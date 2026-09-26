RIPPLE (XRP)

Nik Bougalis, XRP Ledger kaynak koduna geri döndü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Nik Bougalis, $XRP Ledger kaynak kodunda yeniden çalışmaya başladı.
  • 🛠️ İlk adım PR #8300 ile çekirdek kodda güvenlik ve performans güncellemesi oldu.
  • 👤 David Schwartz dönüşü desteklerken RippleX ekibi görevi doğruladı.
  • 📌 Dönüş, XRPL’de gerçek dünya varlıkları entegrasyonunun hızlandığı dönemde geldi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Kriptograf Nik Bougalis, yaklaşık on yıl boyunca XRP Ledger’ın temel protokollerinin geliştirilmesinde üstlendiği rolün ardından projenin kaynak kodu üzerinde yeniden çalışmaya başladı. Bougalis’in dönüşü, teknik tarafta sembolik bir adımdan öte, ağın çekirdek yapısında kapsamlı bir yenileme sürecine işaret ediyor.

İçindekiler
1 Dönüş, çekirdek kodda başladı
2 Sektörde yankı uyandırdı
3 Zamanlama dikkat çekiyor

Dönüş, çekirdek kodda başladı

Bougalis, geri dönüşünü XRPLF tarafından yürütülen rippled deposunda açtığı PR #8300 numaralı çekme isteğiyle duyurdu. “I’m back, baby” başlığını taşıyan bu güncelleme, XRP Ledger’ın düşük seviyeli altyapısında güvenlik ve verimlilik odaklı değişiklikler içeriyor.

Planlanan düzenlemeler arasında BaseUInt yapısının, mimarinin uygun olduğu alanlarda 64 bit ögeler kullanacak şekilde yeniden düzenlenmesi bulunuyor. Bunun yanında ham işaretçilerin ve çalışma anında denetlenmeyen kurucuların kod tabanından çıkarılması hedefleniyor. Bu yaklaşım, derleme aşamasında daha güçlü güvenlik sağlamayı ve kritik yükler altında ağın hata riskini azaltmayı amaçlıyor.

Bougalis’in dönüşü yalnızca sembolik değil; XRP Ledger’ın çekirdek kodunda güvenlik ve performans odaklı derin bir modernizasyon süreci başlatıyor.

Sektörde yankı uyandırdı

Gelişme, Ripple’ın CTO Emeritus unvanını taşıyan David Schwartz’ın desteğiyle daha da dikkat çekti. Aktif geliştirme çalışmalarından bir süredir uzak duran Schwartz, X üzerinden kısa bir mesajla eski çalışma arkadaşının dönüşünü selamladı. Schwartz daha önce, ara verdiği kodlama çalışmalarına geri dönmesini sağlayabilecek az sayıdaki nedenden birinin Bougalis ile yeniden birlikte çalışmak olacağını söylemişti.

Nik Bougalis, Ripple’ın ilk döneminden gelen deneyimli isimlerden biri olarak biliniyor. Şirketin sekizinci çalışanı olan Bougalis, platformun önemli kriptografik patentlerinde de imza sahibi. 2022’de projeden ayrılan geliştirici, 2025’te Algorand Foundation’da CTO olarak görev yaptıktan sonra yeniden XRPL tarafına döndü.

RippleX mühendislikten sorumlu yöneticisi H. Ayo Akinyele, Bougalis’in yeni nesil teknoloji alanındaki iddialı sorunları çözmek için ekibe katıldığını doğruladı.

Zamanlama dikkat çekiyor

Bougalis’in dönüşü, XRP Ledger ekosisteminde gerçek dünya varlıklarının zincire taşınmasına yönelik çalışmaların hızlandığı bir döneme denk geldi. Düzenleyici çerçevenin ABD’de değişmeye devam etmesi de teknik kapasitesi yüksek isimlerin önemini artırıyor.

Bu süreçte Bougalis gibi çekirdek altyapıya hakim bir geliştiricinin yeniden görev alması, ekosistemin uzun süredir öne çıkan mühendislik geleneğini güçlendirebilir. Özellikle güvenlik açıklarının azaltılması ve performansın iyileştirilmesi yönündeki çalışmalar, ağın kurumsal ve teknik kullanım alanları açısından yakından izleniyor.

Mini sözlük: BaseUInt, blokzincir yazılımlarında büyük sayıları ve sabit uzunluklu veri yapılarını temsil etmek için kullanılan temel bir veri türü ailesidir. Bu katmandaki değişiklikler, doğrudan ağın hızını, bellek kullanımını ve güvenlik denetimlerini etkileyebilir.

Şimdilik öne çıkan başlık, Bougalis’in yalnızca danışmanlık düzeyinde değil, doğrudan kod tabanına dokunan somut değişikliklerle geri dönmüş olması. Bu da XRP Ledger’ın önümüzdeki dönemde altyapı tarafında daha kapsamlı güncellemeler alabileceğine işaret ediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRPL üzerindeki AI ajanları ödemelerde Ripple USD’yi öne çıkardı

XRP ETF’lerine girişler 1,76 milyar dolara ulaştı

XRP’de büyük yatırımcı alımları ralliyi destekliyor

XRP’de balina alımı 470 milyon tokeni aştı

Analistler XRP için 2,30 dolar hedefini izliyor

XRP’de ETF girişi sürerken 1,35 dolar desteği öne çıktı

XRP ve Ethereum kritik desteklerini korurken yön arayışı sürüyor

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Shiba Inu, 2021 zirvesinin %93 altında kalırken 2029 beklentisi tartışılıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Shiba Inu, 2021 zirvesinin %93 altında kalırken 2029 beklentisi tartışılıyor
SHIBA INU (SHIB)
Bitcoin için boğa sinyali yandı: Geçmişte 5 örneğin 4’ünde yükseliş geldi
BITCOIN (BTC)
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?