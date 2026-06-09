ABD Temsilciler Meclisi’nde kripto vergi tasarıları, iki partinin desteğini henüz alamadı

ABD Temsilciler Meclisi Vergi Yazımı ve Gelir Komitesi’nde görüşülen kripto varlıklara ilişkin vergi tasarıları, dijital varlık kazançlarına daha net kurallar getirmeyi hedeflese de ilk oturum, metinlerin henüz güçlü bir iki partili uzlaşıya ulaşmadığını gösterdi. Salı günkü oturumda özellikle Demokrat üyeler, önerilen vergi uygulamalarına ilişkin ayrıntılı sorular yöneltti ve bazı kilit isimlerin toplantı öncesinde itirazlarını ilettiği aktarıldı.

İlk oturumda çekinceler öne çıktı

Komite Başkanı Jason Smith, tasarıların dijital varlık sahipleri ve aracı kurumlar üzerindeki belge yükünü azaltmayı, benzer geleneksel finansal işlemlerle vergi uygulamalarını daha uyumlu hale getirmeyi ve kripto varlıklara özgü belirsizlikleri gidermeyi amaçladığını söyledi. Ancak mevcut aşama, yalnızca sürecin başlangıcı niteliğinde görülüyor. Tasarıların geniş kapsamlı oylamaya gitmeden önce revizyon ve komite değerlendirmelerinden geçmesi gerekiyor.

Komitenin kıdemli Demokrat üyesi Richard Neal, hedefe zamanla katılabileceğini belirtirken, her iki tarafta da sağlıklı bir kuşku bulunduğunu vurguladı.

Washington’da sektörün en önemli başlıklarından biri olarak görülen piyasa yapısı düzenlemelerinin ardından, kripto vergi mevzuatı da öncelikli alanlar arasında yer alıyor. Mevcut ABD kuralları, özellikle madencilik, stake gelirleri veya çok sayıda işlem yapan yatırımcılar açısından vergi takibini zorlaştırıyor.

Küçük işlemler ve stake gelirleri tartışma yarattı

Tasarı paketindeki maddelerden biri, çok düşük kazanç doğuran küçük işlemlerin vergi bildiriminden muaf tutulmasını öngörüyor. Bu düzenleme, kullanıcıların muhasebe yükünü azaltabilir ve dijital varlıkların günlük ödemelerde kullanımını kolaylaştırabilir. Smith, Amerikalıların kredi kartı veya nakit yerine stabilcoin ile ödeme yapmak istemesi halinde, bunun yoğun evrak yükü doğurmaması gerektiğini söyledi. Jason Smith, Missouri eyaletini temsil eden Cumhuriyetçi bir Kongre üyesi olarak komite başkanlığını yürütüyor.

Bir diğer tasarı ise madencilik ve stake gelirlerinde, varlık teslim alındığında ve daha sonra satıldığında ortaya çıkan çifte vergilendirme sorununu gidermeyi amaçlıyor. Ne var ki bu madde, oturumdaki en tartışmalı başlıklardan biri oldu.

NYU Hukuk Fakültesi Vergi Hukuku Merkezi Başkan Yardımcısı Mike Kaercher, yeni basılmış coinlerle ödenen stake ve madencilik gelirlerinin satış anına kadar ertelenmesine izin verilmesinin, yeni bir vergi teşviki etkisi yaratabileceğini ve kötüye kullanıma açık olabileceğini savundu.

Mini sözlük: Stake, bazı blokzincir ağlarında kullanıcıların varlıklarını ağ güvenliği ve işlem doğrulama sürecine kilitleyerek ödül kazanması anlamına gelir. Madencilik ise işlemlerin doğrulanması ve yeni coin üretimi için hesaplama gücü kullanılmasına dayanan yöntemdir.

Kaercher, tasarıdaki bazı koruyucu hükümlere rağmen belirli ticari yapılar üzerinden elde edilen ödüller sayesinde verginin kalıcı biçimde aşılmasının mümkün olabileceğini öne sürdü. Bu değerlendirme, komitedeki Demokrat üyelerin erteleme mekanizmasının suistimal edilip edilemeyeceğine ilişkin kaygılarını artırdı.

Takvim sıkışık, Senato tarafı geride kaldı

Tasarıların 2026 sonunda bitecek mevcut Kongre dönemi içinde yasalaşması için uygun bir zaman penceresi bulunup bulunmadığı belirsizliğini koruyor. Takvimin ilerlemiş olması ve gündemin yoğunluğu, kripto vergi düzenlemelerinin önünü daraltıyor. Senato tarafında da kayda değer ilerleme sağlanmış değil. Senatör Cynthia Lummis benzer düzenlemeleri üst kanatta ilerletmeye çalışsa da şu ana kadar somut sonuç alınamadı.

Öte yandan yeni tasarıların vergi mükellefleri kadar ABD Gelir İdaresi’nin yükünü de hafifletebileceği değerlendiriliyor. Kurum, bu yıl devreye alınan yeni kripto bildirim sistemi nedeniyle artan dosya akışıyla karşı karşıya. Coinbase vergi başkan yardımcısı Lawrence Zlatkin de milyonlarca Amerikalının dijital varlık kullandığını, ancak vergi mevzuatının bu alanı hala sınırlı bir deney gibi ele aldığını, bunun da mükellefler, şirketler ve vergi idaresi için gereksiz karmaşa yarattığını belirtti.