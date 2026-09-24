ACI, SWIFT defterine bağlandı, Ripple desteği belgelerde yer aldı

Küresel finans teknolojisi şirketi ACI Worldwide, ödeme altyapısını SWIFT’in defteri üzerinden yürütülen işlemleri destekleyecek şekilde genişletti. Şirketin dokümanlarında Ripple, desteklenen dağıtık defter teknolojisi hatlarından biri olarak yer aldı. Ancak mevcut açıklamalar, yeni entegrasyonda XRP’nin doğrudan kullanılacağını göstermiyor.

Belgedeki Ripple atfı öne çıktı

Kripto araştırmacısı SMQKE, X paylaşımında ACI, SWIFT ve dağıtık defter tabanlı ödeme sistemleri arasındaki bağlantıya dikkat çekti. Paylaşımda yer alan ekran görüntülerinde, ACI Worldwide’ın duyurusu ile şirketin SWIFT çalışmasına ilişkin ayrı bir sunumu bulunuyor.

SMQKE, ACI’nin resmi olarak SWIFT’in defterine bağlandığını ve Ripple’ın ACI için bir dağıtık defter teknolojisi hattı olarak listelendiğini vurguladı.

22 Eylül tarihli ACI duyurusuna göre ACI Connetic, SWIFT’in defteri üzerinden düzenlenen ödemeleri destekleyecek şekilde genişletildi. Şirket, bu adımın bankalara tokenleştirilmiş mevduat ödemelerini geleneksel ödeme türleriyle aynı operasyonel kontroller, iş akışları ve altyapı içinde işleme imkanı vereceğini belirtti.

ACI Worldwide, bankalar ve ödeme kuruluşları için yazılım ve altyapı çözümleri geliştiren uluslararası bir finans teknolojisi şirketi olarak biliniyor. Şirketin yaklaşımı, finansal kurumların farklı ödeme hatlarını tek bir işletim modeli altında yönetmesine dayanıyor.

Sunumda Ripple örnek olarak gösterildi

SMQKE’nin paylaştığı ikinci görselde, ACI’nin gerçek zamanlı ödeme sistemlerini dünya genelinde desteklediği ve bankaların farklı ödeme ağlarına bağlanmasına yardımcı olduğu anlatılıyor. Sunumda, desteklenen teknolojiler açıklanırken “DLT, örneğin Ripple” ifadesi de yer alıyor.

Mini sözlük: Dağıtık defter teknolojisi, verilerin tek bir merkez yerine birden çok noktada senkronize biçimde tutulduğu dijital kayıt yapısını ifade eder. Tokenleştirilmiş mevduat ise banka mevduatının dijital temsilidir ve finansal kurumlar arasında daha programlanabilir ödeme akışları için kullanılabilir.

Bu atıf, Ripple’ın ACI’nin desteklediği daha geniş teknoloji seti içinde yer aldığını ortaya koyuyor. Buna karşın ACI’nin 22 Eylül açıklaması, SWIFT’in defteri ve tokenleştirilmiş mevduat ödemelerine odaklanıyor; XRP’nin bu işlemlerde kullanılacağına dair açık bir ifade içermiyor.

SWIFT entegrasyonunun kapsamı

SWIFT, finansal kurumlar için tokenleştirilmiş mevduatlar ve diğer dijital ödeme türlerini destekleyecek bir defter altyapısı üzerinde çalışıyor. ACI’nin entegrasyonu, bankalara bu ödeme akışlarına mevcut ödeme altyapıları üzerinden erişim sağlıyor.

Kurum Gelişme Açık durum ACI Worldwide SWIFT’in defteriyle uyumlu ödeme desteğini genişletti Resmi duyuruda yer aldı Ripple ACI sunumunda desteklenen DLT örneği olarak anıldı XRP kullanımına dair doğrulama yok SWIFT Tokenleştirilmiş ödeme akışlarını destekleyen defter geliştiriyor Bankalara yönelik altyapı çalışması sürüyor

ACI’nin açıklaması, bankaların tokenleştirilmiş mevduat ödemelerini geleneksel ödeme türleriyle aynı altyapıda işleyebileceğini ortaya koyuyor.

Bu çerçevede öne çıkan nokta, Ripple’ın ACI belgelerinde desteklenen DLT seçeneklerinden biri olarak geçmesi oldu. Buna rağmen mevcut belgeler, yeni SWIFT defteri uygulamasının doğrudan XRP ile çalıştığını doğrulamıyor.