RIPPLE (XRP)

XRP Ledger ekimde Seul etkinliği ve ağ güncellemeleriyle öne çıkacak

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP ekosistemi, 3 Ekim 2026'daki Seul etkinliği ve ağ güncellemeleriyle ekime yoğun giriyor.
  • 🏦 Monica Long ve Güney Koreli finans kurumları, tokenizasyon ve blokzincir tabanlı ödemeleri görüşecek.
  • ⚙️ $XRP Ledger'da permissions delegation için 8 Ekim, Batch ve fixBatchV1_2 için 9 Ekim tarihi öne çıkıyor.
  • 📅 Ripple ekosisteminin Swell etkinliği, 27 ile 29 Ekim 2026 arasında düzenlenecek.
İlayda Peker
İlayda Peker

XRP ekosistemi ekim ayında hem kurumsal katılımlı bir etkinlik hem de ağ tarafındaki planlı güncellemeler nedeniyle yoğun bir takvime hazırlanıyor. Ayın ilk önemli başlığı, 3 Ekim 2026’da Kore Blockchain Week kapsamında Seul’deki Grand Hyatt’ta düzenlenecek XRP Seoul etkinliği olacak.

İçindekiler
1 Seul etkinliğinde bankalar ve aracı kurumlar yer alacak
2 Ağ güncellemeleri ekimin ikinci haftasında gündemde
3 Swell etkinliği ay sonunda düzenlenecek

Seul etkinliğinde bankalar ve aracı kurumlar yer alacak

Ripple Başkanı Monica Long, RippleX Kıdemli Başkan Yardımcısı Markus Infanger ve Güney Kore’nin önde gelen finans kuruluşlarından temsilciler etkinlikte dijital finansın geleceğini ele alacak. Programda tokenizasyon, kripto altyapısı üzerinden ödemeler ve merkeziyetsiz finans başlıkları öne çıkıyor.

XRP Ledger Foundation topluluk direktörü Hussein Zangana, oturumlarda Kyobo Securities, Woori Bank ve Kakao Bank gibi kurumların da yer alacağını açıkladı. Bu kurumların özellikle finansal varlıkların dijitalleştirilmesi ve blokzincir tabanlı ödeme çözümleri üzerine değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Hussein Zangana, gelecek hafta düzenlenecek XRP Seoul etkinliğinde Kyobo Securities, Woori Bank, Kakao Bank ve başka kurumlarla birlikte tokenizasyon, kripto altyapısındaki ödemeler ve DeFi başlıklarının masaya yatırılacağını söyledi.

Katılımcı listesi Ripple yöneticileriyle sınırlı kalmıyor. RippleX Mühendislik Başkanı J.A. Akinyele, Ripple ekosistem büyüme ekibinden Christina Chan ve Tatsuya Kohrogi ile birlikte Anchored Finance, Soil, Datavault AI, Biconomy, Ondo Finance, FlareNetworks, Tria, Kakao Bank, Woori Bank, Jeonbuk Bank ve Kyobo Securities temsilcileri de programda bulunuyor.

Ağ güncellemeleri ekimin ikinci haftasında gündemde

XRP Ledger tarafında da ekim ayı hareketli geçecek. Batch, fixBatchV1_2 ve permissions delegation güncellemelerinin gelecek ay devreye alınması planlanıyor. Mevcut takvime göre permissions delegation değişikliğinin 8 Ekim 2026’da, Batch ve buna bağlı düzeltmenin ise 9 Ekim’de ana ağa alınması öngörülüyor.

Bu değişikliklerin etkinleşmesi için iki haftalık aktivasyon penceresi boyunca destek oranının yüzde 80’in üzerinde kalması gerekiyor. Ağdaki teknik eşiklerin yakından izlenmesi bu nedenle önem taşıyor. Tek bir Fed kararının veya ani bir altcoin listelemesinin her şeyi saniyeler içinde değiştirebildiği bir piyasada, grafikler, haberler ve portföy takibi için farklı uygulamalar arasında gezinmek yatırımcılara para kaybettiriyor. Akıllı trader’lar artık her şeyi tek ekranda toplayan CryptoAppsy gibi gizlilik odaklı araçlara yöneliyor. Hesap oluşturma derdi bile olmadan anlık grafikleri, akıllı fiyat alarmlarını, coin’inize özel haberleri ve kritik makroekonomik verileri tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Batch, fixBatchV1_2 ve permissions delegation değişikliklerinin, gerekli destek korunursa ekim ayının ikinci haftasında ana ağda etkinleşmesi bekleniyor.

Swell etkinliği ay sonunda düzenlenecek

Ripple ekosisteminin bir diğer önemli buluşması olan Swell etkinliği de 27 ile 29 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak. Bu organizasyon, XRP ve Ripple çevresindeki kurumsal iş birlikleri ile ürün geliştirme başlıklarının yeniden öne çıkacağı bir dönem yaratabilir.

Böylece ekim ayı, XRP ekosistemi için hem kurumsal görünürlük hem de teknik altyapı açısından art arda gelişmelere sahne olacak. Seul’deki görüşmeler ve ağ güncellemeleri, ayın geri kalanındaki gündemi belirleyen başlıklar arasında yer alıyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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