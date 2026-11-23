XRP Ledger’da cüzdanların işlem imzalama düzenini ilgilendiren bir işlevin kullanımında yılın en sert artışlarından biri yaşandı. Veriler, söz konusu işlevin kullanımının kısa sürede %3.062’den fazla yükseldiğini ve günlük çağrı sayısının yaklaşık 4.000 seviyesine çıktığını gösterdi.

Dikkat çeken artış hangi işleve bağlı

Artışın merkezinde, hesapların ikincil imzalama anahtarlarını yönetmeye yarayan özellik bulunuyor. Bu yapı sayesinde kullanıcılar ana özel anahtarlarını çevrim dışı tutarken, günlük işlemler için ayrı bir yetkili anahtar kullanabiliyor. Böylece ana anahtarın doğrudan kullanılması gerekmiyor ve güvenlik katmanı güçleniyor.

Bu özellik, günlük kullanım sırasında özel anahtarların gereksiz risklere açılmasını sınırlıyor. Yetkili olarak atanan anahtarın ele geçirilmesi halinde ise, hesap sahibi gerekli erişimi elinde tuttuğu sürece bu anahtarı geçersiz kılarak varlıklarını koruyabiliyor.

Mini sözlük: Regular key, bir XRP Ledger hesabında ana özel anahtardan ayrı olarak işlem imzalamaya yetki verilen ikincil anahtardır. Bu yöntem, ana anahtarın daha az kullanılmasını sağlayarak operasyonel güvenliği artırır.

XRP Ledger’daki bu özellik meşru bir kullanım alanına sahip olduğu için, tek başına bu sıçrama kullanıcı varlıklarının ya da cüzdanların tehlikede olduğu anlamına gelmiyor.

Olası nedenler ve belirsizlikler

Olağan senaryolar arasında, borsalar veya saklama hizmeti veren büyük kuruluşların otomatik anahtar yenileme işlemleri öne çıkıyor. Bunun yanında güvenlik uyarıları sonrası toplu anahtar değişiklikleri ya da botlar tarafından üretilen otomatik çağrılar da ihtimaller arasında yer alıyor.

Normal günlerde onlarca veya yüzlerce çağrıyla sınırlı kalan bu işlevin bir anda binlerce işleme ulaşması, olağan dışı bir tablo oluşturdu. Buna karşın işlemlerin kaynağına ilişkin net bir tespit henüz ortaya konmadı.

Açıklanmamış bir açık ya da güvenlik sorunu ihtimali, daha ayrıntılı inceleme yapılmadan tamamen dışlanamıyor.

Risk senaryosu neyi işaret ediyor

Daha endişe verici senaryoda, kötü niyetli kişilerin bazı cüzdanlara erişim sağlayarak yeni düzenli anahtarlar ataması ve bu yolla hesap üzerindeki kontrolü sürdürmesi ihtimali bulunuyor. Böyle bir durumda XRP Ledger’ın bütünüyle ihlal edildiği sonucu çıkmayabilir; bunun yerine tekil hesapların hedef alınmış olması öne çıkar.

Şu aşamada böyle bir saldırıyı doğrulayan kanıt bulunmuyor. Yaşanan hareketlilik, rutin güvenlik işlemlerinden de kaynaklanmış olabilir. Yine de XRP sahiplerinin hesap ayarlarında kendi onayları dışında yapılan değişiklikleri, özellikle de yetkili anahtar alanını, yakından izlemesi gerekiyor.

Önümüzdeki günlerde benzer işlemlerin sürüp sürmeyeceği, bu olağan dışı sıçramanın niteliğini daha net ortaya koyabilir. Şimdilik veriler, tek başına bir ihlal kanıtı sunmasa da ağ üzerindeki bu anormal hareketin daha yakından izlenmesini gerektiriyor.