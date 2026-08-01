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Ethereum (ETH)

Ethereum 1.930 dolar direncini aşarsa 2.000 dolar hedefi güçlenecek

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum kritik 1.930 dolar direncinin hemen altında sıkıştı.
  • 📊 1.849 dolar desteği korunurken, $ETH için 2.000 dolar ihtimali masada kalıyor.
  • 🔍 Açık pozisyon 26 milyar doların üzerinde, zincir üstü veriler ise dengeli seyrediyor.
  • 🧭 Haziran diplerinden sonraki toparlanmada yönü, 1.930 dolar üzerindeki kalıcılık belirleyecek.
İlayda Peker
İlayda Peker

Ethereum 1.860,33 dolar seviyesinde işlem görürken, fiyat kritik teknik bölgenin hemen altında yatay seyrini sürdürüyor. Haziran diplerinden sonra toparlanma görülse de daha güçlü bir yükseliş eğiliminin teyidi için daha yüksek dirençlerin yeniden aşılması gerekiyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde kritik eşikler öne çıkıyor
2 Türev verileri ve zincir üstü göstergeler dengeli kaldı
3 Kısa vadeli yön için kırılım izleniyor

Teknik görünümde kritik eşikler öne çıkıyor

Günlük grafikte Ethereum, 20 günlük üstel hareketli ortalama olan 1.871 doların hafif altında bulunuyor. 50 günlük üstel hareketli ortalama ise 1.849 dolar seviyesinde kısa vadeli destek olarak öne çıkıyor. Alıcılar son günlerde bu bölgeyi koruyarak daha derin bir geri çekilmeyi şimdilik sınırladı.

Yukarıda izlenen ana direnç alanı 1.931 dolar civarındaki 100 günlük üstel hareketli ortalamayla çakışıyor. Bu seviye aynı zamanda daha önce birkaç kez aşılmaya çalışılan yatay direnç bölgesiyle örtüşüyor. Günlük kapanışın bu alanın üzerinde gerçekleşmesi halinde kısa vadeli görünüm güç kazanabilir. Buna karşılık 1.849 dolar desteğinin kaybedilmesi durumunda 1.647 dolar yeniden gündeme gelebilir.

Kripto analisti Ted Pillows, Ethereum’un 1.900 doların altına indiğini ancak 1.850 dolar destek bölgesinin üzerinde kaldığını, bu seviye korunduğu sürece 2.000 dolara doğru bir hareketin daha olası göründüğünü aktarıyor.

İşlem hacmiyle fiyat hareketi arasındaki ilişkiyi izlemek için kullanılan On Balance Volume göstergesi de haziran sonundan bu yana kademeli toparlanma işareti veriyor. Fiyat önemli direncin altında kalsa da alım baskısında sınırlı bir iyileşme dikkati çekiyor.

Türev verileri ve zincir üstü göstergeler dengeli kaldı

CoinGlass verilerine göre Ethereum vadeli işlemlerinde açık pozisyon büyüklüğü 26 milyar doların üzerinde kalmayı sürdürüyor. Bu tablo, yatırımcıların kaldıraçlı işlemlerini büyük ölçüde kapatmadığına işaret ediyor. Temmuz boyunca türev işlem hacminde de belirgin bir aşırılık görülmedi.

Mini sözlük: Açık pozisyon, vadeli işlemler piyasasında henüz kapatılmamış toplam sözleşme büyüklüğünü gösterir. TVL ise merkeziyetsiz finans uygulamalarına kilitlenen toplam varlık değerini ifade eder.

Zincir üstü tarafta ise DeFiLlama verileri, Ethereum ağındaki toplam kilitli varlık değerinin 40 milyar dolar civarında kaldığını gösteriyor. Aktif adres sayısı ile günlük işlem adedinde de belirgin bir bozulma görülmüyor. Ethereum, akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalar için en büyük ağlardan biri olarak geniş bir ekosistemi barındırıyor.

GöstergeSeviyeÖnemi
20 günlük EMA1.871 dolarKısa vadeli direnç
50 günlük EMA1.849 dolarYakın destek
100 günlük EMA1.931 dolarAna direnç
Alt destek1.647 dolarOlası geri çekilme bölgesi

Kısa vadeli yön için kırılım izleniyor

Mevcut teknik yapı, 1.850 dolar üzerindeki tutunmanın yukarı yönlü olasılığı canlı tuttuğunu gösteriyor. Ancak daha güçlü bir yükseliş eğiliminden söz edilebilmesi için 1.930 dolar çevresindeki direnç bölgesinin kalıcı biçimde aşılması gerekiyor.

Bu aşamaya kadar Ethereum’da sıkışık fiyat hareketi öne çıkıyor. Türev piyasalardaki yüksek pozisyonlanma ile ağ verilerindeki istikrar korunurken, piyasada bir sonraki adımın alım baskısının net bir kırılıma dönüşüp dönüşmeyeceğine bağlı olacağı görülüyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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