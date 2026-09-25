XRP’de ETF girişi sürerken 1,35 dolar desteği öne çıktı

XRP, cuma günü 1,53 dolar civarında işlem gördü. ABD’deki spot XRP ETF’lerine yeni para girişi sürse de, bu haftaki başarısız yukarı yönlü kırılmanın ardından aşağı yönlü riskin tamamen ortadan kalkmadığı görülüyor. Son 24 saatte yaklaşık %2,3, son yedi günde ise yaklaşık %17 yükselen varlık, çarşamba günkü denemede aşılamayan 1,60 ile 1,65 dolar aralığının altında kaldı.

ETF talebi XRP için destek olmaya devam etti

23 Eylül’de ABD spot XRP ETF’lerine 18,04 milyon dolar giriş oldu. Bitwise 11,54 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, Franklin Templeton 6,50 milyon dolar ekledi. Böylece bu ürün grubundaki kümülatif net giriş 1,748 milyar dolara ulaştı. ETF, borsada işlem gören ve belirli bir varlığın fiyatını izleyen yatırım fonu olarak biliniyor.

Bitwise araştırma analisti Ryan Rasmussen, yaklaşık 400 varlık yöneticisine yaptığı sunumun ardından XRP’nin sunum boyunca en çok sorulan başlık olduğunu, ilginin belirgin şekilde arttığını söyledi.

Ryan Rasmussen’in paylaştığı gayriresmi yoklamada, katılımcıların %60’ı bir yıl içinde kripto varlıklara dağılım yapmayı beklediğini belirtti. Buna karşın bu eğilim, gelecekteki fon girişlerinin kesinleştiği anlamına gelmiyor. Yine de düzenlenmiş ürünlere para akışının sürmesi, XRP için yeni bir talep kanalı oluşturuyor.

Bununla birlikte günlük ETF girişleri, XRP’nin daha geniş spot piyasasıyla karşılaştırıldığında sınırlı kalıyor. Bu nedenle fon alımları destekleyici bir unsur olarak görülse de, sert satış dalgaları karşısında tek başına yeterli bir taban oluşturmayabilir.

İlk önemli risk bölgesi 1,40 ile 1,43 dolar aralığında bulunuyor

Kısa vadede dikkatler teknik görünüme çevrildi. XRP bu hafta 1,60 ile 1,65 dolar bölgesine kadar yükseldikten sonra sert biçimde geri çekilerek 1,48 dolara yaklaştı. Bu başarısız kırılma denemesi, yukarı yönlü hedeflerden çok destek seviyelerini öne çıkardı.

FXEmpire analisti Alejandro Arrieche, XRP’nin 1,50 doların üzerine çıktıktan sonra satış baskısının arttığına dikkat çekiyor ve güçlü rallinin ardından fiyatın 1,43 dolar civarına çekilebileceğini öngörüyor.

Bu çerçevede 1,40 ile 1,43 dolar bandı, yeni bir zayıflama halinde ilk izlenecek alan olarak öne çıkıyor. Daha aşağıda ise daha güçlü bir destek kümesi yer alıyor. Analist Ali Martinez, 1,31 ile 1,35 dolar aralığını yükseliş yapısının korunması açısından kritik bölge olarak değerlendirmişti.

1,35 doların altı daha sert bir senaryoyu gündeme getirebilir

Daha olumsuz senaryo ise henüz doğrulanmış değil. Analist Yashu Gola, 1,55 ile 1,60 dolar çevresinde olası bir çift tepe formasyonuna işaret ederken, boyun çizgisini 1,285 dolar civarında konumlandırdı. Gola’ya göre bu seviyenin altında gelecek belirgin bir günlük kapanış, yapıyı teyit ederek fiyatı 1 dolara doğru taşıyabilecek bir alan açabilir.

Şimdilik XRP bu boyun çizgisinin belirgin şekilde üzerinde kalıyor. Ayrıca 1,28 ile 1,40 dolar arasında sıralanan çeşitli hareketli ortalamalar, daha sert düşüş senaryosu devreye girmeden önce yoğun bir destek bölgesi oluşturuyor. Buna karşılık fiyatın yeniden 1,60 ile 1,65 dolar bandının üzerine çıkması, çift tepe tezini önemli ölçüde zayıflatabilir.

Bu nedenle 1,35 dolar seviyesi, yalnızca teknik bir eşik değil, altındaki boşluğun derinliği nedeniyle de önem taşıyor. Alıcıların 1,40 ile 1,43 dolar bölgesini savunması halinde cuma günkü toparlanma daha dengeli bir yatay sürece dönüşebilir. Ancak bu alan kırılırsa, piyasanın dikkati hızla 1,35 doların altına ve ardından 1,28 ile 1,31 dolar bandına yönelebilir.