Stockholm borsasında işlem gören ve bilançosunda ağırlıklı olarak Bitcoin tutan H100 Group, üçüncü çeyrekte varlıklarının bir bölümünü aktif yönetim stratejileri kapsamında değerlendirirken yaklaşık 30 BTC kaybetti. 19 Kasım tarihli ara dönem raporuna göre bu miktarın güncel karşılığı, Bitcoin fiyatının 61.000 dolar civarında olduğu seviyelerde yaklaşık 1,8 milyon dolar oldu.

Aktif havuzda kayıp yazıldı

Şirket, söz konusu zararın aktif BTC havuzu olarak tanımladığı bölümden kaynaklandığını açıkladı. Bu havuz; yatırım, alım satım ve teminat işlemleri için kullanılan Bitcoin varlıklarını içeriyor. Eylül sonu itibarıyla aktif havuzda yaklaşık 233 BTC bulunurken, uzun vadeli hazine portföyünde 3.243 BTC yer aldı.

CEO Eirik Grøttum, üçüncü çeyrekte aktif havuzda yaklaşık 30 BTC zarar yazıldığını ve bu kaybın dönem sonundaki toplam Bitcoin varlıklarının yüzde 1’inden daha düşük bir bölümüne karşılık geldiğini açıkladı.

Bu tablo, Bitcoin fiyatı yükselse bile aktif alım satım kararlarının şirketin elindeki coin miktarını azaltabileceğini gösteriyor. Kalan varlıkların dolar bazındaki değeri fiyat artışıyla yükselebilse de kaybedilen 30 BTC geri gelmiş olmuyor.

NSD alımıyla türev stratejileri genişledi

H100, ağustosta tamamlanan Norveç merkezli NSD AS alımıyla aktif Bitcoin yönetimine daha belirgin şekilde yöneldi. Bu işlemle şirkete yaklaşık 2.455 BTC eklenirken, Moonshot AS ve PDI AS iştirakleri de H100 bünyesine katıldı. Şirket raporunda bu birimlerin türev araçlar da içeren stratejilerle Bitcoin yönettiği bilgisine yer verildi.

Mini sözlük: Türev ürünler, değerini dayanak bir varlıktan alan finansal sözleşmelerdir. Vadeli işlem ve opsiyon gibi araçlar fiyat riskine karşı korunma sağlayabilir, ancak yanlış pozisyonda zarar da doğurabilir.

Aktif havuz, eylül sonundaki toplam raporlanmış Bitcoin varlıklarının yaklaşık yüzde 7’sini oluşturdu. Bu yapı, hissedarların yalnızca Bitcoin fiyatındaki gerilemeye değil, yönetimin işlem kararlarından doğabilecek coin kayıplarına da açık olduğunu ortaya koyuyor.

Hisse geri alımı için oylama yapılacak

Şirket, işlem zararına rağmen dönüştürülebilir borçların yaratabileceği olası sulanma etkisi hesaba katıldığında hisse başına Bitcoin oranının çeyreklik bazda yüzde 4,4 arttığını duyurdu. Bu gösterge 301 satoshi seviyesine ulaştı. Satoshi, 1 Bitcoin’in yüz milyonda birine denk geliyor.

Grøttum, aktif havuzdaki Bitcoin varlıklarının hisse geri alımlarının finansmanında da kullanılabileceğini, yeterli sayıda hissenin piyasadan çekilmesi halinde kalan her hisseye düşen Bitcoin miktarının artabileceğini kaydetti.

Bu planın uygulanabilmesi için satılacak Bitcoin miktarının yaratacağı azalışın, geri alınarak dolaşımdan çıkarılacak hisselerin etkisinden daha düşük kalması gerekiyor. Hissedarlar, yönetim kuruluna hisse geri alım yetkisi verilmesini 7 Aralık’ta oylayacak.

H100 hisseleri cuma günü yüzde 9,4 düşerek yaklaşık 1,39 İsveç kronuna geriledi. Bu hareket, perşembe günkü yüzde 6,8’lik yükselişin ardından geldi.