Btc fiyatında yükseliş beklentisi sosyal medyada zirve yaptı 90000 dolar hedefi öne çıkıyor

Bitcoin fiyatıyla ilgili yatırımcı beklentileri sosyal medya platformlarında dikkat çekici şekilde yukarı yönlü. Analitik kuruluşu Santiment’in binlerce X, Reddit, Telegram ve benzeri platformda yaptığı taramalara göre, son bir hafta içinde BTC için 90.000 doların üzerine çıkacağı yönündeki paylaşımlar belirgin biçimde artış gösterdi. 50.000–59.000 dolar bandındaki tahminler ise piyasada korku ve belirsizlik işareti olarak değerlendirilip geri plana atılıyor.

Piyasa beklentisi yükselişte

Santiment, sosyal medyada güçlenen bu iyimser havanın, Bitcoin’in şubat ayındaki 60.000 dolar civarındaki dip seviyesinden başlayarak mayıs ayı boyunca da toparlanmayı sürdüreceğine dönük inancın göstergesi olduğunu aktardı. ETF ürünlerine yönelik sermaye girişlerinin yeniden hızlanması, son haftalarda jeopolitik gerilimlere, enerji fiyatlarındaki artışa ve blokzincir güvenliğiyle ilgili yeni saldırı dalgalarına rağmen BTC’nin güçlü kalmayı başarmasını destekliyor.

Borsada işlem gören fonlara olan ilginin tazelenmiş olması ve merkeziyetsiz finans alanındaki sarsıntılara rağmen Bitcoin’in fiyatını büyük ölçüde koruması, yatırımcıların iştahını olumlu etkiledi. Ancak, şu ana kadar yaşanan tüm olumsuz haber akışına rağmen fiyatlarda önemli bir kayıp yaşanmamış olması, piyasanın “boğa” yönünde pozisyon aldığını gösteriyor.

Sosyal algı ile piyasa gerçekliği arasındaki fark

Santiment, yatırımcıların sosyaldaki aşırı olumlu beklentilerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Analitik şirketi sosyal medyada sıkça dile getirilen fiyat tahminlerini piyasanın zıttı davranacağına yönelik bir uyarı sinyali olarak değerlendiriyor.

“Bir coinin fiyat tahminleri, fiyatların muhtemelen hangi yolu izlemeyeceğini göstermesi bakımından oldukça faydalı olabilir,” şeklinde bir yorumda bulunan Santiment, böylece aşırı iyimser duygunun tersine bir piyasa hareketini tetikleyebileceğine işaret etti.

Piyasalarda ters stratejiyle hareket eden deneyimli yatırımcılar, AAII Yatırımcı Duyarlılık Anketi ve CNN Korku ve Açgözlülük Endeksi gibi göstergelerle toplu yatırımcı eğilimlerini ölçüp bu duyguların tersine pozisyon alabiliyor. Bu tür endeksler de piyasa algısıyla gerçek sonuçlar arasındaki dengenin her zaman göründüğü gibi olmadığını ortaya koyuyor.

Btc fiyatındaki son gelişmeler

Haftanın başında BTC 79.000 doların üzerini görerek son dönemin en yüksek seviyesine ulaştı, ancak kısa sürede bu seviyelerden gevşeyerek 77.000 dolara geriledi. CryptoAppsy verilerine göre, şu anda BTC’nin fiyatı 77.000 dolar civarında seyrediyor. Bu düzeltmenin, piyasadaki güçlü yükseliş beklentisinin bir “mola” mı yoksa trendde daha geniş bir dönüşümün başlangıcı mı olduğu ise henüz net değil.

Sosyal medyada aşırı iyimser beklentilere rağmen, bazı analistler ve piyasa takipçileri fiyatlarda aşağı yönlü bir düzeltmeye karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Geleneksel finans literatüründe yer alan “kalabalığın gittiği yönün tersine gitmek” yaklaşımını hatırlatan uzmanlar, kripto piyasalarında da yatırımcıların aşırı iyimser veya kötümser olduğu dönemlerde bu duyguların kısa vadede ters hareketlere yol açma olasılığını göz ardı etmiyor.

Bitcoin’in önümüzdeki günlerdeki performansı yakından izlenirken, piyasanın sosyal medya etkisiyle mi, yoksa temel verilere bağlı olarak mı hareket edeceğini ise zaman gösterecek.