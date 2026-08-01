Ethereum 1.930 dolar direncini aşarsa 2.000 dolar hedefi güçlenecek

Ethereum 1.860,33 dolar seviyesinde işlem görürken, fiyat kritik teknik bölgenin hemen altında yatay seyrini sürdürüyor. Haziran diplerinden sonra toparlanma görülse de daha güçlü bir yükseliş eğiliminin teyidi için daha yüksek dirençlerin yeniden aşılması gerekiyor.

Teknik görünümde kritik eşikler öne çıkıyor

Günlük grafikte Ethereum, 20 günlük üstel hareketli ortalama olan 1.871 doların hafif altında bulunuyor. 50 günlük üstel hareketli ortalama ise 1.849 dolar seviyesinde kısa vadeli destek olarak öne çıkıyor. Alıcılar son günlerde bu bölgeyi koruyarak daha derin bir geri çekilmeyi şimdilik sınırladı.

Yukarıda izlenen ana direnç alanı 1.931 dolar civarındaki 100 günlük üstel hareketli ortalamayla çakışıyor. Bu seviye aynı zamanda daha önce birkaç kez aşılmaya çalışılan yatay direnç bölgesiyle örtüşüyor. Günlük kapanışın bu alanın üzerinde gerçekleşmesi halinde kısa vadeli görünüm güç kazanabilir. Buna karşılık 1.849 dolar desteğinin kaybedilmesi durumunda 1.647 dolar yeniden gündeme gelebilir.

Kripto analisti Ted Pillows, Ethereum’un 1.900 doların altına indiğini ancak 1.850 dolar destek bölgesinin üzerinde kaldığını, bu seviye korunduğu sürece 2.000 dolara doğru bir hareketin daha olası göründüğünü aktarıyor.

İşlem hacmiyle fiyat hareketi arasındaki ilişkiyi izlemek için kullanılan On Balance Volume göstergesi de haziran sonundan bu yana kademeli toparlanma işareti veriyor. Fiyat önemli direncin altında kalsa da alım baskısında sınırlı bir iyileşme dikkati çekiyor.

Türev verileri ve zincir üstü göstergeler dengeli kaldı

CoinGlass verilerine göre Ethereum vadeli işlemlerinde açık pozisyon büyüklüğü 26 milyar doların üzerinde kalmayı sürdürüyor. Bu tablo, yatırımcıların kaldıraçlı işlemlerini büyük ölçüde kapatmadığına işaret ediyor. Temmuz boyunca türev işlem hacminde de belirgin bir aşırılık görülmedi.

Mini sözlük: Açık pozisyon, vadeli işlemler piyasasında henüz kapatılmamış toplam sözleşme büyüklüğünü gösterir. TVL ise merkeziyetsiz finans uygulamalarına kilitlenen toplam varlık değerini ifade eder.

Zincir üstü tarafta ise DeFiLlama verileri, Ethereum ağındaki toplam kilitli varlık değerinin 40 milyar dolar civarında kaldığını gösteriyor. Aktif adres sayısı ile günlük işlem adedinde de belirgin bir bozulma görülmüyor. Ethereum, akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalar için en büyük ağlardan biri olarak geniş bir ekosistemi barındırıyor.

Gösterge Seviye Önemi 20 günlük EMA 1.871 dolar Kısa vadeli direnç 50 günlük EMA 1.849 dolar Yakın destek 100 günlük EMA 1.931 dolar Ana direnç Alt destek 1.647 dolar Olası geri çekilme bölgesi

Kısa vadeli yön için kırılım izleniyor

Mevcut teknik yapı, 1.850 dolar üzerindeki tutunmanın yukarı yönlü olasılığı canlı tuttuğunu gösteriyor. Ancak daha güçlü bir yükseliş eğiliminden söz edilebilmesi için 1.930 dolar çevresindeki direnç bölgesinin kalıcı biçimde aşılması gerekiyor.

Bu aşamaya kadar Ethereum’da sıkışık fiyat hareketi öne çıkıyor. Türev piyasalardaki yüksek pozisyonlanma ile ağ verilerindeki istikrar korunurken, piyasada bir sonraki adımın alım baskısının net bir kırılıma dönüşüp dönüşmeyeceğine bağlı olacağı görülüyor.