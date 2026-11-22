XRP Ledger ağında 2026’nın son haftalarına girilirken, bazı protokol güncellemeleri ana ağa alınmak için doğrulayıcı onayı bekliyor. Sürecin son aşamasında doğrulayıcıların oyları belirleyici olurken, SingleAssetVault, LendingProtocol ve gizli transferler için kritik takvim daralıyor.

Oylamada son viraja girildi

Bu üç değişiklik henüz gerekli eşiği aşamadı. XRPL’de bir güncellemenin etkinleşebilmesi için doğrulayıcıların yüzde 80’den fazlasının destek vermesi ve ardından iki haftalık etkinleştirme süresinin tamamlanması gerekiyor. Yılın bitmesine yaklaşık beş hafta kalmış olması nedeniyle, kalan sürede hem yeni destek oylarının gelmesi hem de bu desteğin korunması gerekiyor.

XRP Ledger, Ripple ekosistemiyle yakından anılan, ödemeler ve varlık transferleri için kullanılan açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Ağdaki teknik değişiklikler, doğrulayıcıların çoğunluk onayıyla devreye alınıyor.

SingleAssetVault, LendingProtocol ve gizli transferler için oylama sürüyor; ancak üç değişiklik de henüz yüzde 80’in üzerindeki doğrulayıcı desteğine ulaşmadı.

Kredi protokolünde dört oy kaldı

Verilere göre öne çıkan değişiklik LendingProtocolV1_1 oldu. Bu düzenleme, Lending Protocol ve SingleAssetVault yapısını genişletirken kapalı uçlu yeni bir kasa modeli ile nakit esaslı muhasebe yaklaşımını sisteme ekliyor. Ayrıca yeni kredi aracılarının yalnızca kapalı uçlu kasalara bağlı şekilde oluşturulmasına imkan tanıyor.

LendingProtocolV1_1 için 34 doğrulayıcının 24’ü lehte oy verdi. Bu da yüzde 70,59 desteğe karşılık geliyor. Gerekli eşik 28 oy olduğu için değişikliğin etkinleştirme sürecine girebilmesi adına dört ek oya daha ihtiyaç duyuluyor.

Mini sözlük: Single Asset Vault, birden fazla katılımcının aynı varlık türünde fon yatırabildiği ortak havuz yapısını ifade eder. Kapalı uçlu kasa ise belirli kurallar ve sınırlı yapı içinde çalışan, sonradan esnek biçimde genişlemeyen bir havuz modelidir.

SingleAssetVault çoğunluğa daha yakın duruyor

SingleAssetVault değişikliği, birden fazla yatırımcının varlıklarını tek yapıda bir araya getiren bir çerçeve sunuyor. Bu yapının, zincir üstü Lending Protocol ile birlikte kullanılması planlanıyor. Böylece kredi mekanizmasının temel altyapılarından biri haline gelmesi bekleniyor.

Bu değişiklik için şu ana kadar 34 doğrulayıcının 25’i destek verdi. Yüzde 73,53 seviyesindeki destek oranı, gerekli 28 oyun üç gerisinde bulunuyor. Bu tablo, SingleAssetVault’un etkinleştirme penceresine LendingProtocolV1_1’den daha yakın olduğunu gösteriyor.

LendingProtocolV1_1 için 24, SingleAssetVault için 25 doğrulayıcı lehte oy kullandı; her iki değişiklik de 28 oy eşiğinin altında kalmayı sürdürüyor.

Gizli transferler de yıl sonu takviminde yer alan diğer başlıklardan biri olsa da, mevcut verilerde bu değişiklik için ayrıntılı oy dağılımı paylaşılmadı. Buna karşın üç değişikliğin ortak noktası, ana ağ aktivasyonu için kısa süre içinde ek doğrulayıcı desteğine ihtiyaç duyması olarak öne çıkıyor.