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Bilgi Sızdı, Ripple Davasında Şimdi Ne Olacak?

Özet

  • Ripple ve SEC arasındaki müsabaka şimdi 3-0 ve kripto paralar lehine.
  • Ancak içeriden kaynaklara göre SEC daha güçlü bir saldırı için geri çekiliyor.
  • SEC'in bundan sonraki hamleleri XRP Coin fiyatını olumsuz etkileyebilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
23:05
20 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Yaklaşık 20 saat önce Ripple haberi kripto para piyasalarına bomba gibi düştü. SEC pes etti deniyordu. Ve gerçekten pes etmişti. Yıllardır harcadığı kaynak, çabalayan personeller hepsi boşa gitti. Hatta SEC’in Ripple yöneticilerini suçlamak için harcadığı kağıtlar bile artık işe yaramaz çöplere dönmüştü. SEC dava ettiği Ripple ile anlaşarak geri adım attı ve dava düştü.

Ripple Davası Ne Olacak

Ripple yöneticilerine atılı suçlamalar düşürüldü. Bu güzel bir adımdı ve davanın 2027’lere kadar uzamasını engelleyecek bir şeydi. Hatırlarsanız 6-7 hafta önce davada bundan sonra nelerin olabileceğini değerlendiriyorduk. Orada alternatif yollardan birinin Ripple yöneticilerine atılı suçlamaların düşürülmesiyle toplu temyiz sürecinin erkene alınması ihtimalinden bahsetmiştik.

Ripple haberinin şokuyla herkes ilk aşamaya odaklandı ve fiyatın neden 0,7 doları aşmadığını merak etti. Ancak bir de bunun ikinci aşaması vardı. Dün son dakika duyurusunu yaparken de ihtimal olarak dikkat çektiğimiz detay “diğer suçlamaları güçlü biçimde devamı” yönündeydi.

Bugün Fox News muhabiri Eleanor Terrett içeriden veya yakın kaynaklara dayandırdığı paylaşımında şunu söyledi;

“Yakın kaynaklara göre SEC yöneticilerle ilgili suçlamaları düşürmüş olsa da savaşmaktan vazgeçmeyecek. XRP satışlarının bir yatırım programı olarak sınıflandırılması da dahil birçok konuda mücadele sürecek.”

Ripple vs SEC

Biz dün maç 3-0 ve devam ediyor demiştik. Ancak hukuk mücadelesinde skor futboldan farklı işler. Ne kadar zaman geçerse geçsin SEC’in kalesindeki golleri geri çıkarma ihtimali var. SEC muhtemelen aşağıdakileri yapıp maçı kazanmak isteyecektir;

  • SEC kurumsal satışların yatırım sözleşmesi olarak değerlendirmesi için mahkeme kapısını aşındırmaya devam edecek.
  • İkincil piyasa satışlarının kayıtsız menkul kıymet ticareti olduğunu tescillemek için temyize gidecek.
  • Howey testinin esnek biçimde uygulanabilirliğini tasdikleyen mahkeme kararı için var gücüyle mücadele edecek.

Tüm bu süreçler XRP Coin fiyatının dalgalanmasına neden olacak. Belki de maçın tersine dönme ihtimali XRP Coin alıcılarının cesaretini kırmış olabilir. SEC peş peşe bu kadar mağlubiyet aldıktan sonra Ripple ile uzlaşı yoluna gider ve pes ederse bu onun itibarını yerle bir edecektir. Gensler’ın önceki açıklamaları bize böylesine büyük bir “rezilliğe” izin verilmeyeceğini anlatıyor.

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