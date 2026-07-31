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Ethereum (ETH)

Ethereum 11 yıldır kesintisiz çalışarak kriptoda liderliğini korudu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum, 30 Temmuz 2015'ten bu yana 11 yıldır kesintisiz çalıştı.
  • 📊 $ETH ekosistemi, DeFi'de toplam kilitli değerde en yakın zincirin yaklaşık 8 katına ulaştı.
  • 🏦 Ethereum, stabilcoin arzının yarıdan fazlasını ve tokenleştirilmiş varlıklarda en yüksek payı taşıyor.
  • 🔎 Düzenleme, ETF akışları ve RWA büyümesi önümüzdeki dönemin ana başlıkları arasında yer alıyor.
Onur Atam
Onur Atam

Ethereum ana ağı 30 Temmuz 2015’te resmen devreye alındı. Ağ, 11 yıl sonra yalnızca bir ürün lansmanının yıl dönümünü değil, kripto ekosistemindeki teknik ağırlığını da öne çıkaran bir dönemeçten geçiyor. Topluluk, Ethereum’u stabilcoinler, tokenleştirilmiş varlıklar, merkeziyetsiz finans ve kurumsal kullanım alanlarında başlıca altyapılardan biri olarak konumlandırıyor.

İçindekiler
1 Kesintisiz çalışma kaydı öne çıktı
2 Stabilcoin ve tokenleştirilmiş varlıklarda güçlü konum
3 Yeni dönemde düzenleme ve ETF akışları izlenecek

Kesintisiz çalışma kaydı öne çıktı

Ethereum, 2.900 günden uzun süredir blok üretimini kesintisiz sürdürdü. Bu performans, ağın yıllar içinde karşılaştığı yoğun kullanım dönemlerine rağmen devam etti. Ether’in temel vaadi de büyük ölçüde aynı kaldı: Ağın arkasında onu tek başına kapatabilecek bir şirket bulunmuyor ve bu yapı, geliştiricilerle sermaye sahiplerinin ilgisini canlı tutuyor.

Ethereum, ana ağın 30 Temmuz 2015’te devreye alınmasından bu yana hiç durmadı ve 11 yıl boyunca kesintisiz blok üretimini sürdürdü.

DefiLlama verilerine göre Ethereum, toplam kilitli değer bakımından kripto piyasasının en büyük DeFi ekosistemini koruyor. Ağdaki toplam kilitli değer, ikinci sıradaki zincirin yaklaşık sekiz katı seviyesinde bulunuyor. Bu fark, Ethereum’un uygulama çeşitliliği ve likidite derinliğiyle destekleniyor.

Ağın izinsiz yapısı da öne çıkan başlıklardan biri oldu. Doğrulayıcı olmak isteyen katılımcılar ağa açık şekilde dahil olabiliyor. Bu model, Ethereum’un kapalı bir sistem yerine genişleyebilen ve merkezi denetimden uzak bir yapı olarak kalmasına katkı sağlıyor.

Stabilcoin ve tokenleştirilmiş varlıklarda güçlü konum

Token Terminal ve rwa.xyz verileri, Ethereum’un dolaşımdaki stabilcoin arzının yarıdan fazlasının mutabakat katmanı olarak öne çıktığını gösteriyor. Ağ ayrıca tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarında da halka açık blokzincirler arasında en yüksek payı elinde tutuyor. Kurumsal yatırımcılar açısından likidite, teknik altyapı ve uyumluluk araçları bu alandaki tercihlerde belirleyici rol oynuyor.

GöstergeEthereum’un konumu
Kesintisiz çalışma11 yıl, 2.900 günden fazla
DeFi toplam kilitli değerİkinci büyük zincirin yaklaşık 8 katı
Stabilcoin arzıToplam arzın yarıdan fazlası
Tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarıHalka açık blokzincirler içinde en yüksek pay

Ethereum, yazılım geliştirici sayısında da en geniş tabanı barındıran blokzincir platformlarından biri olmayı sürdürüyor. Arbitrum, Base ve Optimism gibi ikinci katman ağları da bu ekosistemin parçası olarak ölçeklenmeyi destekliyor. Bu ağlar, işlem hızını artırırken Ethereum’un güvenlik yapısından yararlanıyor.

Mini sözlük: İkinci katman, işlemleri ana zincirin dışında daha hızlı ve düşük maliyetle işleyen, ardından güvenlik için sonuçları ana ağa taşıyan ölçekleme çözümlerini ifade eder. Arbitrum, Base ve Optimism bu modele dayanan yaygın örnekler arasında yer alır.

Yeni dönemde düzenleme ve ETF akışları izlenecek

Önümüzdeki dönemde Ethereum’un konumunu etkilemesi beklenen başlıklar arasında düzenleyici çerçeve, spot ETF’lere yönelen sermaye akışları ve gerçek dünya varlıklarının zincir üstüne taşınmasındaki büyüme bulunuyor. Bu alanlardaki gelişmeler, ağın kurumsal benimsenme hızını ve sermaye çekme kapasitesini doğrudan etkileyebilir.

Ethereum, stabilcoin arzının yarıdan fazlasını taşıyan mutabakat katmanı olarak ve tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarında en yüksek paya sahip halka açık blokzincir olarak öne çıkıyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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