BlackRock, Bitcoin ETF’sine 111 milyon doları aşkın alım yaptı

BlackRock, Bitcoin tarafında yeniden dikkat çeken bir adım attı. Zincir üstü veriler, şirketin Bitcoin fonunda görülen olumlu bir işlem gününün ardından 111,43 milyon dolar değerinde Bitcoin alımı yaptığını gösterdi. Bu işlem, kurumsal talebin seyrine ilişkin tartışmaları yeniden öne çıkardı.

ETF piyasasında girişler hızlandı

Aynı işlem gününde spot Bitcoin ETF pazarının toplam net girişi 170 milyon doların üzerine çıktı. Böylece yeni sermaye akışının önemli bölümünü BlackRock çekti. Şirket, dünyanın en büyük varlık yönetim kuruluşları arasında yer alıyor ve özellikle iShares Bitcoin Trust ürünüyle kripto piyasasında yakından izleniyor.

Spot Bitcoin ETF pazarındaki 170 milyon doları aşan net girişin 111,43 milyon dolarlık kısmı BlackRock tarafından toplandı.

Piyasada dikkat çeken noktalardan biri, BlackRock’ın son dönemde düzenli aralıklarla hem alım hem satış yönünde hareket etmesi oldu. Bu tablo, kurumsal yatırımcı iştahının tamamen tek yönlü ilerlemediğine işaret ederken, Bitcoin fiyatındaki dalgalı görünüm de temkinli yaklaşımı canlı tutuyor.

Gösterge Veri BlackRock alımı 111,43 milyon dolar Toplam spot Bitcoin ETF net girişi 170 milyon doların üzerinde 4 Ağustos itibarıyla ağustos getirisi %1,37

Ağustos performansı yakından izleniyor

Bitcoin için ağustos ayı, son yıllardaki zayıf performans nedeniyle yatırımcıların temkinle izlediği dönemlerden biri olarak öne çıkıyor. Tarihsel veriler, bu ayın çoğu zaman Bitcoin’in en zayıf aylık dönemleri arasında yer aldığını ortaya koyuyor.

2022’den bu yana Bitcoin, ağustos aylarında üst üste kayıplı bir görünüm sergiledi. Bu nedenle piyasada, bu ay içinde kalıcı bir toparlanmanın oluşup oluşmayacağına dair soru işaretleri sürüyor.

2022’den bu yana görülen ardışık ağustos kayıpları, bu ay için iyimser beklentileri sınırlasa da Bitcoin ayın ilk günlerinde pozitif bölgede kaldı.

Ayın başlangıcı önceki yıllardan güçlü geçti

Buna karşın Bitcoin, bu aya önceki yıllara kıyasla daha sağlam bir başlangıç yaptı. 4 Ağustos itibarıyla varlığın aylık getirisi %1,37 seviyesinde bulunuyor. Bu görünüm, 2025 Ağustos döneminin son yıllardaki örneklerden daha olumlu tamamlanabileceği yönündeki beklentileri tamamen ortadan kaldırmıyor.

Yine de piyasa katılımcıları, ETF akışlarındaki güçlenmenin fiyatlara ne ölçüde yansıyacağını izliyor. BlackRock’ın son alımının ardından gözler, kurumsal para girişinin sürüp sürmeyeceğine ve Bitcoin’in ağustos ayındaki tarihsel zayıflığı aşıp aşamayacağına çevrildi.