Ethereum’da 11,9 milyon dolarlık çıkışa rağmen alımlar hız kesmiyor

ABD’de işlem gören spot Ethereum borsa yatırım fonları, üç işlem günü süren para girişi serisinin ardından yeniden net çıkış kaydetti. Farside Investors verilerine göre fonlardan 3 Ağustos’ta toplam 11,9 milyon dolar çekildi.

Fon bazında en yüksek çıkış 9 milyon dolarla BlackRock’ın ETHA ürününde gerçekleşti. Grayscale’in ETHE fonu 7,8 milyon dolar, Fidelity’nin FETH ürünü ise 900 bin dolar net çıkış gördü. Buna karşılık Bitwise’ın ETHB fonuna 5,8 milyon dolarlık net giriş gerçekleşirken diğer spot Ethereum ETF’lerinde herhangi bir net para hareketi kaydedilmedi.

ETF tarafındaki zayıf görünüm sürerken büyük yatırımcıların ve şirketlerin Ethereum biriktirmeye devam etmesi dikkat çekti. Lookonchain tarafından takip edilen 0x2e80 adresli balina, Gemini borsasından yaklaşık 35,44 milyon dolar değerinde 19 bin ETH daha çekti. Adres, çektiği ETH’lerin tamamını staking’e aktardı.

Söz konusu balina son üç hafta içinde Gemini’den toplam 112 bin ETH çekti. Yaklaşık 208 milyon dolar değerindeki varlıkların tamamının staking amacıyla kullanıldığı belirtildi.

Kurumsal tarafta ise Ethereum hazinesi oluşturan BitMine Immersion Technologies, geçen hafta 10 bin 399 ETH daha satın aldı. Şirket aynı dönemde kendi hisselerinden 4,5 milyon adet geri alım gerçekleştirdi.

BitMine’ın 4 Ağustos itibarıyla elinde yaklaşık 10,9 milyar dolar değerinde toplam 5 milyon 797 bin 813 ETH bulunuyor. Bu miktar, 120,7 milyon seviyesindeki dolaşımdaki Ethereum arzının yaklaşık yüzde 4,8’ine karşılık geliyor. Şirket, toplam ETH arzının yüzde 5’ine ulaşma hedefi doğrultusunda alımlarını sürdürüyor. BitMine’ın portföyünde Ethereum’un yanı sıra 209 Bitcoin, 173 milyon dolar değerinde nakit ve menkul kıymet ile Beast Industries ve Eightco Holdings yatırımları bulunuyor. Şirketin kripto varlıkları, nakdi, menkul kıymetleri ve diğer yatırımlarının toplam değeri 11,3 milyar dolara ulaşıyor.

Öte yandan kripto para piyasasının genelinde spot işlem hacmi yaklaşık 15 milyar dolarla yılın en düşük seviyesine geriledi. Ortalama günlük hacim ocak zirvesine göre yaklaşık yüzde 70 azalırken toplam işlemlerin yüzde 60’tan fazlası en büyük altı platformda toplandı. Merkezi borsalardaki hacim kaybına karşılık merkeziyetsiz borsaların spot işlemlerdeki payı temmuz ayında yüzde 24’e çıkarak rekor kırdı. Bir yıl önce yüzde 17 olan oran, likidite toplama ve zincirler arası takas teknolojilerindeki gelişmelerin de etkisiyle 7 puan yükseldi.