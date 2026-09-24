XRP yatırımcıları için 5 ve 10 dolar satış seviyeleri tartışılıyor

Kripto para yorumcusu Pumpius, XRP fiyatı 5 dolara ve 10 dolara yükselirse birçok yatırımcının bu seviyelerde satış yapabileceğini, buna karşın daha sonra çok daha yüksek fiyatların gündeme gelmesi halinde erken çıktıkları düşüncesiyle pişmanlık yaşayabileceğini savundu. XRP, Ripple ekosistemiyle ilişkilendirilen ve sınır ötesi ödeme kullanım alanıyla öne çıkan bir kripto varlık olarak biliniyor.

XRP yatırımcılarında çıkış stratejisi ayrışıyor

Pumpius, X platformundaki paylaşımında yatırımcı davranışına odaklandı. Ona göre XRP sahiplerinin önemli bir bölümü 5 dolarda satış yapacak, kalanların bir kısmı ise 10 doları hayat değiştiren bir kazanç olarak görüp pozisyon kapatacak. Ancak Pumpius, bu satışların ardından XRP’nin üç haneli fiyatlara ulaşması durumunda bazı yatırımcıların erken davrandıklarını düşünebileceğini öne sürüyor.

Pumpius, XRP sahiplerinin büyük bölümünün 5 dolarda satış yapacağını, bir başka grubun ise 10 doları yeterli görerek çıkacağını, ardından üç haneli fiyatlar görülürse bunun güçlü bir pişmanlık duygusu yaratabileceğini savunuyor.

Pumpius, XRP’nin 5 dolara, 10 dolara ya da üç haneli değerlere ne zaman ulaşabileceğine dair bir takvim paylaşmadı. Değerlendirmesi daha çok fiyat hedefinden ziyade, sert yükseliş dönemlerinde yatırımcıların kar alma kararlarını nasıl verdiği sorusuna odaklanıyor.

Yatırımcıların hedefleri alım maliyetine göre değişiyor

Paylaşıma gelen yanıtlar, XRP yatırımcılarının aynı fiyat seviyelerine çok farklı anlamlar yüklediğini gösterdi. JJ, stratejisini yüzdesel getiri üzerinden kurduğunu belirterek 10 sentten alıp 10 dolarda satmanın 100 kat kazanç anlamına geldiğini yazdı. Aynı yorumda, 10 dolardan alıp 100 dolarda satmanın ise 10 kat getiri sağlayacağını hatırlattı.

Frank Skeffington, 5 dolarda satışın kaç yatırımcı için gerçekten hayat değiştirici olacağını sorgulayarak, asıl farkı belirleyen unsurun elde tutulan XRP miktarı olduğuna dikkat çekiyor.

Frank Skeffington ise tartışmayı portföy büyüklüğü açısından ele aldı. Skeffington, 5 dolarlık bir XRP fiyatının herkes için aynı sonucu doğurmayacağını vurguladı. Çünkü bu seviyede elde edilecek toplam kazanç, yatırımcının elindeki token sayısına doğrudan bağlı bulunuyor.

Bir başka yatırımcı olan Matt, satış eşiğini çok daha yukarı koyduğunu belirtti. Yedi yıldır XRP tuttuğunu söyleyen Matt, dört haneli fiyatlar görülmeden satış düşünmediğini ifade etti. Bu yaklaşım, kısa vadeli kar alımı ile çok uzun vadeli bekleyiş arasındaki farkı da ortaya koyuyor.

Daha yüksek hedefler tartışılmaya devam ediyor

XRP çevresindeki fiyat tartışmaları 5 ve 10 dolarla sınırlı kalmıyor. Son dönemde bazı yorumcular çok daha yüksek hedefler dile getirdi. Dom Kwok için 1.000 dolar tahmini öne çıkarılırken, CharuSan XRP kendi hedefinin 125 dolar olduğunu söyledi. Bu iki seviye de piyasada geniş kabul görmüş bir beklenti olmaktan çok, bireysel görüş olarak değerlendiriliyor.

Ortaya çıkan tablo, XRP yatırımcılarının çıkış planlarını tek bir senaryoya göre belirlemediğini gösteriyor. Alım seviyesi, elde tutulan miktar ve kişisel finansal hedefler, 5 dolar, 10 dolar ya da daha yüksek fiyatların her yatırımcı için farklı bir anlam taşımasına neden oluyor.