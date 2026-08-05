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BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de RSI ayrışması güçlendi, 80 bin dolar eşiği izlendi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin'de yükseliş uyumsuzluğu güçlenirken $BTC için kritik direnç bölgesi izleniyor.
  • 📊 BTC fiyatı 64.150,94 dolarda işlem görürken son 24 saatte %1,01 yükseldi.
  • 🐋 Son yedi günde 61.800 balina işlemi ve 712 bin aktif cüzdan kaydedildi.
  • 🔐 Coldcard tartışmaları sonrası 2.055 BTC'yi aşan kayıp ve cüzdan taşımaları öne çıktı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Bitcoin, teknik göstergeler ve zincir üstü verilerdeki güçlenmeyle yeniden yukarı yönlü bir toparlanma ihtimalini gündeme taşıdı. BTC fiyatı 64.150,94 dolar seviyesinde işlem görürken, son 24 saatteki işlem hacmi 23,31 milyar dolar, piyasa değeri ise 1,28 trilyon dolar olarak kaydedildi. Varlık aynı dönemde %1,01 yükseldi.

İçindekiler
1 RSI göstergesi satış baskısının zayıfladığına işaret etti
2 Zincir üstü hareketlilik son üç ayın zirvesine çıktı
3 Cüzdan güvenliği tartışmaları ve arz görünümü izleniyor

RSI göstergesi satış baskısının zayıfladığına işaret etti

Kripto analisti Javon Marks, Bitcoin grafiğinde Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI tarafında belirgin bir yükseliş uyumsuzluğunun korunduğunu belirtiyor. Bu görünüm, fiyat üzerindeki satış baskısının zayıfladığına ve alıcıların kademeli biçimde yeniden devreye girdiğine işaret ediyor.

Javon Marks, Bitcoin’in RSI göstergesinde net bir yükseliş uyumsuzluğu taşımayı sürdürdüğünü, bunun da düşüş yönlü ivmenin güç kaybettiğini gösterdiğini aktarıyor.

Piyasada son dönemde görülen baskıya rağmen söz konusu teknik yapı, eğilimin alıcılar lehine dönmeye başlayabileceğine dair erken bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Analistler, bu görünümün güç kazanması için fiyatın önemli direnç bölgesinin üzerine yerleşmesini kritik görüyor.

Teknik değerlendirmelerde, yeni alım baskısının sürmesi halinde Bitcoin’in 80.000 doların üzerindeki seviyeleri test edebileceği öngörülüyor. Bununla birlikte, bu senaryonun teyidi için direnç kırılımının kalıcı hale gelmesi gerekiyor.

Zincir üstü hareketlilik son üç ayın zirvesine çıktı

Santiment verileri, Bitcoin ağındaki faaliyetlerin son yedi günde belirgin biçimde arttığını gösterdi. Aktif Bitcoin cüzdanlarının sayısı 712 bine yükselirken, bu seviye son üç ayın en yüksek noktası oldu. Ağdaki bu canlanma, yatırımcı ilgisinin yeniden hız kazandığına işaret eden veriler arasında yer aldı.

100 bin doların üzerindeki işlemleri kapsayan balina transferleri de dikkat çekici biçimde yükseldi. Son beş ayın en yüksek seviyesi olarak kayda geçen 61.800 büyük işlem, yüksek hacimli yatırımcıların piyasaya daha yoğun katıldığını ortaya koydu.

Son yedi günde 712 bin aktif cüzdana ve 61.800 adet 100 bin dolar üzeri işleme ulaşılması, Bitcoin ağında katılımın belirgin biçimde hızlandığını gösteriyor.

Cüzdan güvenliği tartışmaları ve arz görünümü izleniyor

Bazı yatırımcıların, Coldcard üzerinden anahtar üretimiyle bağlantılı güvenlik açıklarına dair tartışmalar sonrasında varlıklarını farklı cüzdanlara taşıdığı, saklama stratejilerini gözden geçirdiği belirtiliyor. Kayıpların 2.055 BTC’yi aştığı ve bunun yaklaşık 130 milyon doların üzerinde bir değere karşılık geldiği ifade edildi.

Teknik göstergeler kadar piyasa takibi ve direnç seviyelerinin dikkatle izlenmesi de önem taşıyor. Bu noktada 1stepSwap, geleneksel finans ile kripto dünyası arasındaki sınırları kaldıran pratik bir platform olarak öne çıkıyor. Gerçek dünya varlıklarını blokzincire taşıyan yapı, ABD şirket hisseleri ile altın ve gümüş gibi emtialara doğrudan cüzdan üzerinden erişim imkanı sunarken, piyasadaki en uygun fiyatı bulmaya odaklanıyor.

Önümüzdeki süreçte Bitcoin’in yönü, alıcıların ivmeyi koruyup koruyamayacağına ve fiyatın kritik direnç seviyelerinin üzerine çıkıp çıkamayacağına bağlı olacak. Zincir üstü veriler ile balina hareketlerindeki güçlenme toparlanmayı destekleyebilir. Buna karşılık talepte zayıflama görülmesi halinde Bitcoin mevcut fiyat aralığında kalabilir.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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