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Kripto Para Hukuku

Clarity Act, Trump ailesine yönelik kısıtlamalarda düğümlendi

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚖️ Jiang Zhuoer, Clarity Act onayı için en fazla yüzde 20 ihtimal veriyor.
  • 🏛️ Etik kuralların Trump'ın diğer aile üyelerini kapsaması tartışılıyor.
  • ⏳ Kongrenin 7 Ağustos tatili öncesinde yaklaşık 10 çalışma günü kalıyor.
  • ₿ Clarity Act süreci $BTC piyasasının düzenleyici gündeminde yer alıyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

BTC TOP kurucusu Jiang Zhuoer, ABD’de kripto varlık piyasasının yasal çerçevesini belirlemeyi amaçlayan Clarity Act’ın kabul edilme ihtimalini yüzde 10 ile yüzde 20 arasında değerlendiriyor. Zhuoer, Kongredeki görüş ayrılıklarının özellikle etik hükümler üzerinde yoğunlaştığını söylüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın desteklediği düzenleme, başkan ile eşinin kripto varlık ihraç etmesini sınırlıyor. Demokratlar ise kapsamın diğer aile üyelerini ve aile bağlantılı kuruluşları da içerecek şekilde genişletilmesini talep ediyor.

Taraflar, olası ihlallerde hangi makamların dava açabileceği konusunda da uzlaşamadı. Trump, yetkinin ABD Adalet Bakanlığına verilmesini desteklerken Demokratlar, Adalet Bakanının başkan tarafından atanmasını gerekçe göstererek eyalet başsavcılarının da yasal işlem başlatabilmesini istiyor.

Zhuoer’e göre Demokratların önerdiği sınırlamaların tamamının kabul edilmesi, Trump’ın tasarıyı imzalama isteğini önemli ölçüde azaltabilir. Etik hükümler en belirgin anlaşmazlık alanı olsa da mevzuatın diğer bölümlerinde henüz giderilemeyen farklılıklar bulunuyor.

ABD Kongresinin 7 Ağustos’ta tatile girmesi beklenirken tasarının ilerletilebilmesi için yaklaşık 10 çalışma günü kaldı. Zhuoer, daralan yasama takviminin büyük görüş ayrılıklarını bu süre içinde kapatmayı zorlaştırdığını değerlendiriyor.

Kongrenin 14 Eylül ile 5 Ekim arasındaki çalışma dönemi de ara seçimlere yakın bir tarihe denk geliyor. Milletvekillerinin bu süreçte bütçe ve ödenek gündemleriyle ilgilenmesi beklenirken federal hükümetin kapanması ihtimali de takvimi baskılayabilir. Zhuoer, Demokratların seçimlerden önce tasarıyı hızlandırmak için güçlü bir siyasi teşvike sahip olmadığını savunuyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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