Bitcoin balinaları güvenlik endişeleriyle gelen satışları topladı

Bitcoin piyasasında büyük cüzdanlarla küçük yatırımcılar arasındaki yön ayrışması son günlerde daha belirgin hale geldi. Santiment verilerine göre 10 ile 10.000 BTC tutan cüzdanlar, 29 Temmuz’dan bu yana birkaç gün içinde toplam 19.610 BTC topladı. Aynı dönemde 0,01 BTC’nin altında bakiyesi bulunan cüzdanlar ise varlıklarını azalttı.

Güvenlik endişesi sonrası birikim hızlandı

Bu hareket, Coldcard cüzdanlarını etkilediği bildirilen bir ürün yazılımı entropi açığına ilişkin haberlerin ardından öne çıktı. Olayla bağlantılı tahmini kaybın 1.360 BTC’yi aştığı, bunun da yaklaşık 87 milyon dolara karşılık geldiği belirtildi. Coldcard, Bitcoin kullanıcıları arasında yaygın olarak bilinen bir donanım cüzdanı markası olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: Entropi, kriptografide rastgelelik kalitesini ifade eder. Donanım cüzdanlarında bu yapı zayıflarsa, özel anahtar üretiminin güvenliği etkilenebilir.

Santiment, alımların tek bir ihlal edilmiş adresten kaynaklanmadığını, 10 ile 10.000 BTC aralığındaki daha geniş cüzdan grubuna yayıldığını kaydetti. Verilere göre bu grubun elindeki Bitcoin miktarı 29 Temmuz’dan sonra %0,14 arttı. Buna karşılık 0,01 BTC’nin altında varlık tutan cüzdanların bakiyesi %0,55 geriledi.

Santiment, büyük cüzdanların, küçük yatırımcı güveni zayıflarken piyasaya gelen satışları topladığını aktarıyor.

Kısa vadeli yatırımcılar satış baskısını artırdı

Piyasadaki baskı yalnızca güvenlik endişeleriyle sınırlı kalmadı. CryptoQuant grafiğini paylaşan piyasa analisti Whale Factor, kısa vadeli yatırımcıların tek bir günde 32.000 BTC’yi zararına borsalara gönderdiğini belirtiyor. Bu hareket, son 30 gündeki en büyük kısa vadeli yatırımcı teslimiyeti olarak tanımlandı.

Whale Factor, tek günde zararına borsalara gönderilen 32.000 BTC’nin son 30 günün en büyük kısa vadeli yatırımcı teslimiyetine işaret ettiğini vurguluyor.

Borsalara aktarılan tüm varlıkların doğrudan satış anlamına gelmediği bilinse de, bu işlemler piyasada savunma amaçlı pozisyonlanmanın güçlendiğine işaret edebilir. Özellikle Bitcoin işlem aralığının alt bandını test ederken bu tür hareketler, destek seviyeleri çevresindeki kırılganlığı öne çıkarıyor.

Karlılık zayıflarken kritik seviyeler izlendi

Glassnode verileri, piyasadaki genel karlılığın zayıfladığını gösterdi. Karda tutulan Bitcoin arzının oranı döngüsel dip seviyelere doğru inerken, stop loss işlemlerinin arttığı görüldü. Kurum ayrıca kısa vadeli yatırımcıların elindeki arz ile uzun vadeli yatırımcıların tuttuğu arz arasındaki oranın tarihsel dip bölgelere yakın kaldığını kaydetti.

Daan Crypto Trades, Bitcoin’in düşüş eğilimli trend çizgisinin üst bölümüne girdiğini ve haftalık 200 periyotluk hareketli ortalamaya geri çekildiğini söyledi. Analize göre daha güçlü bir yükseliş için düşen kama formasyonundan teyitli kırılım gerekiyor. Sadece trend çizgisi üzerine kısa süreli taşma yeterli görülmüyor.

CoinGlass verileri, Bitcoin’in mevcut fiyatı yakınında iki önemli kaldıraçlı pozisyon kümesine işaret etti. Yukarıda en yakın likidite alanı 63.800 ile 64.100 dolar bandında bulunuyor. Fiyatın 63.900 dolara yükselmesiyle bu bölgenin içine girildi. 64.300 dolarda ek likidite yer alırken, 64.800 ve 65.000 dolar çevresinde daha küçük kümeler dikkat çekiyor. Aşağıda ise en büyük küme 61.900 ile 62.200 dolar aralığında konumlanıyor. 64.100 dolar üzerindeki net kırılım 65.000 doları gündeme getirebilirken, 62.000 dolar altındaki sarkma haziran temmuz dibindeki 57.820 dolara yönelme riskini artırıyor.

Gösterge Seviye Yakın üst likidite 63.800 ile 64.100 dolar Ek üst bölge 64.300 dolar Diğer üst kümeler 64.800 ve 65.000 dolar Ana alt likidite 61.900 ile 62.200 dolar Aşağı hedef 57.820 dolar