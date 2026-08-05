Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Bitcoin için ayı piyasasında son evre sinyali

Bilmeniz Gerekenler

  • $BTC için ayı piyasasında son evre sinyali mi?
  • 📉 Dolaşımdaki Bitcoin arzının yalnızca yüzde 52’si kârda bulunuyor.
  • 🐻 CryptoQuant verileri, ayı piyasasının son aşamasına girilmiş olabileceğine işaret ediyor.
  • 🧊 Glassnode’a göre Bitcoin, FTX’in çöküşünden bu yana en uzun kapitülasyon dönemini yaşıyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Bitcoin piyasasında zincir üstü veriler, yatırımcıların önemli bölümünün zararda olduğunu ve mevcut ayı piyasasının ileri bir aşamaya ulaşmış olabileceğini gösteriyor. CryptoQuant verilerine göre dolaşımdaki Bitcoin arzının yalnızca yüzde 52’si kârda bulunurken, toplam arzın neredeyse yarısı mevcut fiyat seviyelerinde zarar taşıyor.

CryptoQuant katkıcısı Darkfost, bugün X üzerinden yaptığı değerlendirmede, karda tutulan Bitcoin oranının yüzde 52’ye gerilediğini belirtti. Tarihsel veriler, bu göstergenin yüzde 50 seviyesine yaklaşmasının ayı piyasalarında önemli bir dönüm noktası olabileceğine işaret ediyor.

Geçmiş ayı piyasalarının tamamında, zararda tutulan Bitcoin miktarının kârda tutulan miktarı geçtiği dönemler yaşandı. Söz konusu oran bu yıl haziran ve temmuz aylarında kısa süreliğine yüzde 50’nin altına inse de bu bölgede uzun süre kalmadı. Darkfost’a göre bu görünüm, mevcut ayı piyasasının önemli bir bölümünün geride bırakılmış olabileceğini gösteriyor.

Bununla birlikte piyasanın nihai dip seviyesinin nerede oluşacağı henüz bilinmiyor. Darkfost, kesin dip fiyatını tahmin etmenin mümkün olmadığını ancak piyasanın ayı döngüsünün son aşamasına girdiğini ifade etti. Geçmiş dönemlerde de benzer koşullar, nihai dip seviyesinin oluşmasına giden sürecin temel işaretlerinden biri olmuştu.

Glassnode verileri de piyasadaki zayıflığın uzun süredir devam ettiğine işaret ediyor. Şirketin Bitcoin Cycle Position Heatmap göstergesi, piyasanın yıl boyunca kapitülasyon bölgesinde kaldığını ortaya koydu. Gösterge, FTX’in Kasım 2022’de iflas başvurusunda bulunmasından bu yana en uzun kapitülasyon dönemini kaydetti.

Glassnode, mevcut piyasa koşullarının geçmiş döngü diplerinde görülen ağır zayıflık seviyelerine henüz ulaşmadığını bildirdi. Şirketin kurucu ortağı Yann Allemann, Bitcoin piyasasının FTX çöküşünden bu yana en soğuk dönemine girdiğini ancak önceki diplerde yaşanan sert koşulların henüz oluşmadığını belirtti.

Öte yandan Bitcoin madencilik şirketi Cipher Mining, yapay zekâ veri merkezlerine yatırım yapmak amacıyla Bitcoin varlıklarının bir bölümünü sattı. Bitcoin Treasuries tarafından 5 Ağustos’ta paylaşılan bilgilere göre şirket, yapay zekâ veri merkezi geliştirme çalışmalarını finanse etmek için 470 Bitcoin sattı. Satışın ardından Cipher Mining’in Bitcoin rezervi 646 BTC’ye geriledi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Jim Cramer, kuantum endişesiyle Bitcoin varlıklarını satacağını açıkladı

Bitcoin’de kritik dönemeç: ETF girişleri hızlandı, dip sinyalleri arttı

BlackRock, Bitcoin ETF’sine 111 milyon doları aşkın alım yaptı

Bitcoin ETF’lerine 170 milyon dolar girerken spot hacim yılın dibine indi

Bitcoin balinaları güvenlik endişeleriyle gelen satışları topladı

Strategy, 104,7 milyon dolarlık Bitcoin satışı yaptı

Coldcard açığıyla bağlantılı dördüncü saldırı dalgasında 448,7 BTC taşındı

Bu Haberi Paylaş
Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı ABD’den İran yaptırımlarında geri adım: Bitcoin ve altın yükselişe geçti
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

ABD’den İran yaptırımlarında geri adım: Bitcoin ve altın yükselişe geçti
Ekonomi
TRON ağındaki toplam işlem sayısı 15 milyarı aştı
Tron (TRX)
Lost your password?