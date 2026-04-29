Hong Kong’da yasal stablecoin başlamadan sahte token uyarısı geldi

Hong Kong Para Otoritesi, henüz resmi olarak piyasaya çıkmamış olan regüle stablecoin projeleriyle ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. Kurum, piyasada “HKDAP” ve “HSBC” isimli tokenlerin dolaşımda olduğunu ve bu varlıkların hiçbir lisanslı kuruluşla bağlantısı bulunmadığını belirtti. Resmi açıklamada, bu tokenlerin yasal olarak onaylanmış bir kuruluş tarafından çıkarılmadığı ve yatırımcıların bu konuda dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Yasal Stablecoin Daha Piyasaya Sürülmedi

Hong Kong Para Otoritesi, kısa süre önce Ağustos 2025’te yürürlüğe girecek olan Stablecoin Yasası kapsamında ilk stablecoin lisanslarını verdi. Seçilen başvuru sahipleri arasında HSBC ile Standard Chartered öncülüğünde bir oluşum yer aldı. Bu seçim, şehirdeki mevcut para sistemini yansıtarak, yalnızca belirli büyük bankaların kağıt para basabildiği modeli dijital varlıklar alanına taşıyor.

Adaylardan gelen açıklamalara göre, henüz resmi olarak hiçbir stablecoin ihraç edilmedi. Ancak piyasada ilgili isimli tokenlerin olması, bazı kesimlerin fırsatı yasa dışı şekilde kullanmaya çalıştığını gösteriyor.

Sahte Tokenlere Karşı Uyarı

Yetkililer, yatırımcıları dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaya çağırdı. Hong Kong Para Otoritesi, vatandaşların yalnızca resmi açıklamaları dikkate almalarını ve düzenlenen platformlar dışında işlem yapmamalarını tavsiye etti. Özellikle son dönemde, sahte tokenlerin sosyal medyada ve çeşitli platformlarda hızla yayılması kurumların teyakkuza geçmesine sebep oldu.

Hong Kong Para Otoritesi, “Kamuya, yalnızca lisanslı kurumların resmi iletişimlerini takip etmelerini ve doğrulanmamış tokenlerle işlem yapmamalarını öneriyoruz,” mesajını verdi.

Lansman Takvimi Netleşiyor

Konuya yakın kaynaklar, Hong Kong’daki resmi stablecoin projelerinin lansmanının kasım ayında düzenlenecek finansal teknoloji haftasında gerçekleşmesinin beklendiğini aktardı. Sektör temsilcileri, lisansların açıklanmasının ardından regüle edilen ürünlerin piyasaya adım atmasıyla birlikte, Hong Kong’un kripto para alanında yeni bir döneme giriş yapacağını düşünüyor.

Hong Kong Para Otoritesi, bölgedeki finans piyasalarını düzenleyen ana kuruluş konumunda bulunuyor. Kurum kripto para sektöründe gerçekleşen yasa dışı faaliyetleri sıkı şekilde takip ederek düzenli olarak piyasa oyuncularını bilgilendiriyor.

Yasa kapsamında yalnızca onaylı kuruluşlara stablecoin çıkarma yetkisi verilmesiyle birlikte, yatırımcılara karşı oluşabilecek risklerin azaltılması hedefleniyor. Ancak mevcut durumda lisanslı hiçbir stablecoin’in hayata geçmediği resmiyet kazandı.

Uzmanlara göre, Hong Kong’un yeni düzenlemelerle birlikte küresel stablecoin piyasasında daha etkili bir pozisyona gelmesi bekleniyor. Yine de sahte dijital varlıklar ve dolandırıcılıklar, piyasaya duyulan güven üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Bu gelişmeler, özellikle dijital varlıklarda regülasyonun ve kamu bilgilendirmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gündeme getirdi.