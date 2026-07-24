Ethereum’da 1.935 dolar direnci, toparlanmanın yönünü belirliyor

Ethereum piyasasında aylardır süren baskıya rağmen zincir üstü veriler, satış dalgasının en sert bölümünün geride kalıyor olabileceğine işaret ediyor. Son dönemde zarar yazan arzın yüksek seyretmesi, yatırımcılar üzerindeki stresin sürdüğünü gösterse de bazı göstergeler bu dönemin daha güçlü bir toparlanma zemini hazırlayabileceğini ortaya koyuyor.

Zincir üstü verilerde zarar baskısı sürüyor

Swissblock’un Karda Zararda Arz modeli, Ethereum’un yaklaşık altı aydır kapitülasyon olarak tanımlanan bölgede kaldığını gösteriyor. Bu tablo, ocak sonundan bu yana dolaşımdaki ETH’nin büyük bölümünün maliyetinin altında tutulduğunu ortaya koyuyor. Başka bir ifadeyle, kardaki coin sayısından daha fazlası zararda bulunuyor.

Nisan ve mayıstaki toparlanma sırasında arzın kayda değer bir kısmı kısa süreliğine başa baş seviyesine yaklaşsa da satıcılar yeniden üstünlük sağladı ve ağ genelinde gerçekleşmemiş zararlar tekrar arttı. Güncel veriler 45,7 milyon ETH’nin zararda, 31,6 milyon ETH’nin ise karda olduğunu gösteriyor.

Swissblock verileri, Ethereum arzının büyük bölümünün aylar boyunca zarar bölgesinde kaldığını ve bunun piyasadaki baskının henüz tamamen dağılmadığını ortaya koyuyor.

Fiyat görünümünde kritik eşik 1.935 dolar

Ortalama başa baş fiyatın yeniden 1.880 dolara yükselmesi, piyasanın uzun süren baskının ardından kademeli biçimde toparlanmaya başladığına işaret ediyor. Günlük grafikte Ethereum, hazirandaki yaklaşık 1.500 dolarlık dip seviyeden dikkat çekici bir dönüş yaptı. ETH, 26 günlük ve 50 günlük hareketli ortalamaların üzerine çıkarak yaklaşık 1.890 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Kısa vadeli eğilimi izlemek için kullanılan bu ortalamaların destek konumuna gelmesi, alıcıların ara vadeli yön üzerinde yeniden etkili olmaya başladığını gösteriyor. Buna karşılık bir sonraki önemli sınav 1.935 dolar civarında bulunuyor. Ethereum bu bölgede aşağı yönlü eğilim taşıyan 100 günlük üssel hareketli ortalamayı test ediyor ve bu seviye son dönemde birden fazla yükseliş denemesini durdurdu.

Mini sözlük: Üssel hareketli ortalama, son fiyat verilerine daha fazla ağırlık veren teknik göstergedir. EMA olarak da bilinen bu gösterge, kısa vadeli yön değişimlerini basit hareketli ortalamaya göre daha hızlı yansıtabilir.

1.935 doların üzerinde güçlü bir günlük kapanış gelmesi halinde toparlanmanın daha sağlam bir zemine oturabileceği değerlendiriliyor. Böyle bir senaryo, psikolojik açıdan önemli görülen 2.000 dolar seviyesini yeniden gündeme taşıyabilir.

Momentum pozitif, ancak baskı tam olarak bitmedi

Son günlerdeki yatay seyre rağmen momentum göstergeleri olumlu bir tablo çiziyor. RSI’nin 58 ile 60 aralığında bulunması, aşırı alım bölgesine geçilmeden güçlü alım iştahının korunduğunu gösteriyor. Genel piyasa koşulları destekleyici kalırsa yükseliş eğiliminin sürmesi mümkün görünüyor.

Piyasadaki dikkat çekici noktalardan biri de yatırımcı konumlanması ile duyarlılık arasındaki fark olarak öne çıkıyor. Tarihsel olarak, yatırımcıların büyük bölümünün uzun süre zarar bölgesinde kaldığı dönemler daha çok birikim evreleriyle ilişkilendirildi. Bu süreçte uzun vadeli yatırımcılar daha düşük seviyelerden arz toplarken, kısa vadeli ve zayıf pozisyonlar piyasadan çekiliyor.

Ethereum sahipleri tarihin en uzun kapitülasyon dönemlerinden birini yaşasa da ağın en sert baskıdan kademeli olarak çıktığı görülüyor.

Ethereum’da baskı tamamen sona ermiş değil. Buna rağmen 1.935 dolar direncinin aşılması ve daha fazla arzın yeniden kar bölgesine dönmesi durumunda, son aylardaki sert kapitülasyon dönemi bir sonraki güçlü yükseliş evresinin başlangıç noktası haline gelebilir.