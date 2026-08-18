David Schwartz, XRP varlığının 26 milyondan 2 milyona indiğini açıkladı

Ripple CTO emeritus David Schwartz, X platformunda yöneltilen bir soruya verdiği yanıtta elindeki XRP miktarının önceki yıllara kıyasla belirgin biçimde azaldığını açıkladı. Schwartz, zirve dönemde yaklaşık 26 milyon XRP tuttuğunu, bugün ise bu rakamın yaklaşık 2 milyon XRP seviyesinde bulunduğunu söyledi.

XRP varlığındaki düşüşün boyutu

Schwartz’ın paylaştığı rakamlar, XRP varlığında yaklaşık yüzde 92’lik bir gerilemeye işaret ediyor. Buna karşın açıklaması, elindeki tüm XRP’yi çıkardığı yönündeki iddiaları doğrulamıyor. Verilen yanıtta, mevcut bakiyenin tamamen sıfırlanmadığı açıkça görüldü.

David Schwartz, zirvede yaklaşık 26 milyon XRP tuttuğunu, bu miktarın bugün yaklaşık 2 milyon XRP’ye indiğini kaydetti.

Schwartz, bu düşüşün hangi işlemler sonucunda gerçekleştiğine dair ayrıntı paylaşmadı. Bu nedenle azalışın tamamının piyasa satışı kaynaklı olup olmadığı netleşmedi. Transferler, kişisel harcamalar, hediye amaçlı gönderimler ya da farklı türde işlemler de bu değişimde etkili olmuş olabilir.

Geçmiş satış kararları yeniden gündemde

Kripto piyasasında erken dönem kararlarıyla sık sık anılan Schwartz, daha önce yaptığı Ethereum satışını da birçok kez gündeme getirmişti. Kendi anlatımına göre 40.000 ETH’yi token başına 0.311 dolar seviyesinden aldı ve daha sonra toplam 42.000 dolara sattı. Bu işlemden yüzde 321 getiri elde etse de, Ethereum fiyatındaki sonraki sert yükseliş nedeniyle bu kararı sonradan pişmanlıkla hatırladığını dile getirdi.

Schwartz, erken dönemde XRP’yi 0.10 dolardan ve Ethereum’u yaklaşık 1 dolar seviyesinden satmış olmaktan pişmanlık duyduğunu, bu kararların büyük ölçüde riskten kaçınma eğiliminden kaynaklandığını aktardı.

Schwartz, Ethereum satışından elde ettiği gelirle Kaliforniya’nın Oakland kentindeki evine güneş paneli sistemi kurdurduğunu da daha önce anlatmıştı. Ancak daha sonra o eve artık sahip olmaması, bu kararı onun açısından daha da tatsız bir anıya dönüştürdü.

Yatırım kararlarında risk vurgusu

Açıklamalar, kripto varlıklarda uzun vadeli pozisyon taşımanın psikolojik ve finansal yönlerini yeniden öne çıkardı. Özellikle sert fiyat hareketlerinin yaşandığı dönemlerde yatırımcı davranışları daha yakından izlenirken, direnç kırılımları, RSI beklentileri ve trend yapıları kadar piyasa erişiminin hızı da önem kazanıyor. Geleneksel piyasalar karmaşık aracı kurumlarla yavaşlarken, devasa bir değişim yaşanıyor: Wall Street, Web3’e taşınıyor. Yatırımcılar artık büyük ABD şirketlerinin hisselerini, altın ve gümüşü doğrudan kripto cüzdanlarında tutmak için 1stepSwap gibi platformlara yöneliyor. Gerçek dünya varlıklarını blockchain’e taşıyan ve saniyeler içinde en iyi piyasa fiyatını otomatik bulan bu sistem, aracıları tamamen ortadan kaldırıyor.

Schwartz’ın son paylaşımı, geçmişteki satış kararları ve elde tuttuğu varlık miktarı konusunda kamuoyundaki merakı yeniden artırdı. Buna rağmen açıklanan bilgiler, yalnızca mevcut bakiyenin genel çerçevesini ortaya koyuyor; işlemlerin zamanlaması ve yöntemi konusunda ek ayrıntı içermiyor.