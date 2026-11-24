Kripto para piyasasındaki düzeltme, Bitcoin’de uzun vadeli yatırımcıların zararlarını derinleştirirken altcoinlerde yüz milyarlarca dolarlık değer kaybına yol açtı. Uzun vadeli Bitcoin sahiplerinin işlem karlılığını ölçen gösterge son 90 günün en düşük seviyesine inerken Bitcoin dışındaki kripto paraların toplam piyasa değeri eylül zirvesinden bu yana yüzde 34 geriledi.

Bitcoin’de uzun vadeli yatırımcıların zararı derinleşiyor

Zincir üstü analist Axel Adler Jr., uzun vadeli yatırımcıların harcanan çıktı kar oranını ölçen LTH-SOPR göstergesinin son bir haftada 0,20 puan düşerek 0,76’ya indiğini belirtti. Bu, son 90 günün en düşük ve son bir yılın en zayıf okumalarından biri oldu.

SOPR, hareket ettirilen Bitcoin’lerin edinim maliyetlerine kıyasla karla mı yoksa zararla mı el değiştirdiğini gösteriyor. Göstergenin 1’in altında kalması, ortalamada zarar gerçekleştiğine işaret ediyor.

LTH-SOPR, art arda 22 gündür başabaş seviyesinin altında bulunuyor. Kısa vadeli yatırımcıları izleyen STH-SOPR ise 0,99 seviyesinde ve 26 gündür 1’in üzerine çıkamıyor. Adler, uzun vadeli yatırımcıların gerçekleştirdiği zararların kısa vadeli gruba göre çok daha derin olduğunu vurguladı.

Analiste göre iki göstergenin de yeniden 1’in üzerine çıkması, fiyatın destek oluşturduğu görüşünü güçlendirebilir. Buna karşılık LTH-SOPR’nin düşmeye devam etmesi ve STH-SOPR’nin 1’in altında kalması, satış baskısının ağırlaştığına işaret edebilir.

Adler’in karşılaştırdığı 1 Temmuz döneminde, LTH-SOPR benzer seviyedeyken Bitcoin 60.024 dolardan işlem görüyordu. Fiyat sonraki bir haftada yüzde 3,8, bir ayda ise yüzde 4,8 yükselmişti. Bu örnek, mevcut dönemde aynı sonucun oluşacağını kesinleştirmiyor.

Altcoinlerde 408 milyar dolarlık değer kaybı

CryptoQuant analisti Darkfost, Bitcoin hariç kripto paraların toplam piyasa değerini izleyen TOTAL2’nin eylül zirvesinden bu yana yüzde 34 düştüğünü belirtti. Bu gerileme, altcoinlerin toplam değerinden yaklaşık 408 milyar dolar sildi.

Aynı dönemde Binance’te 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde işlem gören altcoinlerin oranı yüzde 90’dan yüzde 19’a indi. Veriler, zayıflığın altcoin piyasasının geniş bir bölümüne yayıldığını gösteriyor.

Darkfost, yüksek oynaklık ve zayıf likiditenin altcoinlerde kazanç elde etmeyi zorlaştırdığını; artan saldırıların ve güvenlik açıklarının da risk-getiri dengesini bozduğunu ifade etti.

Memecoinlerin piyasa payı yüzde 2’ye düştü

Binance’teki kümülatif alış ve satış hacmi farkına göre memecoinlerde yaklaşık 1,5 milyar dolarlık satış yönlü dengesizlik oluştu. Darkfost, bu piyasadaki sürekli satış baskısının geçen yılın ekim ayından bu yana devam ettiğini belirtti.

Memecoinlerin toplam altcoin piyasa değerindeki payı da Kasım 2024’teki yoğun ilgi döneminde ulaştığı yüzde 11’den yüzde 2’ye geriledi.

Veriler, Bitcoin’de zararına işlemlerin sürdüğünü, altcoinlerde ise uzun vadeli fiyat ortalamalarının üzerindeki varlık sayısının belirgin biçimde azaldığını ortaya koyuyor. Toparlanmanın güç kazandığını söylemek için Bitcoin yatırımcılarının işlem karlılığında iyileşme ve altcoinlerde daha geniş katılımlı bir fiyat toparlanması görülmesi gerekiyor.