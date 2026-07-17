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BITCOIN (BTC)Ethereum (ETH)

Bitcoin ETF’de girişler sürerken Ethereum ETF’leri çıkışa döndü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🔴 Spot Ether ETF'lerinden 16 Temmuz'da 28 milyon dolar çıktı.
  • 🟠 $BTC ETF'lerine üst üste üçüncü günde 79 milyon dolar girdi.
  • 🏦 BlackRock IBIT, 33,4 milyon dolarla en yüksek girişi aldı.
  • 📊 Grayscale ETH fonundan 14,3 milyon dolar çekildi.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ve Ethereum borsa yatırım fonları, 16 Temmuz’da (dün) farklı yönlerde hareket ederek net bir ayrışma yaşadı. Spot Bitcoin ETF’leri üst üste üçüncü işlem gününde net giriş kaydederken spot Ethereum ETF’lerinde bir gün önceki girişlerin ardından para çıkışı görüldü.

İçindekiler
1 Bitcoin ETF’lerine 79 milyon dolarlık giriş oldu
2 Ether ETF’lerinden 28 milyon dolar çıktı
3 Kurumsal talepte ayrışma görüldü

Bitcoin ETF’lerine 79 milyon dolarlık giriş oldu

SoSoValue verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF’leri 16 Temmuz’da toplam 79,15 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

ETF grubuGünlük net akışToplam net varlıkKümülatif net girişPiyasa değeri payı
Spot Bitcoin ETF’leri79,15 milyon dolar giriş77,72 milyar dolar51,22 milyar dolar%6,04
Spot Ether ETF’leri28,0413 milyon dolar çıkış10,099 milyar dolar11,042 milyar dolar%4,47

BlackRock tarafından yönetilen IBIT, 33,4438 milyon dolarla günün en yüksek girişini aldı. Fonun piyasaya sürülmesinden bu yana biriken net girişleri 60,353 milyar dolara ulaştı. Fidelity’nin FBTC fonuna ise aynı gün 30,7255 milyon dolar aktarıldı ve kümülatif girişler 9,974 milyar dolar oldu.

Spot Bitcoin ETF’lerindeki toplam varlıklar 77,72 milyar dolara çıkarak Bitcoin’in piyasa değerinin %6,04’üne ulaştı.

Ether ETF’lerinden 28 milyon dolar çıktı

Spot Ether ETF’leri ise 16 Temmuz’da toplam 28,0413 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Bitwise tarafından yönetilen ETHW, 2,2772 milyon dolarlık girişle günü pozitif tamamlayan tek ürün oldu. Fonun kuruluşundan bu yana aldığı toplam net giriş 384 milyon dolara yükseldi.

En yüksek günlük çıkış Grayscale Ethereum Mini Trust ETF’de görüldü. ETH koduyla işlem gören fondan bir günde 14,2819 milyon dolar çekildi. Buna karşın ürünün piyasaya sürülmesinden bu yana biriken net girişleri 1,8 milyar dolar seviyesinde kaldı.

Kurumsal talepte ayrışma görüldü

Spot Ether ETF’lerinin toplam net varlıkları 10,099 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu tutar Ethereum’un toplam piyasa değerinin %4,47’sine karşılık gelirken fonların tarihsel kümülatif net girişleri 11,042 milyar dolara ulaştı.

Dijital varlık piyasasında kısa vadeli düzeltme ve dalgalanma sürerken Bitcoin fonlarına sermaye girişi devam etti. Ether fonlarının aynı işlem gününde çıkış kaydetmesi, iki varlığa yönelik kurumsal talebin farklılaştığını gösterdi.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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