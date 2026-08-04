Bitcoin ETF’lerine 170 milyon dolar girerken spot hacim yılın dibine indi

ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri yeniden net giriş kaydederken kripto para piyasasındaki işlem hacmi yılın en düşük seviyesine geriledi. Merkeziyetsiz borsaların spot piyasadaki payı ise temmuz ayında yüzde 24’e ulaşarak rekor kırdı.

Bitcoin ETF’lerine para girişi yeniden başladı

Farside Investors verilerine göre ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri bir günlük aranın ardından toplam 170,1 milyon dolar net giriş aldı. BlackRock tarafından yönetilen IBIT, 111,4 milyon dolarla fonlar arasındaki en yüksek girişi kaydetti.

Fidelity FBTC’ye 33,4 milyon dolar, Franklin EZBC’ye 9,2 milyon dolar ve Invesco BTCO’ya 6,7 milyon dolar aktı. VanEck HODL 4,5 milyon dolar, Bitwise BITB 2,8 milyon dolar ve Ark Invest ARKB 2,1 milyon dolar net giriş gördü. Diğer ürünlerde net giriş veya çıkış yaşanmadı.

Fon Net giriş BlackRock IBIT 111,4 milyon dolar Fidelity FBTC 33,4 milyon dolar Franklin EZBC 9,2 milyon dolar Invesco BTCO 6,7 milyon dolar

Spot piyasa hacmi yüzde 70 geriledi

Kaiko verilerini paylaşan KobeissiLetter, 44 spot kripto para borsasındaki ortalama günlük işlem hacminin geçen hafta yaklaşık 15 milyar dolara düştüğünü açıkladı. Bu tutar yılın en düşük seviyesine işaret ederken hacim ocak ayındaki zirveye kıyasla yaklaşık yüzde 70 azaldı.

Günlük işlem hacmi şubat ayında iki kez 100 milyar doların üzerine çıkmıştı. Aralık ayından bu yana hesaplanan ortalama günlük hacim ise yaklaşık yüzde 50 düşerek 20 milyar dolar civarına indi. Toplam spot işlemlerin yüzde 60’tan fazlası en büyük altı platformda gerçekleşti.

KobeissiLetter, kripto para piyasasındaki likiditenin hızla azaldığına dikkat çekti.

Merkeziyetsiz borsaların payı rekor kırdı

Merkeziyetsiz borsaların merkezi platformlara kıyasla spot işlem hacmi temmuz ayında yüzde 24’e yükseldi. Bir yıl önce yüzde 17 olan oran böylece 7 puan arttı. Hesaplamada Uniswap ve Aerodrome gibi büyük merkeziyetsiz platformlardaki spot işlemler kullanılırken vadeli işlemler ve türev ürünler kapsam dışında bırakıldı.

Toplam spot borsa hacmi 670 milyar dolara gerileyerek son 12 ayın en düşük seviyesine indi. Yıllık zirvede 2,23 trilyon dolara ulaşan hacimdeki düşüş, merkeziyetsiz platformların toplam piyasa içindeki payını artırdı. Likidite toplama sistemleri ve zincirler arası takas teknolojilerindeki gelişmeler de DEX platformlarının işlem hızını destekledi.