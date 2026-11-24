Jensen Huang’ın Nvidia’nın başına dönmesi, yapay zeka hisselerine güveni canlandırarak Asya borsalarında temmuzdan bu yana en güçlü yükselişi tetikledi. MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 3,8 yükselerek sekiz günlük düşüş serisini sonlandırdı. Önceki satışlar, endeksi ayı piyasası bölgesine yaklaştırmıştı.

Toparlanmanın merkezinde, geçen haftaki sert satışlardan etkilenen çip üreticileri ve Nvidia tedarikçileri yer aldı. Ancak ABD ve Avrupa vadeli işlemleri, Asya’daki güçlü hareketin ardından yükseliş hızının yavaşladığına işaret etti.

Tayvan ve çip üreticilerinde sert yükseliş

Tayvan’ın gösterge endeksi yüzde 9 yükselirken dünyanın önde gelen çip üreticilerinden TSMC yüzde 9,9 değer kazandı. Güney Kore’de Samsung ve SK Hynix hisseleri yüzde 8’den fazla yükseldi. Japonya’daki Nvidia tedarikçileri de alımlara katıldı.

Huang’ın ay başındaki ayrılığı, borçla finanse edilen büyük yapay zeka yatırımlarının gelecekte yeterli kar üretip üretemeyeceğine ilişkin endişeleri artırmıştı. Sürpriz dönüşü ise yatırımcıların teknoloji sektörüne yeniden yönelmesini sağladı.

Wall Street’te güçlü dönüşün ardından hız kesildi

ABD borsaları pazartesi günü Nisan 2025’ten bu yana en güçlü seansını yaşadı. S&P 500 yedi günlük düşüş serisini bitirirken Nasdaq 100 ayı piyasasının eşiğinden uzaklaştı. Nvidia hisseleri ise 2003’ten bu yana en büyük günlük yükselişini kaydetti.

Sonraki işlemlerde daha sınırlı hareketler görüldü. ABD hisse vadeli işlemleri yüzde 0,2 yükselirken Avrupa vadelileri yatay açılışa işaret etti.

Petrol geriledi, altın kazanımlarını korudu

ABD-İran savaşını sona erdirme çabalarına ilişkin temkinli iyimserlik, petrol fiyatlarını aşağı çekti. Önceki seansta yüzde 3’ten fazla gerileyen Brent petrol, yüzde 0,5 daha düşerek varil başına yaklaşık 89 dolara indi.

Petroldeki düşüşe ABD Hazine tahvillerinde farklı vadeler boyunca sınırlı yükseliş eşlik etti. Altın ise önceki seansın kazanımlarını koruyarak ons başına yaklaşık 3.640 dolardan işlem gördü.

New York FED Başkanı John Williams, enflasyonun hala fazla yüksek olduğunu belirterek merkez bankasının fiyat baskılarını kontrol altına almak için yapması gereken işler bulunduğunu söyledi.

Huang’ın dönüşü, teknoloji hisselerinde yönetim belirsizliğinin yarattığı baskıyı hızla azalttı. Buna karşılık, yapay zeka yatırımlarının borç yükünü karşılayacak karı üretip üretemeyeceği sorusu devam ediyor. Asya’daki sert yükselişin ardından ABD ve Avrupa vadelilerinin daha sakin seyretmesi de toparlanmanın aynı hızda sürmediğini gösteriyor.