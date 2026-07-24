Çin, ABD’nin yeni gümrük vergileri ardından “Trump tarzı gümrük savaşının kimseye fayda sağlamadığını” belirtti

Çin yönetimi, ABD’nin aralarında Çin ve Güney Kore’nin de bulunduğu 60 ekonomiden yapılan ithalata getirdiği yeni gümrük tarifelerine karşı çıktı. Pekin, tek taraflı tarife adımlarının küresel ticarete zarar verdiğini savundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, 24 Temmuz’daki (bugün) basın toplantısında ülkesinin tutumunun açık ve tutarlı olduğunu söyledi. Lin, tarife ve ticaret savaşlarının hiçbir tarafa fayda sağlamadığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, 23 Temmuz’da 1974 Ticaret Yasası’nın 301’inci bölümü kapsamında yüzde 10 ile yüzde 12,5 arasında değişen ek tarifeler açıkladı. Washington, kararın zorla çalıştırılarak üretilen mallara karşı yeterli önlem alınmaması nedeniyle uygulandığını bildirdi.

Pekin herhangi bir misilleme adımı veya ayrıntılı karşılık planı açıklamadı. Çin’in tepkisi, daha önce ABD’nin ilave tarifelerine karşı dile getirdiği genel itirazlarla sınırlı kaldı.

Ticaret gerilimi yeniden yükseliyor

ABD ile Çin arasındaki tarife anlaşmazlığı, Trump’ın ilk döneminde de ilişkilerin temel gündemlerinden biriydi. Washington 2018’de fikri mülkiyet ihlalleri ve teknoloji transferi gerekçeleriyle Çin ürünlerine yüksek tarifeler uygulamış, Pekin de ABD ürünlerine ek vergiler getirmişti.

Bu adımlar şirketlerin tedarik maliyetlerini artırırken Çinli ihracatçıların ABD pazarındaki rekabet gücünü zayıflattı. Çin’in karşı tarifeleri, ihracata bağımlı ABD’li çiftçiler üzerinde de baskı oluşturdu.

Liderler düzeyindeki temaslar gündemde

Lin, Trump’ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in 24 Eylül’de ABD’yi ziyaret edeceği ve yapay zeka görüşmeleri yapılacağı yönündeki açıklamalarını doğrudan doğrulamadı. Liderler arası diplomasinin stratejik önem taşıdığını belirten Lin, yapay zeka alanındaki ortak anlayışın uygulanmasını umduklarını söyledi.