XRP, Bitcoin karşısında kısa vadeli grafikte altın kesişim oluşturdu. Üç saatlik grafikte 50 dönemlik hareketli ortalamanın 200 dönemlik ortalamanın üzerine çıkması, satış baskısının sürdüğü bir dönemde XRP’nin Bitcoin’e karşı görece daha güçlü kaldığını gösterdi.

Teknik sinyal zayıf piyasada geldi

Bu görünüm, piyasadaki genel gerilemeye rağmen oluştu. XRP son 24 saatte yüzde 5,83 düşerek 0,923 dolara indi. Böylece fiyat, kısa süre önce 1 doların üzerine taşan yükselişin büyük bölümünü geri verdi.

Aynı dönemde Bitcoin de yüzde 5,23 kayıpla 60.298 dolara geriledi. Kripto piyasasında toplam tasfiye tutarı 596 milyon dolara ulaştı. Geniş çaplı satışlar, pazartesi günkü sert tepki alımlarının ardından salı sabahı yeniden ağırlık kazandı.

XRP’nin Bitcoin karşısında altın kesişim üretmesi, piyasadaki sert satışlara rağmen kısa vadede göreceli güç işareti verdi.

1 dolar seviyesi yeniden gündemde

XRP için 1 dolar seviyesi önemini koruyor. Bu eşik, varlığın son aylarda işlem gördüğü fiyat kanalının alt bandının hemen üzerinde bulunuyor. Fiyat daha önce kanalın üst bölümünde yer alan 1,55 doları aşamadı ve ardından yönünü yeniden aşağı çevirdi.

Bu geri çekilme sırasında XRP, kanalın alt sınırına yakın 0,99 dolara döndü. Geçen hafta bu seviyenin de altına sarkan fiyat 0,86 dolara kadar indi. Bu seviye, Kasım 2024’ten bu yana görülen en düşük nokta oldu.

Günlük grafikte zıt sinyal öne çıktı

XRP’nin dolar paritesinde günlük grafikte ise daha zayıf bir tablo ortaya çıktı. Fiyat düşüşü, 2026 yılında ilk kez görülen bir ölüm kesişimiyle aynı döneme denk geldi. Kısa vadeli görünümdeki iyileşmenin güç kazanabilmesi için XRP’nin 0,99 doları yeniden destek haline getirmesi gerekiyor.

XRP, kasım ortasından bu yana 1 doların üzerine yerleşmekte zorlanıyor. 18 Kasım’da yükseliş tam 1 dolar seviyesinde durdu ve fiyat yeniden geriledi. 23 Kasım 2026’da ise XRP 1,02 dolara kadar çıktı, ancak alıcılar bu hareketi koruyamadı.

1 doların kalıcı biçimde aşılması halinde XRP için 1,21 ve 1,40 dolar seviyeleri yeniden gündeme gelebilir.

Aşağıda izlenen seviyeler

Yukarı yönde 1 doların aşılması halinde 1,21 dolar ve 1,40 dolar bölgeleri izleniyor. Aşağı yönde ise 0,80 dolar ile 0,64 dolar seviyeleri öne çıkan destek alanları arasında yer alıyor. Kısa vadeli altın kesişim, tek başına yön değişimi anlamına gelmese de XRP’nin Bitcoin karşısındaki performansına yeni bir teknik sinyal eklemiş oldu.