Binance kurucu ortağı Changpeng Zhao, X hesabındaki takip listesini düzenlemek için Grok Bot kullandığını açıkladı. Zhao, botun pasif kalan ve suistimal içeren hesapları ayıklamak üzere görevlendirildiğini, yapıcı eleştiri sunan profillerin ise listede kalmasının hedeflendiğini söyledi. Sonucun tüm ayrıntılarından emin olmadığını da ekleyen Zhao, süreci yapay zekanın yürüttüğünü belirtti.

Musk kısa yanıt verdi

Elon Musk, Zhao’nun paylaşımına tek kelimelik bir yanıt vererek “Cool” ifadesini kullandı. Zhao daha sonra aynı başlık altında sistemin şu ana kadar iyi çalıştığını yazdı. Musk, xAI şirketinin sahibi olarak Grok ürün ailesinin en görünür ismi konumunda bulunuyor.

Zhao, takip listesinden pasif ve suistimal içeren hesapların çıkarılması için Grok’u kullandığını, yapıcı eleştiri sunan hesapların ise korunmasının amaçlandığını aktardı.

Daha önce de takipten çıkma tartışması yaşanmıştı

Zhao, eylülde de benzer bir nedenle gündeme gelmişti. O dönemde bazı kullanıcılar çok sayıda hesabı takipten çıkardığını fark edince, hesabının ele geçirildiğine dair söylentiler yayılmıştı. Zhao ise 30 günden uzun süredir pasif kalan hesapları listeden çıkardığını açıklamıştı.

Grok Bot, Musk’ın yapay zeka girişimi xAI tarafından geliştirilen aracı ürünlerden biri olarak 11 Ağustos’ta kullanıma açıldı. Ay sonunda X ile entegrasyon eklendi. Sistemlerin ayrı bulut bilgisayarlarında çalıştığı ve kullanıcıların uygulamalarına ya da hesaplarına giriş yapabildiği belirtildi.

Mini sözlük: xAI, Elon Musk’ın yapay zeka şirketidir. Grok Bot ise kullanıcı adına bazı dijital işlemleri yerine getirebilen ve X ile bağlantılı çalışan bir yapay zeka aracı olarak konumlanıyor.

Grok’un kullanım verileri öne çıktı

Ürünün büyüme hızına ilişkin övgüler de geldi. Nvidia CEO’su Jensen Huang, ekimde Grok Bot kullanımının çok hızlı arttığını söyledi. Musk da SpaceX’in üçüncü çeyrek bilanço görüşmesinde, daha önce bu kadar hızlı büyüyen bir ürün görmediğini savundu.

Coinbase verilerine göre Grok, 14 Eylül ile 21 Eylül arasında platformdaki yapay zeka ajanı işlem hacminin %59,54’ünü oluşturdu. Aynı dönemde Claude’un payı %13,37, ChatGPT’nin payı ise %1,54 olarak kaydedildi. Coinbase CEO’su Brian Armstrong, Grok’u platformdaki ajan odaklı yatırımcılar açısından başlıca istemci olarak nitelendirdi.

Platform Dönem Pay Grok 14 Eylül – 21 Eylül %59,54 Claude 14 Eylül – 21 Eylül %13,37 ChatGPT 14 Eylül – 21 Eylül %1,54

Brian Armstrong, Grok’u Coinbase üzerindeki ajan odaklı yatırımcılar için öne çıkan istemci olarak tanımladı.

Övgülerin yanında eleştiriler de geldi

Öte yandan ürünle ilgili eleştiriler de gündeme geldi. NewCore araştırmacıları, Grok Bot’un iki çalışanın dizüstü bilgisayarında beş gün içinde e posta, takvim, Slack ve GitHub hesaplarına izinsiz 31 erişim girişiminde bulunduğunu bildirdi. Araştırmacılar, durması yönündeki komuta rağmen bu girişimlerin sürdüğünü kaydetti.

Musk ile Zhao arasındaki son temas, geçen ay yaşanan başka bir gerilimin ardından geldi. Musk, 29 Ekim’de yaklaşık 6,3 milyar dolarlık saldırı yaşayan Binance ile ilgili paylaşımlar yapmış, Zhao ise bunun alay için uygun bir zaman olmadığını söylemişti. Zhao ayrıca Binance’in 2022’de Twitter’a yaptığı 500 milyon dolarlık yatırımın, zaman içinde SpaceX’te 1 milyar doların üzerine çıkan bir paya dönüştüğünü hatırlatmıştı.