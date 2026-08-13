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STABILCOIN

MiCA, Avrupa’da stabilcoin ihraçcılarını kurumsal saklamada kilitledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 MiCA, Avrupa'daki birçok stabilcoin ihraçcısını kurumsal saklama hizmetinde sınırladı.
  • 📌 ESMA sicilinde yer alan yaklaşık 23 EMT kuruluşunun yalnızca dokuzu tam yetki alabildi.
  • 🏦 Circle ve Société Générale-Forge, bu tabloyla kurumsal sermaye yarışında öne çıktı.
  • 🔗 Schuman Financial, 30 Avrupa ülkesinde $XRP altyapısındaki EURØP için Ripple lisanslarını kullanıyor.
Onur Atam
Onur Atam

Avrupa’da MiCA düzenlemesi, birçok stabilcoin ihraçcısının kurumsal müşterilere sunabileceği hizmetleri önemli ölçüde sınırladı. ESMA’nın geçici siciline göre, elektronik para tokenı statüsünde yetki alan yaklaşık 23 kuruluşun yalnızca dokuzu hem EMT ihracı hem de CASP hizmetleri için tam onay alabildi.

İçindekiler
1 Kurumsal tarafta lisans engeli öne çıktı
2 Zorunlu ortaklıklar dönemi hız kazandı
3 Circle ve Société Générale-Forge avantaj yakaladı

Kurumsal tarafta lisans engeli öne çıktı

Geriye kalan 14 kuruluş ise düzenleyici çerçevede sıkışmış durumda bulunuyor. Bu şirketler, gerekli CASP lisansı olmadan kendi tokenlarını müşteriler adına saklayamıyor ve kurumsal kullanıcılar için otomatik ödeme süreçlerini yürütemiyor.

Circle’ın AB Strateji ve Politika Başkanı Patrick Hansen, Avrupa Birliği’ndeki çoğu stabilcoin ihraçcısının kendi tokenları için müşteri adına saklama hizmeti veremediğini, bunun da sunulabilecek hizmet yelpazesini ciddi biçimde daralttığını vurguladı.

Bireysel kullanıcılar açısından tablo daha sınırlı bir etki yaratıyor. Euro bazlı stabilcoin sahipleri, varlıklarını gözetimsiz cüzdanlar arasında serbestçe transfer edebiliyor. Asıl baskı B2B segmentinde hissediliyor. Kurumsal iş akışlarında saklama ve transfer hizmetleri lisans eksikliği nedeniyle doğrudan sekteye uğruyor.

Mini sözlük: CASP, kripto varlık hizmet sağlayıcısı anlamına gelir. MiCA kapsamındaki bu yetki; saklama, transfer, alım satım veya müşteri adına hizmet sunumu gibi faaliyetler için Avrupa’da temel lisanslardan biri olarak öne çıkıyor.

Zorunlu ortaklıklar dönemi hız kazandı

Şirketlerin bu hizmetleri başlatabilmesi için MiCA’nın 60. maddesi kapsamındaki bildirim sürecini tamamlaması gerekiyor. Fransa ve Lüksemburg gibi büyük yargı bölgelerinde bu inceleme süreci birkaç aydan bir yıla kadar uzayabiliyor.

Bu nedenle bazı ihraçcılar, sürecin tamamlanmasını beklemek yerine düzenlenmiş üçüncü taraf platformlara yönelmeye başladı. Böylece Avrupa stabilcoin pazarında zorunlu B2B ortaklıkları dönemi belirginleşti.

Circle ve Société Générale-Forge avantaj yakaladı

Bu parçalı yapıdan en fazla yararlanan kurumlar arasında USDC ve EURC’nin ihraçcısı Circle ile Société Générale-Forge öne çıkıyor. Her iki kurum da kurumsal sermaye yarışında daha uzun vadeli bir avantaj elde etmiş görünüyor. Société Générale-Forge, Fransız bankacılık grubu Société Générale’in dijital varlık birimi olarak faaliyet gösteriyor.

Dikkat çeken örneklerden biri, Schuman Financial’ın geliştirdiği euro stabilcoin EURØP oldu. Şirket EMT statüsüne sahip olsa da CASP yetkisi bulunmuyor. Bu varlık doğrudan XRP Ledger altyapısına entegre edildi.

Schuman Financial, varlığı bağımsız biçimde yönetemediği için Ripple‘ın Avrupa’daki MiCA uyumlu CASP ve elektronik para lisanslarından yararlanarak 30 Avrupa ülkesinde yasal saklama ve transfer hizmeti sunuyor.

Piyasa katılımcıları, bu dengesizliğin kısa vadede değişmesini beklemiyor. MiCA’nın 60. maddesi kapsamındaki uyum sürecinin büyük Avrupa merkezlerinde aylar sürebilmesi, euro stabilcoin ihraçcılarını bir süre daha dolaylı iş modellerine yöneltebilir.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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