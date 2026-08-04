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Ethereum (ETH)

Ethereum’da 11,9 milyon dolarlık çıkışa rağmen alımlar hız kesmiyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 💸 ABD spot Ethereum ETF’lerinde üç günlük giriş serisi, 11,9 milyon dolarlık net çıkışla sona erdi.
  • 🐋 Bir balina, Gemini’den çektiği 19 bin ETH’nin tamamını staking’e yönlendirdi.
  • 🏦 BitMine, 10 bin 399 ETH daha alarak toplam varlığını 5,79 milyon ETH’ye çıkardı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

ABD’de işlem gören spot Ethereum borsa yatırım fonları, üç işlem günü süren para girişi serisinin ardından yeniden net çıkış kaydetti. Farside Investors verilerine göre fonlardan 3 Ağustos’ta toplam 11,9 milyon dolar çekildi.

Fon bazında en yüksek çıkış 9 milyon dolarla BlackRock’ın ETHA ürününde gerçekleşti. Grayscale’in ETHE fonu 7,8 milyon dolar, Fidelity’nin FETH ürünü ise 900 bin dolar net çıkış gördü. Buna karşılık Bitwise’ın ETHB fonuna 5,8 milyon dolarlık net giriş gerçekleşirken diğer spot Ethereum ETF’lerinde herhangi bir net para hareketi kaydedilmedi.

ETF tarafındaki zayıf görünüm sürerken büyük yatırımcıların ve şirketlerin Ethereum biriktirmeye devam etmesi dikkat çekti. Lookonchain tarafından takip edilen 0x2e80 adresli balina, Gemini borsasından yaklaşık 35,44 milyon dolar değerinde 19 bin ETH daha çekti. Adres, çektiği ETH’lerin tamamını staking’e aktardı.

Söz konusu balina son üç hafta içinde Gemini’den toplam 112 bin ETH çekti. Yaklaşık 208 milyon dolar değerindeki varlıkların tamamının staking amacıyla kullanıldığı belirtildi.

Kurumsal tarafta ise Ethereum hazinesi oluşturan BitMine Immersion Technologies, geçen hafta 10 bin 399 ETH daha satın aldı. Şirket aynı dönemde kendi hisselerinden 4,5 milyon adet geri alım gerçekleştirdi.

BitMine’ın 4 Ağustos itibarıyla elinde yaklaşık 10,9 milyar dolar değerinde toplam 5 milyon 797 bin 813 ETH bulunuyor. Bu miktar, 120,7 milyon seviyesindeki dolaşımdaki Ethereum arzının yaklaşık yüzde 4,8’ine karşılık geliyor. Şirket, toplam ETH arzının yüzde 5’ine ulaşma hedefi doğrultusunda alımlarını sürdürüyor. BitMine’ın portföyünde Ethereum’un yanı sıra 209 Bitcoin, 173 milyon dolar değerinde nakit ve menkul kıymet ile Beast Industries ve Eightco Holdings yatırımları bulunuyor. Şirketin kripto varlıkları, nakdi, menkul kıymetleri ve diğer yatırımlarının toplam değeri 11,3 milyar dolara ulaşıyor.

Öte yandan kripto para piyasasının genelinde spot işlem hacmi yaklaşık 15 milyar dolarla yılın en düşük seviyesine geriledi. Ortalama günlük hacim ocak zirvesine göre yaklaşık yüzde 70 azalırken toplam işlemlerin yüzde 60’tan fazlası en büyük altı platformda toplandı. Merkezi borsalardaki hacim kaybına karşılık merkeziyetsiz borsaların spot işlemlerdeki payı temmuz ayında yüzde 24’e çıkarak rekor kırdı. Bir yıl önce yüzde 17 olan oran, likidite toplama ve zincirler arası takas teknolojilerindeki gelişmelerin de etkisiyle 7 puan yükseldi.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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