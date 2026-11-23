Rich Dad Poor Dad kitabının yazarı Robert Kiyosaki, kripto para piyasasındaki sert düşüşe rağmen Bitcoin ve Ethereum almaya devam ettiğini açıkladı. Kiyosaki, bu tercihini olası bir finansal kriz beklentisiyle ilişkilendirdi ve geleneksel finansal varlıklar yerine doğrudan sahip olunan varlıklara yöneldiğini söyledi.

Alımların gerekçesi

Kiyosaki, son paylaşımında borsa yatırım fonları yerine fiziksel altın ve gümüş ile birlikte Bitcoin ve Ethereum satın aldığını belirtti. Yatırımcı, bu yaklaşımının arkasında ABD Merkez Bankası, ABD Hazine Bakanlığı ve ülkenin büyüyen borç yüküne ilişkin kaygılar bulunduğunu ifade etti.

Kiyosaki, gerçek varlıklara yöneldiğini vurgulayarak ETF yerine doğrudan altın, gümüş, Bitcoin ve Ethereum aldığını kaydetti.

Ona göre kamu harcamalarının kontrol altına alınamaması, ilerleyen dönemde daha fazla para arzını beraberinde getirebilir. Kiyosaki, bunun da ABD dolarının alım gücünü zayıflatabileceğini savunuyor. Bu nedenle Bitcoin ve Ethereum gibi varlıkları, altın, gümüş, gayrimenkul ve petrol ile birlikte bir korunma aracı olarak gördüğünü aktardı.

Robert Kiyosaki, kişisel finans alanında tanınan bir yazar ve yatırımcı olarak biliniyor. En çok Rich Dad Poor Dad kitabıyla öne çıkan Kiyosaki, son yıllarda özellikle enflasyon, borçluluk ve para politikası konusunda yaptığı sert çıkışlarla gündeme geliyor.

2008’den daha büyük kriz uyarısı

Kiyosaki, sıradaki finansal sarsıntının 2008 küresel krizinden daha ağır olabileceğini öne sürdü. Hatta bu tablonun küresel ölçekte bir durgunluğa dönüşebileceği uyarısında bulundu. Bu senaryoda elindeki altın, gümüş, Bitcoin ve Ethereum pozisyonlarının ciddi değer kazanabileceğini düşünüyor.

Kiyosaki, içinde bulunulan düşüş sürecinin 2008 krizinden daha büyük olabileceğini ve bunun küresel bir durgunluğa dönüşme ihtimali taşıdığını söyledi.

Bununla birlikte Kiyosaki’nin verdiği bazı rakamlar resmi verilerle tam olarak örtüşmüyor. ABD ulusal borcunun 49 trilyon dolar olduğu yönündeki ifadesi güncel Hazine verileriyle uyuşmuyor. Kasım 2026 itibarıyla borç yaklaşık 40,7 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Ayrıca her 90 günde 1 trilyon dolar basıldığı yönündeki değerlendirme de kamu borcu ile para arzını aynı çerçevede ele alıyor.

Bitcoin için acele alım çağrısı yapmadı

Kiyosaki, Bitcoin konusunda uzun süredir iyimser bir duruş sergilese de son fiyat gerilemesi sırasında yatırımcılara hemen alım yapmamaları yönünde uyarıda bulundu. 20 Kasım tarihli açıklamasında, düşüşün sürdüğü dönemlerde aceleyle pozisyon açmanın riskli olabileceğini söyledi.

Yatırımcı, önceki büyük düşüşün ardından Bitcoin almaya yaklaşık 20 bin dolar seviyelerinde başladığını hatırlattı. Bu nedenle mevcut geri çekilmede de piyasanın dip oluşturmasını beklediğini ve alım için çöküşün sona erdiğine dair daha net işaretler görmek istediğini ifade etti.