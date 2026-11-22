Miller Value Partners Yönetim Kurulu Başkanı ve baş yatırım sorumlusu Bill Miller IV, Bitcoin’in yapay zeka yatırımlarına kıyasla daha kolay değerlenebildiğini söyledi. Miller, dünyanın en büyük kripto parasının nakit akışı üretmemesine rağmen, yatırımcı beklentilerinin yapay zeka şirketlerine göre daha farklı ve daha net bir çerçeve sunduğunu savundu.

Yatırımcı beklentileri ayrışıyor

Miller’a göre Bitcoin ile yapay zeka şirketlerine yatırım yapanların temel beklentileri aynı değil. Yapay zeka tarafında yatırımcılar, şirketlerin gelecekte gelir üretmesini, yüksek kara ulaşmasını ve serbest nakit akışı yaratmasını bekliyor. Bitcoin yatırımcıları ise varlığın değerini böyle bir faaliyet sonucuna bağlamıyor.

“Bitcoin ve yapay zeka sahiplerinin beklentileri farklı. Yapay zeka yatırımcıları şirketlerin bir gün serbest nakit akışı üreteceğini düşünüyor. Bitcoin yatırımcıları ise böyle bir beklenti taşımadı ve taşımıyor.”

Miller, bu ayrımın değerleme sürecini doğrudan etkilediğini belirterek Bitcoin için yatırım tezinin daha sade kurulabildiğini ifade etti. Ona göre yapay zeka şirketlerinde gelecekte oluşabilecek gelirlerin, altyapı harcamalarının ve bu yatırımların ne zaman yeterli getiri sağlayacağının hesaplanması daha karmaşık bir tablo ortaya çıkarıyor.

Serbest nakit akışı tartışması

Serbest nakit akışı, bir şirketin faaliyetlerinden elde ettiği nakitten sermaye harcamaları çıkarıldıktan sonra geriye kalan tutarı ifade ediyor. Bu ölçüt, şirket değerlemesinde yaygın biçimde kullanılıyor. Ancak Miller, bu yaklaşımın Bitcoin gibi merkeziyetsiz bir parasal ağı değerlendirmek için yeterli olmadığını düşünüyor.

Mini sözlük: Serbest nakit akışı, bir şirketin operasyonlarından doğan nakitten yatırım ve ekipman gibi sermaye harcamaları düşüldükten sonra kalan kaynağı anlatır. Şirketin ortaklara değer üretme kapasitesini ölçmek için sık kullanılır.

Miller, Bitcoin’in değer taşımadığı yönündeki “nakit akışı üretmiyor” eleştirisine daha önce de karşı çıkmıştı. 30 Haziran tarihli değerlendirmesinde, geleneksel içsel değer yaklaşımının gelecekteki nakit akışlarına odaklandığını, bu nedenle Bitcoin’in potansiyelini tam olarak yansıtamadığını söylemişti.

Altınla kıyaslama öne çıkıyor

Miller, Bitcoin’in değerinin küresel finans sistemindeki olası rolü üzerinden ele alınabileceğini ve bu noktada altınla karşılaştırmanın daha anlamlı olduğunu belirtti. Bu bakış açısına göre Bitcoin, altına benzer bir piyasa değerine ulaşması halinde teorik olarak coin başına yaklaşık 1,4 milyon dolar seviyesine çıkabilir.

“Değerleme açısından sonuç değişmiyor; Bitcoin için çerçeve, yapay zeka şirketlerine kıyasla hala daha kolay kuruluyor.”

Bill Miller IV, uzun süredir Bitcoin’e olumlu yaklaşımıyla biliniyor. Miller Value Partners bünyesinde görev yapan yatırımcı, özellikle Bitcoin’in merkeziyetsiz bir parasal ağ olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Miller’ın son değerlendirmesi, piyasalarda yapay zeka şirketlerinin yüksek harcama temposu ve gelecekteki gelir potansiyeline ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi. Açıklamaları, Bitcoin’in klasik şirket değerleme yöntemlerinden farklı bir çerçevede ele alınması gerektiği yönündeki görüşleri yeniden gündeme taşıdı.