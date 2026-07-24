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Ekonomi

Çin, ABD’nin yeni gümrük vergileri ardından “Trump tarzı gümrük savaşının kimseye fayda sağlamadığını” belirtti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Çin, ABD'nin yeni tarifelerine karşı çıktı: "Trump tarzı gümrük savaşı kimseye fayda sağlamıyor".
  • 📌 ABD, ithalata yüzde 10 ile yüzde 12,5 arasında ek vergi getirdi.
  • 🌏 Pekin henüz belirli bir misilleme planı açıklamadı.
  • 🤝 Şi Cinping'in 24 Eylül ABD ziyareti ise henüz doğrulanmadı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Çin yönetimi, ABD’nin aralarında Çin ve Güney Kore’nin de bulunduğu 60 ekonomiden yapılan ithalata getirdiği yeni gümrük tarifelerine karşı çıktı. Pekin, tek taraflı tarife adımlarının küresel ticarete zarar verdiğini savundu.

İçindekiler
1 Ticaret gerilimi yeniden yükseliyor
2 Liderler düzeyindeki temaslar gündemde

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, 24 Temmuz’daki (bugün) basın toplantısında ülkesinin tutumunun açık ve tutarlı olduğunu söyledi. Lin, tarife ve ticaret savaşlarının hiçbir tarafa fayda sağlamadığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, 23 Temmuz’da 1974 Ticaret Yasası’nın 301’inci bölümü kapsamında yüzde 10 ile yüzde 12,5 arasında değişen ek tarifeler açıkladı. Washington, kararın zorla çalıştırılarak üretilen mallara karşı yeterli önlem alınmaması nedeniyle uygulandığını bildirdi.

Pekin herhangi bir misilleme adımı veya ayrıntılı karşılık planı açıklamadı. Çin’in tepkisi, daha önce ABD’nin ilave tarifelerine karşı dile getirdiği genel itirazlarla sınırlı kaldı.

Ticaret gerilimi yeniden yükseliyor

ABD ile Çin arasındaki tarife anlaşmazlığı, Trump’ın ilk döneminde de ilişkilerin temel gündemlerinden biriydi. Washington 2018’de fikri mülkiyet ihlalleri ve teknoloji transferi gerekçeleriyle Çin ürünlerine yüksek tarifeler uygulamış, Pekin de ABD ürünlerine ek vergiler getirmişti.

Bu adımlar şirketlerin tedarik maliyetlerini artırırken Çinli ihracatçıların ABD pazarındaki rekabet gücünü zayıflattı. Çin’in karşı tarifeleri, ihracata bağımlı ABD’li çiftçiler üzerinde de baskı oluşturdu.

Liderler düzeyindeki temaslar gündemde

Lin, Trump’ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in 24 Eylül’de ABD’yi ziyaret edeceği ve yapay zeka görüşmeleri yapılacağı yönündeki açıklamalarını doğrudan doğrulamadı. Liderler arası diplomasinin stratejik önem taşıdığını belirten Lin, yapay zeka alanındaki ortak anlayışın uygulanmasını umduklarını söyledi.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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