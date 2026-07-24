Clarity Act, Trump ailesine yönelik kısıtlamalarda düğümlendi

BTC TOP kurucusu Jiang Zhuoer, ABD’de kripto varlık piyasasının yasal çerçevesini belirlemeyi amaçlayan Clarity Act’ın kabul edilme ihtimalini yüzde 10 ile yüzde 20 arasında değerlendiriyor. Zhuoer, Kongredeki görüş ayrılıklarının özellikle etik hükümler üzerinde yoğunlaştığını söylüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın desteklediği düzenleme, başkan ile eşinin kripto varlık ihraç etmesini sınırlıyor. Demokratlar ise kapsamın diğer aile üyelerini ve aile bağlantılı kuruluşları da içerecek şekilde genişletilmesini talep ediyor.

Taraflar, olası ihlallerde hangi makamların dava açabileceği konusunda da uzlaşamadı. Trump, yetkinin ABD Adalet Bakanlığına verilmesini desteklerken Demokratlar, Adalet Bakanının başkan tarafından atanmasını gerekçe göstererek eyalet başsavcılarının da yasal işlem başlatabilmesini istiyor.

Zhuoer’e göre Demokratların önerdiği sınırlamaların tamamının kabul edilmesi, Trump’ın tasarıyı imzalama isteğini önemli ölçüde azaltabilir. Etik hükümler en belirgin anlaşmazlık alanı olsa da mevzuatın diğer bölümlerinde henüz giderilemeyen farklılıklar bulunuyor.

ABD Kongresinin 7 Ağustos’ta tatile girmesi beklenirken tasarının ilerletilebilmesi için yaklaşık 10 çalışma günü kaldı. Zhuoer, daralan yasama takviminin büyük görüş ayrılıklarını bu süre içinde kapatmayı zorlaştırdığını değerlendiriyor.

Kongrenin 14 Eylül ile 5 Ekim arasındaki çalışma dönemi de ara seçimlere yakın bir tarihe denk geliyor. Milletvekillerinin bu süreçte bütçe ve ödenek gündemleriyle ilgilenmesi beklenirken federal hükümetin kapanması ihtimali de takvimi baskılayabilir. Zhuoer, Demokratların seçimlerden önce tasarıyı hızlandırmak için güçlü bir siyasi teşvike sahip olmadığını savunuyor.