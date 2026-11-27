Binance’te XRP yatırma işlemleri 26 Kasım’da sert yükseldi. CryptoQuant verilerine göre borsaya yapılan XRP girişleri bir günde %91,4 arttı ve 2019’dan bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Aynı dönemde çekim işlemlerinin payı %8’e geriledi.

Psikolojik eşik öne çıktı

XRP’nin 1 dolar çevresinde işlem görmesi, yatırımcı davranışında belirgin bir hareketlilik yarattı. Kripto varlıklarda psikolojik olarak önemli kabul edilen fiyat seviyeleri, çoğu zaman hem kar satışı hem de yeni pozisyon arayışıyla birlikte daha yoğun transfer akışı oluşturabiliyor.

Buradaki veri, taşınan toplam XRP miktarını değil, yatırma ve çekme işlemleri arasındaki ilişkiyi izliyor. Bu nedenle borsaya girişlerdeki artış, doğrudan satış baskısının kesin biçimde yükseldiği anlamına gelmiyor. Ancak borsa cüzdanlarındaki bakiyelerin büyüdüğüne işaret ediyor.

CryptoQuant verileri, 26 Kasım’da Binance’e XRP yatırma işlemlerinin %91,4 arttığını ve bunun 2019’dan bu yana en yüksek giriş oranı olduğunu gösteriyor.

1 dolar çevresinde alıcı ve satıcı mücadelesi

1 dolar civarındaki işlem yoğunluğu, piyasada yeniden pozisyonlanma yaşandığını düşündürüyor. Zararsız çıkış arayan yatırımcılarla birikim yapan alıcıların aynı bölgede buluşması, hem yükseliş hem düşüş yönünde işlem hacmi sıçramalarına yol açtı.

Bu görünüm, başa baş noktasına yaklaşan yatırımcıların satışa yönelmesiyle de uyumlu. Özellikle uzun süre düşük seviyelerde bekleyen varlıklarda, önemli fiyat eşiklerinin test edilmesi sırasında benzer davranışlar daha sık görülüyor.

Teknik görünüm zayıf kaldı

XRP, 26 Kasım’da yaklaşık 0,95 dolardan işlem gördü ve daha sonra 0,979 dolar civarına toparlandı. Buna karşın günlük grafikte fiyat, hareketli ortalamaların altında kaldı. Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI ise 41 seviyesinde bulundu.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen teknik bir göstergedir. Genel olarak 30 altı aşırı satış, 70 üstü ise aşırı alım bölgesi olarak değerlendirilir.

Kısa vadeli toparlanmaya rağmen fiyatın yön değiştirdiğine dair net bir sinyal oluşmadı. Son yükseliş daha çok teknik tepki niteliğinde görülüyor. XRP henüz 26 günlük üstel hareketli ortalamanın üzerine çıkamadı ve satıcılar üzerinde belirgin bir baskı kuramadı.

Fiyattaki son toparlanma net bir yön değişimine işaret etmiyor; azalan işlem hacmi de yükselişin gücünü sınırlıyor.

Mevcut toparlanmanın zayıf tarafı ise hacim cephesinde ortaya çıktı. Fiyat yükselirken işlem hacminin kademeli biçimde düşmesi, ivmenin daha hızlı kaybolmasına neden olabiliyor. Bu yapı korunursa yukarı yönlü denemelerin kalıcılığı sınırlı kalabilir.