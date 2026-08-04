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BITCOIN (BTC)

BlackRock, Bitcoin ETF’sine 111 milyon doları aşkın alım yaptı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 BlackRock, spot Bitcoin ETF işlemlerinin ardından 111,43 milyon dolarlık alım yaptı.
  • 📈 Aynı günde spot Bitcoin ETF pazarına 170 milyon doların üzerinde net giriş kaydedildi.
  • ₿ 4 Ağustos itibarıyla $BTC ağustosta %1,37 yükselerek önceki yıllara göre güçlü başladı.
  • 📊 2022'den bu yana süren ağustos kayıpları, piyasada temkinli beklentileri korudu.
İlayda Peker
İlayda Peker

BlackRock, Bitcoin tarafında yeniden dikkat çeken bir adım attı. Zincir üstü veriler, şirketin Bitcoin fonunda görülen olumlu bir işlem gününün ardından 111,43 milyon dolar değerinde Bitcoin alımı yaptığını gösterdi. Bu işlem, kurumsal talebin seyrine ilişkin tartışmaları yeniden öne çıkardı.

İçindekiler
1 ETF piyasasında girişler hızlandı
2 Ağustos performansı yakından izleniyor
3 Ayın başlangıcı önceki yıllardan güçlü geçti

ETF piyasasında girişler hızlandı

Aynı işlem gününde spot Bitcoin ETF pazarının toplam net girişi 170 milyon doların üzerine çıktı. Böylece yeni sermaye akışının önemli bölümünü BlackRock çekti. Şirket, dünyanın en büyük varlık yönetim kuruluşları arasında yer alıyor ve özellikle iShares Bitcoin Trust ürünüyle kripto piyasasında yakından izleniyor.

Spot Bitcoin ETF pazarındaki 170 milyon doları aşan net girişin 111,43 milyon dolarlık kısmı BlackRock tarafından toplandı.

Piyasada dikkat çeken noktalardan biri, BlackRock’ın son dönemde düzenli aralıklarla hem alım hem satış yönünde hareket etmesi oldu. Bu tablo, kurumsal yatırımcı iştahının tamamen tek yönlü ilerlemediğine işaret ederken, Bitcoin fiyatındaki dalgalı görünüm de temkinli yaklaşımı canlı tutuyor.

GöstergeVeri
BlackRock alımı111,43 milyon dolar
Toplam spot Bitcoin ETF net girişi170 milyon doların üzerinde
4 Ağustos itibarıyla ağustos getirisi%1,37

Ağustos performansı yakından izleniyor

Bitcoin için ağustos ayı, son yıllardaki zayıf performans nedeniyle yatırımcıların temkinle izlediği dönemlerden biri olarak öne çıkıyor. Tarihsel veriler, bu ayın çoğu zaman Bitcoin’in en zayıf aylık dönemleri arasında yer aldığını ortaya koyuyor.

2022’den bu yana Bitcoin, ağustos aylarında üst üste kayıplı bir görünüm sergiledi. Bu nedenle piyasada, bu ay içinde kalıcı bir toparlanmanın oluşup oluşmayacağına dair soru işaretleri sürüyor.

2022’den bu yana görülen ardışık ağustos kayıpları, bu ay için iyimser beklentileri sınırlasa da Bitcoin ayın ilk günlerinde pozitif bölgede kaldı.

Ayın başlangıcı önceki yıllardan güçlü geçti

Buna karşın Bitcoin, bu aya önceki yıllara kıyasla daha sağlam bir başlangıç yaptı. 4 Ağustos itibarıyla varlığın aylık getirisi %1,37 seviyesinde bulunuyor. Bu görünüm, 2025 Ağustos döneminin son yıllardaki örneklerden daha olumlu tamamlanabileceği yönündeki beklentileri tamamen ortadan kaldırmıyor.

Yine de piyasa katılımcıları, ETF akışlarındaki güçlenmenin fiyatlara ne ölçüde yansıyacağını izliyor. BlackRock’ın son alımının ardından gözler, kurumsal para girişinin sürüp sürmeyeceğine ve Bitcoin’in ağustos ayındaki tarihsel zayıflığı aşıp aşamayacağına çevrildi.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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