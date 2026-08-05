Bitcoin için ayı piyasasında son evre sinyali

Bitcoin piyasasında zincir üstü veriler, yatırımcıların önemli bölümünün zararda olduğunu ve mevcut ayı piyasasının ileri bir aşamaya ulaşmış olabileceğini gösteriyor. CryptoQuant verilerine göre dolaşımdaki Bitcoin arzının yalnızca yüzde 52’si kârda bulunurken, toplam arzın neredeyse yarısı mevcut fiyat seviyelerinde zarar taşıyor.

CryptoQuant katkıcısı Darkfost, bugün X üzerinden yaptığı değerlendirmede, karda tutulan Bitcoin oranının yüzde 52’ye gerilediğini belirtti. Tarihsel veriler, bu göstergenin yüzde 50 seviyesine yaklaşmasının ayı piyasalarında önemli bir dönüm noktası olabileceğine işaret ediyor.

Geçmiş ayı piyasalarının tamamında, zararda tutulan Bitcoin miktarının kârda tutulan miktarı geçtiği dönemler yaşandı. Söz konusu oran bu yıl haziran ve temmuz aylarında kısa süreliğine yüzde 50’nin altına inse de bu bölgede uzun süre kalmadı. Darkfost’a göre bu görünüm, mevcut ayı piyasasının önemli bir bölümünün geride bırakılmış olabileceğini gösteriyor.

Bununla birlikte piyasanın nihai dip seviyesinin nerede oluşacağı henüz bilinmiyor. Darkfost, kesin dip fiyatını tahmin etmenin mümkün olmadığını ancak piyasanın ayı döngüsünün son aşamasına girdiğini ifade etti. Geçmiş dönemlerde de benzer koşullar, nihai dip seviyesinin oluşmasına giden sürecin temel işaretlerinden biri olmuştu.

Glassnode verileri de piyasadaki zayıflığın uzun süredir devam ettiğine işaret ediyor. Şirketin Bitcoin Cycle Position Heatmap göstergesi, piyasanın yıl boyunca kapitülasyon bölgesinde kaldığını ortaya koydu. Gösterge, FTX’in Kasım 2022’de iflas başvurusunda bulunmasından bu yana en uzun kapitülasyon dönemini kaydetti.

Glassnode, mevcut piyasa koşullarının geçmiş döngü diplerinde görülen ağır zayıflık seviyelerine henüz ulaşmadığını bildirdi. Şirketin kurucu ortağı Yann Allemann, Bitcoin piyasasının FTX çöküşünden bu yana en soğuk dönemine girdiğini ancak önceki diplerde yaşanan sert koşulların henüz oluşmadığını belirtti.

Öte yandan Bitcoin madencilik şirketi Cipher Mining, yapay zekâ veri merkezlerine yatırım yapmak amacıyla Bitcoin varlıklarının bir bölümünü sattı. Bitcoin Treasuries tarafından 5 Ağustos’ta paylaşılan bilgilere göre şirket, yapay zekâ veri merkezi geliştirme çalışmalarını finanse etmek için 470 Bitcoin sattı. Satışın ardından Cipher Mining’in Bitcoin rezervi 646 BTC’ye geriledi.