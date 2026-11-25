Bitwise, XRP ETF’sinin piyasadaki ilk yılını tamamlarken fonun günlük ortalama işlem hacminin yaklaşık 14 milyon dolar olduğunu açıkladı. Şirketin paylaştığı verilere göre toplam işlem hacmi 3,5 milyar doları aştı. Bitwise, kripto varlık odaklı yatırım ürünleri geliştiren bir varlık yönetim şirketi olarak biliniyor.

İlk yıl verileri

Bitwise, fonun ilk yıl sonunda 667 milyon doların üzerinde net giriş kaydettiğini ve yönetim altındaki varlıklarının 376 milyon doların üzerine çıktığını duyurdu. XRP ETF, 20 Kasım 2025’te NYSE Arca’da işlem görmeye başladı ve elinde tuttuğu kripto varlıkla aynı kodla, XRP adıyla listelendi.

Yatırımcılar, aracı kurum hesapları üzerinden ETF paylarını alıp satarak XRP fiyatını dolaylı biçimde izleyebiliyor. Fon, yatırımcılar adına XRP tutuyor. Ürünün yıllık yönetim ücreti başlangıçta yüzde 0,34 olarak belirlenmişti. Ayrıca ilk ay boyunca, ilk 500 milyon dolarlık varlık için ücret indirimi uygulanmıştı.

Bitwise, XRP ETF’sinin ilk yılında 3,5 milyar doları aşan toplam işlem hacmine ulaştığını, 667 milyon doların üzerinde net giriş gördüğünü ve yönetim altındaki varlıkların 376 milyon doları geçtiğini açıkladı.

İşlem hacmi ile net giriş arasındaki fark

Açıklanan 3,5 milyar dolarlık işlem hacmi, ETF paylarında gerçekleşen toplam alım satım değerini ifade ediyor. Bu nedenle aynı payların gün içinde veya farklı dönemlerde birden fazla kez el değiştirmesi de hacmi büyütüyor. Böyle durumlarda fonda tutulan toplam XRP miktarı değişmeyebiliyor.

Buna karşılık 667 milyon dolarlık net giriş, son bir yılda oluşturulan yeni payların toplam değerinden geri alınan payların çıkarılmasıyla hesaplanıyor. Yönetim altındaki varlık büyüklüğü ise belirli bir andaki toplam fon varlığının dolar cinsinden karşılığını gösteriyor. XRP fiyatındaki gerileme, yatırımcı girişi sürse bile bu kalemin kümülatif net girişlerin altına inmesine yol açabiliyor.

Çeyreklik raporda öne çıkan değişim

Bitwise’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC’ye sunduğu çeyreklik rapor, yatırımcı talebi ile XRP fiyat hareketlerinin fon üzerindeki etkisini de ortaya koydu. Buna göre fonun net varlık değeri haziran sonundaki 299,1 milyon dolardan eylül sonunda 614,9 milyon dolara yükseldi.

Bu dönemde fonun net varlıklarına 315,7 milyon dolar eklendi. Söz konusu artışın yarısından biraz fazlası yeni pay ihracından kaynaklandı. Çeyrek boyunca toplam 210,7 milyon dolar değerinde yeni pay ihraç edilirken, 32,8 milyon dolarlık pay da geri alındı. Böylece net yeni pay oluşturma tutarı yaklaşık 178 milyon dolar oldu.

Çeyreklik verilere göre fon 13,75 milyon yeni pay ihraç etti, 2,42 milyon payı geri aldı.

Aynı dönemde 13,75 milyon pay ihraç edilmesi ve 2,42 milyon payın itfa edilmesi, yatırımcı ilgisinin yıl içinde dalgalansa da güçlü kaldığına işaret ediyor. Fonun varlık büyüklüğü ise hem yeni para girişlerinden hem de XRP fiyatındaki değişimlerden doğrudan etkilendi.