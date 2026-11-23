Küresel piyasalarda geçen haftaki sert satışların ardından ABD hisse vadeli işlemlerinde güçlü toparlanma görüldü. Nasdaq 100 vadelileri yüzde 3,1, S&P 500 vadelileri yüzde 2,2 yükselirken Bitcoin 61.600 dolar civarına kadar yükseldi. Piyasalardaki sarsıntı, aralık ayında FED’den 50 baz puanlık faiz artışı bekleyenlerin de geri çekilmesine yol açtı.

CME FedWatch verilerinde, yaklaşık 10 gün önce yüzde 10 seviyesinde bulunan aralık ayında 50 baz puanlık artış olasılığı sıfıra indi. Ancak daha büyük bir artış beklentisinin silinmesi, parasal sıkılaşmanın sona ereceği anlamına gelmiyor.

Sert satışların ardından alıcılar geri döndü

Nasdaq Composite, geçen hafta yüzde 10,4 gerileyerek Mart 2020’deki pandemi şokundan bu yana en ağır haftalık kaybını yaşadı. Piyasaların korku göstergesi olarak izlenen VIX ise yüzde 86 yükseldi. S&P 500’ün teknik düzeltme bölgesine girmesinin ardından pazartesi günü vadeli işlemlerde alımlar güçlendi. Avrupa borsaları da yükselişle açılışa yöneldi.

Asya’da toparlanma daha sınırlı ve dengesiz kaldı. Bölgesel yetkililerin piyasaları destekleme adımları eşliğinde Tayvan’ın gösterge endeksi yüzde 2,2 yükseldi. Endeks, önceki hafta 1991’den bu yana en kötü haftasını geçirmişti. Güney Kore’de Kospi yüzde 2,6 gerilerken Japonya piyasaları resmi tatil nedeniyle kapalıydı.

Gelişmekte olan ülke hisseleri ise yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler nedeniyle yılbaşından bu yana elde ettikleri kazançları silme riskiyle karşı karşıya kaldı.

FED beklentileri değişti, gözler enflasyona çevrildi

Piyasaların aralık ayı için ana senaryosu, politika faizini yüzde 4,00-4,25 aralığına taşıyacak 25 baz puanlık artış oldu. Ocak ayında aynı büyüklükte bir artış olasılığı yaklaşık yüzde 60 olarak fiyatlanırken JPMorgan mart ayında da ek artış bekliyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, son enflasyon verilerine aşırı sıkılaşmayla karşılık verilmesinin ekonomiyi tehlikeye atabileceği uyarısında bulundu. Bessent, finansal sistemdeki kırılganlık işaretlerine dikkat çekti.

Bu hafta açıklanacak kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, faiz beklentileri açısından belirleyici olacak. Royal Bank of Canada, ekim ayı çekirdek PCE artışını aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,3 olarak öngörüyor.

Analist Josh Gilbert, beklentiden düşük enflasyonun agresif faiz artışı endişelerini hafifletebileceğini belirtti. Bununla birlikte, spot Bitcoin ETF’lerinden çıkışlar sürerse yatırımcı güveninin toparlanmasının zaman alabileceğini vurguladı.

Bitcoin ve altın toparlandı, bakırda baskı sürdü

Bitcoin, geçen hafta yüzde 6’dan fazla değer kaybedip kısa süreliğine 55.500 doların altına indikten sonra 60 bin doları geri aldı. Pazartesi günü yüzde 1’i aşan yükselişle 61.600 dolar civarında işlem gördü.

Altın, sekiz ayın en ağır haftalık kaybının ardından yüzde 2,3 yükselerek ons başına yaklaşık 3.620 dolara ulaştı. Gümüş, platin ve paladyum da değer kazandı.

Hisse piyasalarına dönüş, ABD Hazine tahvili vadeli işlemlerinde beş günlük yükselişi sonlandırdı. Yen dolar karşısında yüzde 0,2 zayıflarken Bloomberg Dolar Endeksi de yüzde 0,2 geriledi.

Bakır, yapay zeka bağlantılı talebe ilişkin kaygılarla Londra Metal Borsası’nda kısa süreliğine ton başına 12 bin doların altına düştü. Brent petrol ise güçlü ihracat işaretleri ile Orta Doğu’da çatışmaların şiddetlenmesi riski arasında dalgalandıktan sonra geriledi.

Piyasalardaki toparlanma, büyük faiz artışı korkusunun azalmasından destek buluyor. Ancak 25 baz puanlık artışların hala fiyatlanması ve yapay zeka talebine ilişkin kaygıların bakır ile Asya hisselerinde sürmesi, baskının bütünüyle çözülmediğini gösteriyor. Bitcoin açısından enflasyon verilerinin yanında ETF çıkışlarının durulması, yükselişin devamı için izlenecek temel göstergelerden biri olacak.