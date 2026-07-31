Circle, New York’ta tröst lisansı alarak USDC’yi güçlendirdi

New York eyaletindeki düzenleyiciler, Circle New York Trust’a sınırlı amaçlı tröst lisansı verdi. Bu adım, USDC’nin ihraççısı Circle için stabilcoin pazarındaki konumunu güçlendirirken, başlıca rakiplerinden Ripple ile rekabeti de yeni bir aşamaya taşıdı. Ripple, RLUSD için benzer onayı New York Finansal Hizmetler Departmanı’ndan Aralık 2024’te almıştı.

USDC rezervlerinde yeni dönem

Yeni lisans, Circle’ın USDC’yi destekleyen milyarlarca dolarlık rezervleri doğrudan kendi bünyesinde tutabilmesine imkan tanıyor. Şirket bu varlıkları artık New York finansal düzenleyicilerinin doğrudan gözetimi altında yönetecek. Böylece üçüncü taraf ticari bankalara bağımlılık azalırken, olası bir banka iflası durumunda doğabilecek saklama risklerinin de sınırlanması hedefleniyor.

Circle Üst Yöneticisi Jeremy Allaire, şirketin düzenleme tarafında yukarı yönlü stratejisini sürdürdüğünü ve bu sürecin devam ettiğini vurguladı.

Kurumsal yatırımcılar açısından bu gelişme, USDC ile daha doğrudan çalışılabileceğine işaret eden, hukuki zemini netleşmiş bir adım olarak görülüyor. Circle, dolar destekli dijital varlıklar alanında uzun süredir faaliyet gösteriyor ve USDC, piyasanın en büyük stabilcoin’leri arasında yer alıyor.

Çifte lisans yapısı dikkat çekti

New York, Circle’ın ana pazarı konumunda bulunuyor. Şirket, 2015 yılında eyaletin öne çıkan kripto lisans çerçevelerinden BitLicense alan ilk kuruluşlardan biri olmuştu. Son tröst lisansıyla birlikte Circle, eyalet ve federal düzeydeki düzenleyici çerçeveleri aynı anda kullanabilecek bir yapıya yaklaştı.

Mini sözlük: BitLicense, New York eyaletinde kripto para faaliyetleri yürüten şirketler için uygulanan lisans rejimidir. OCC ise ABD’de ulusal bankalar ve belirli tröst yapıları üzerinde denetim yetkisi bulunan federal düzenleyici kurumdur.

Yeni eyalet lisansının, Para Birimi Denetleme Ofisi tarafından daha önce koşullu olarak onaylanan federal ulusal tröst lisansıyla birlikte işlemesi planlanıyor. Jeremy Allaire, şirketin küresel, ulusal ve dünyanın en önemli finans merkezlerinden birini kapsayan gözetim altında temel finansal piyasa altyapısı inşa ettiğini söyledi.

Allaire, yeni lisansın USDC’yi tanınmış bir hukuki çerçeveye daha sağlam biçimde yerleştirdiğini, dijital dolarların küresel finans sisteminde giderek daha önemli bir rol üstlendiğini belirtiyor.

Hisse tarafında sert geri çekilme

Buna karşın piyasa tepkisi hisse tarafında olumlu olmadı. Circle’ın ana şirketi Circle Internet Group’un New York Borsası’nda CRCL koduyla işlem gören hisseleri, 31 Temmuz seansında 60,78 dolara kadar geriledi. Bu düşüş, önceki işlem gününde kaydedilen kazanımların tamamen silinmesine yol açtı.

Böylece güçlü görülen düzenleyici gelişmeye rağmen CRCL hissesi gün içinde belirgin kayıp yaşadı. Piyasa, Circle’ın lisans kazanımını uzun vadeli stratejik bir adım olarak değerlendirirken, kısa vadede hisse fiyatı bu iyimserliği yansıtmadı.