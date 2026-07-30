Franklin Templeton, XRP ETF girişlerinde tek başına öne çıktı

XRP odaklı spot borsa yatırım fonları, perakende taraftaki yavaşlamaya rağmen kurumsal yatırımcılardan sınırlı ama düzenli ilgi görmeyi sürdürdü. 29 Temmuz 2026 Çarşamba itibarıyla bu fonların kümülatif net girişi 1,5 milyar dolara ulaştı.

Toplam girişler 1,5 milyar dolara ulaştı

SosoValue verilerine göre XRP spot ETF’lerde son işlem gününde 584.710 dolarlık net giriş kaydedildi. Bu eşiğin aşılmasıyla birlikte toplam net varlıklar 988,7 milyon dolara yükseldi ve 1 milyar dolar sınırına yaklaştı. Aynı gün günlük işlem hacmi ise 10,35 milyon dolar oldu.

Veriler, yatırımcıların düzenlemeye tabi platformlar üzerinden XRP’ye erişim talebini koruduğunu gösteriyor. Buna karşın bu talep tüm ihraççılara eşit dağılmadı; piyasaya yeni para girişinin ağırlıklı olarak sınırlı sayıda fonda toplandığı görülüyor.

29 Temmuz 2026 itibarıyla XRP spot ETF’lerin kümülatif net girişi 1,5 milyar dolara ulaşırken, toplam net varlıklar 988,7 milyon dolar seviyesine çıktı.

Günün tek para girişi Franklin Templeton fonuna oldu

Son işlem gününde yeni sermaye çeken tek fon Franklin Templeton’ın XRPZ ürünü oldu. Böylece gün içindeki 584.710 dolarlık net girişin tamamı bu fonda toplandı. Franklin Templeton, küresel varlık yönetimi alanında faaliyet gösteren büyük yatırım şirketleri arasında yer alıyor.

XRP’ye kurumsal ilginin bu fonda yoğunlaşmasıyla birlikte Franklin Templeton’ın XRP ETF’sinin yönettiği varlık büyüklüğü 254,35 milyon dolara ulaştı. Şimdiye kadar ürüne yaklaşık 542.900 XRP giriş yaptığı kaydedildi.

Gösterge Değer Kümülatif net giriş 1,5 milyar dolar Son gün net giriş 584.710 dolar Toplam net varlık 988,7 milyon dolar Günlük işlem hacmi 10,35 milyon dolar XRPZ varlık büyüklüğü 254,35 milyon dolar

Kurumsal talebin hız kestiği belirtilse de, fonların çoğu işlem gününde net giriş kaydetmesi dikkat çekti. Bu tablo, piyasa duyarlılığının zayıf seyrettiği dönemlerde bile bazı yatırımcıların XRP pozisyonunu ETF kanalıyla artırmayı tercih ettiğine işaret ediyor.

Son işlem gününde yeni para girişi sağlayan tek ürün Franklin Templeton’ın XRPZ fonu oldu ve günün tüm net girişi bu fonda toplandı.

Öte yandan veriler, XRP ETF piyasasındaki büyümenin tabana yayılmış bir görünüm sunmadığını ortaya koydu. Mevcut ivmenin önemli bölümü birkaç ihraççının sağladığı taze sermayeyle taşınıyor.