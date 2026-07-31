Ethereum 11 yıldır kesintisiz çalışarak kriptoda liderliğini korudu

Ethereum ana ağı 30 Temmuz 2015’te resmen devreye alındı. Ağ, 11 yıl sonra yalnızca bir ürün lansmanının yıl dönümünü değil, kripto ekosistemindeki teknik ağırlığını da öne çıkaran bir dönemeçten geçiyor. Topluluk, Ethereum’u stabilcoinler, tokenleştirilmiş varlıklar, merkeziyetsiz finans ve kurumsal kullanım alanlarında başlıca altyapılardan biri olarak konumlandırıyor.

Kesintisiz çalışma kaydı öne çıktı

Ethereum, 2.900 günden uzun süredir blok üretimini kesintisiz sürdürdü. Bu performans, ağın yıllar içinde karşılaştığı yoğun kullanım dönemlerine rağmen devam etti. Ether’in temel vaadi de büyük ölçüde aynı kaldı: Ağın arkasında onu tek başına kapatabilecek bir şirket bulunmuyor ve bu yapı, geliştiricilerle sermaye sahiplerinin ilgisini canlı tutuyor.

Ethereum, ana ağın 30 Temmuz 2015’te devreye alınmasından bu yana hiç durmadı ve 11 yıl boyunca kesintisiz blok üretimini sürdürdü.

DefiLlama verilerine göre Ethereum, toplam kilitli değer bakımından kripto piyasasının en büyük DeFi ekosistemini koruyor. Ağdaki toplam kilitli değer, ikinci sıradaki zincirin yaklaşık sekiz katı seviyesinde bulunuyor. Bu fark, Ethereum’un uygulama çeşitliliği ve likidite derinliğiyle destekleniyor.

Ağın izinsiz yapısı da öne çıkan başlıklardan biri oldu. Doğrulayıcı olmak isteyen katılımcılar ağa açık şekilde dahil olabiliyor. Bu model, Ethereum’un kapalı bir sistem yerine genişleyebilen ve merkezi denetimden uzak bir yapı olarak kalmasına katkı sağlıyor.

Stabilcoin ve tokenleştirilmiş varlıklarda güçlü konum

Token Terminal ve rwa.xyz verileri, Ethereum’un dolaşımdaki stabilcoin arzının yarıdan fazlasının mutabakat katmanı olarak öne çıktığını gösteriyor. Ağ ayrıca tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarında da halka açık blokzincirler arasında en yüksek payı elinde tutuyor. Kurumsal yatırımcılar açısından likidite, teknik altyapı ve uyumluluk araçları bu alandaki tercihlerde belirleyici rol oynuyor.

Gösterge Ethereum’un konumu Kesintisiz çalışma 11 yıl, 2.900 günden fazla DeFi toplam kilitli değer İkinci büyük zincirin yaklaşık 8 katı Stabilcoin arzı Toplam arzın yarıdan fazlası Tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıkları Halka açık blokzincirler içinde en yüksek pay

Ethereum, yazılım geliştirici sayısında da en geniş tabanı barındıran blokzincir platformlarından biri olmayı sürdürüyor. Arbitrum, Base ve Optimism gibi ikinci katman ağları da bu ekosistemin parçası olarak ölçeklenmeyi destekliyor. Bu ağlar, işlem hızını artırırken Ethereum’un güvenlik yapısından yararlanıyor.

Mini sözlük: İkinci katman, işlemleri ana zincirin dışında daha hızlı ve düşük maliyetle işleyen, ardından güvenlik için sonuçları ana ağa taşıyan ölçekleme çözümlerini ifade eder. Arbitrum, Base ve Optimism bu modele dayanan yaygın örnekler arasında yer alır.

Yeni dönemde düzenleme ve ETF akışları izlenecek

Önümüzdeki dönemde Ethereum’un konumunu etkilemesi beklenen başlıklar arasında düzenleyici çerçeve, spot ETF’lere yönelen sermaye akışları ve gerçek dünya varlıklarının zincir üstüne taşınmasındaki büyüme bulunuyor. Bu alanlardaki gelişmeler, ağın kurumsal benimsenme hızını ve sermaye çekme kapasitesini doğrudan etkileyebilir.

Ethereum, stabilcoin arzının yarıdan fazlasını taşıyan mutabakat katmanı olarak ve tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarında en yüksek paya sahip halka açık blokzincir olarak öne çıkıyor.