 milyon ile 100 milyon XRP tutan cüzdanlar, kasım ayında toplam bakiyelerini %2,9 azaltarak yaklaşık 13,25 milyar XRP’ye indirdi. Bu eğilim sürerse, özellikle bireysel talep zayıf kalırsa fiyat toparlanması sınırlanabilir.

Yılın son haftalarına girilirken piyasada olası Noel rallisi de konuşuluyor. Ancak XRP’nin görünümü büyük ölçüde genel kripto piyasasının kasım satışlarından ne ölçüde çıkabileceğine bağlı. Bitcoin’de ay boyunca görülen düşüş ve ETF çıkışları risk iştahını baskıladı. Bitcoin’de kalıcı bir toparlanma yaşanması halinde XRP ve diğer büyük altcoinlere yönelik ilginin yeniden canlanması mümkün olabilir.