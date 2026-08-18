Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

David Schwartz, XRP varlığının 26 milyondan 2 milyona indiğini açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 David Schwartz, elindeki XRP miktarının zirvedeki 26 milyondan 2 milyona indiğini açıkladı.
  • 📉 Bu değişim, $XRP’de önceki zirve seviyesine göre yaklaşık yüzde 92 düşüşe işaret etti.
  • 🧾 Schwartz, azalışın hangi işlemlerle gerçekleştiğine dair ayrıntı paylaşmadı.
  • 🔙 Ripple yöneticisi, erken dönemde XRP ve Ethereum satışlarından pişmanlık duyduğunu da yineledi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Ripple CTO emeritus David Schwartz, X platformunda yöneltilen bir soruya verdiği yanıtta elindeki XRP miktarının önceki yıllara kıyasla belirgin biçimde azaldığını açıkladı. Schwartz, zirve dönemde yaklaşık 26 milyon XRP tuttuğunu, bugün ise bu rakamın yaklaşık 2 milyon XRP seviyesinde bulunduğunu söyledi.

İçindekiler
1 XRP varlığındaki düşüşün boyutu
2 Geçmiş satış kararları yeniden gündemde
3 Yatırım kararlarında risk vurgusu

XRP varlığındaki düşüşün boyutu

Schwartz’ın paylaştığı rakamlar, XRP varlığında yaklaşık yüzde 92’lik bir gerilemeye işaret ediyor. Buna karşın açıklaması, elindeki tüm XRP’yi çıkardığı yönündeki iddiaları doğrulamıyor. Verilen yanıtta, mevcut bakiyenin tamamen sıfırlanmadığı açıkça görüldü.

David Schwartz, zirvede yaklaşık 26 milyon XRP tuttuğunu, bu miktarın bugün yaklaşık 2 milyon XRP’ye indiğini kaydetti.

Schwartz, bu düşüşün hangi işlemler sonucunda gerçekleştiğine dair ayrıntı paylaşmadı. Bu nedenle azalışın tamamının piyasa satışı kaynaklı olup olmadığı netleşmedi. Transferler, kişisel harcamalar, hediye amaçlı gönderimler ya da farklı türde işlemler de bu değişimde etkili olmuş olabilir.

Geçmiş satış kararları yeniden gündemde

Kripto piyasasında erken dönem kararlarıyla sık sık anılan Schwartz, daha önce yaptığı Ethereum satışını da birçok kez gündeme getirmişti. Kendi anlatımına göre 40.000 ETH’yi token başına 0.311 dolar seviyesinden aldı ve daha sonra toplam 42.000 dolara sattı. Bu işlemden yüzde 321 getiri elde etse de, Ethereum fiyatındaki sonraki sert yükseliş nedeniyle bu kararı sonradan pişmanlıkla hatırladığını dile getirdi.

Schwartz, erken dönemde XRP’yi 0.10 dolardan ve Ethereum’u yaklaşık 1 dolar seviyesinden satmış olmaktan pişmanlık duyduğunu, bu kararların büyük ölçüde riskten kaçınma eğiliminden kaynaklandığını aktardı.

Schwartz, Ethereum satışından elde ettiği gelirle Kaliforniya’nın Oakland kentindeki evine güneş paneli sistemi kurdurduğunu da daha önce anlatmıştı. Ancak daha sonra o eve artık sahip olmaması, bu kararı onun açısından daha da tatsız bir anıya dönüştürdü.

Yatırım kararlarında risk vurgusu

Açıklamalar, kripto varlıklarda uzun vadeli pozisyon taşımanın psikolojik ve finansal yönlerini yeniden öne çıkardı. Özellikle sert fiyat hareketlerinin yaşandığı dönemlerde yatırımcı davranışları daha yakından izlenirken, direnç kırılımları, RSI beklentileri ve trend yapıları kadar piyasa erişiminin hızı da önem kazanıyor. Geleneksel piyasalar karmaşık aracı kurumlarla yavaşlarken, devasa bir değişim yaşanıyor: Wall Street, Web3’e taşınıyor. Yatırımcılar artık büyük ABD şirketlerinin hisselerini, altın ve gümüşü doğrudan kripto cüzdanlarında tutmak için 1stepSwap gibi platformlara yöneliyor. Gerçek dünya varlıklarını blockchain’e taşıyan ve saniyeler içinde en iyi piyasa fiyatını otomatik bulan bu sistem, aracıları tamamen ortadan kaldırıyor.

Schwartz’ın son paylaşımı, geçmişteki satış kararları ve elde tuttuğu varlık miktarı konusunda kamuoyundaki merakı yeniden artırdı. Buna rağmen açıklanan bilgiler, yalnızca mevcut bakiyenin genel çerçevesini ortaya koyuyor; işlemlerin zamanlaması ve yöntemi konusunda ek ayrıntı içermiyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP Ledger’da büyük transferler %280 arttı

Analistler XRP’de 0,65 ile 0,85 dolar aralığını izliyor

Jeonbuk Bank, SWIFT yerine Ripple Payments kullanacağını açıkladı

XRP 1 dolar eşiğinde zayıf kalırken ZEC güçlü görünümünü koruyor

Binance’te XRP açık pozisyonu iki haftada %28,6 arttı

XRP’de uzun vadeli trend çizgisi korunursa 6 ila 10 dolar hedefi öne çıkıyor

XRPL’de yapay zeka işlemleri 2 milyonu aştı, XRP fiyatına etki etmedi

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı SHIB’de borsalardan çıkış 7 günlük ortalamada %66,52 geriledi
Bir Sonraki Yazı Satoshi’nin 1,096 milyon BTC’si için özel anahtar iddiası tartışma yarattı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Satoshi’nin 1,096 milyon BTC’si için özel anahtar iddiası tartışma yarattı
BITCOIN (BTC)
SHIB’de borsalardan çıkış 7 günlük ortalamada %66,52 geriledi
SHIBA INU (SHIB)
Lost your password?