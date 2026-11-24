XRP’de haftanın başında görülen sert fiyat toparlanmasının ardından yükseliş hızı yavaşladı, ancak ağdaki işlem trafiği yüksek seyrini korudu. Zincir üstü veriler, XRP Ledger üzerinde hesaplar arasındaki transferlerin yeniden hızlandığını gösterdi.

Ödeme hacminde belirgin sıçrama

XRP Ledger verilerini izleyen XRPScan’e göre 23 Kasım’da ağ üzerindeki toplam XRP ödeme hacmi 997,2 milyon adede ulaştı. XRP Ledger, Ripple ekosistemiyle bağlantılı açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak ödemeler ve varlık transferleri için kullanılıyor.

XRPScan verileri, 23 Kasım’da XRP Ledger üzerindeki toplam ödeme hacminin 997,2 milyon XRP’ye çıktığını ortaya koydu.

Aynı veriler, son 24 saatte ödeme hacminin yaklaşık %370,1 arttığını gösterdi. Bir önceki gün görülen belirgin yavaşlamanın ardından transfer miktarında yaşanan bu toparlanma, ağ kullanımında kısa sürede güçlü bir geri dönüşe işaret etti.

Günlük hacim, ağın son 30 gündeki 791,8 milyon XRP’lik ortalamasının da üzerine çıktı. Bu tablo, son fiyat hareketi zayıflasa bile kullanıcıların ağ üzerinde token taşımayı sürdürdüğünü ortaya koydu.

Metrik Değer Dönem Toplam ödeme hacmi 997,2 milyon XRP 23 Kasım 24 saatlik değişim %370,1 artış Son 24 saat Ortalama ödeme hacmi 791,8 milyon XRP Son 30 gün

Fiyat ivmesi zayıfladı, ağ hareketliliği sürdü

XRP, hafta başındaki toparlanma sırasında 1 dolar seviyesini yeniden aşmış ve günlük bazda %10’un üzerinde değer kazanmıştı. Bu sert yükselişin ardından fiyat hareketi ivme kaybetti.

Fiyat yeniden zayıflasa da zincir üstü hareketlilik güçlü kaldı ve yatırımcılar XRP’yi hesaplar arasında taşımayı sürdürdü.

Sonraki süreçte XRP yeniden eksi bölgeye döndü ve 0,9 dolar seviyesini tekrar test etti. Buna karşın zincir üstü göstergeler, işlem etkinliğinin kaybolmadığını ve piyasa güveninin kısmen toparlanmasıyla transfer faaliyetinin canlı kaldığını ortaya koydu.

Veriler, fiyat ile ağ kullanımı arasındaki kısa vadeli ayrışmanın sürdüğünü gösteriyor. Piyasadaki dalgalanmaya rağmen ağdaki ödeme hacminin yüksek kalması, XRP ekosisteminde hareketliliğin fiyat geri çekilmesine rağmen devam ettiğine işaret ediyor.