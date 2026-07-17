USDT mi USDC mi? İki dev stabilcoin arasındaki kritik farklar

Doların değerini bire bir izlemek üzere tasarlanan USDT ve USDC, kripto para piyasasının en büyük iki stabilcoini konumunda bulunuyor. Temmuz 2026 verilerine göre USDT’nin dolaşımdaki değeri yaklaşık 184 milyar dolar, USDC’nin büyüklüğü ise 73 milyar dolar seviyesinde. Her iki varlık da rezervlerle destekleniyor ve bir dolar karşılığında geri alınabiliyor. Theblock’un yaptığı son araştırma ilginç verileri ortaya koyuyor.

USDT ölçek ve likiditede liderliğini koruyor

Tether tarafından 2014’te piyasaya sürülen USDT, küresel kripto para platformlarında geniş bir işlem alanına sahip. Merkezini 2025’te El Salvador’a taşıyan Tether’ın üst yöneticiliğini Paolo Ardoino yürütüyor.

Tether’ın 2026 ilk çeyrek raporunda toplam varlıklar 191,8 milyar dolar, token yükümlülükleri yaklaşık 183,4 milyar dolar olarak açıklandı. Şirketin doğrudan ve dolaylı ABD Hazine tahvili varlığı 141 milyar dolara ulaşırken, rezervlerde fiziki altın ve Bitcoin de yer aldı. Tether aynı dönemde 1,04 milyar dolar net kar bildirdi.

Paolo Ardoino, şirketin sorumluluğunu USDT’nin farklı piyasa koşullarında taviz vermeden çalışmasını sağlamak olarak tanımlıyor.

USDC şeffaflık ve düzenleyici konumuyla ayrışıyor

Circle tarafından ihraç edilen USDC ise, 2018’de Circle ile Coinbase tarafından kurulan Centre üzerinden piyasaya çıktı. Ortaklığın sona ermesinin ardından tek ihraççı Circle oldu. Halka açık şirketin kurucu ortağı, yönetim kurulu başkanı ve üst yöneticisi Jeremy Allaire görevini sürdürüyor.

USDC rezervleri ağırlıklı olarak kısa vadeli ABD Hazine tahvilleri, gecelik ters repo işlemleri ve nakitten oluşuyor. Circle, rezerv büyüklüğü ile dolaşımdaki token miktarını aylık bağımsız teyit raporlarıyla yayımlıyor ve denetlenmiş finansal tablolarını SEC’e sunuyor.

Başlık USDT USDC İhraççı Tether Circle Dolaşım değeri Yaklaşık 184 milyar dolar Yaklaşık 73 milyar dolar Raporlama Üç aylık teyit Aylık teyit ve yıllık denetim

Düzenleyici tarafta Circle, 2024’te Avrupa Birliği’nin MiCA çerçevesine uyum sağlayan ilk küresel stabilcoin ihraççısı oldu. Şirket ayrıca 10 Temmuz 2026’da Circle National Trust adıyla faaliyet gösterecek ulusal tröst bankası için ABD Para Birimi Denetleme Ofisinden nihai onay aldı.

Tether ise ABD pazarı için Anchorage Digital Bank tarafından ihraç edilen USA₮ ürününü Ocak 2026’da devreye aldı. Cantor Fitzgerald rezerv saklama kuruluşu ve ana piyasa aracısı olarak belirlendi. Ürün, ABD’nin GENIUS Act kapsamında oluşturduğu federal stabilcoin çerçevesine uygun şekilde tasarlandı.

Bu farklılıklar günlük kullanımdaki kullanıcı tercihinin; erişim ve likiditeye, kurumsal işlemlerde ise rezerv yapısı, raporlama sıklığı ve düzenleyici gerekliliklere göre değişebileceğini gösteriyor. USDT küresel ölçekte daha büyük bir dolaşıma sahipken, USDC daha sık rezerv raporlamasıyla ayrışıyor.