XRP, son bir haftadır 1 doların üzerine kalıcı biçimde dönemedi. Token, Kasım 2026’da 0.895 dolarla son iki yılın en düşük seviyesini gördü. 20 Kasım itibarıyla 0.96 dolar civarında işlem gören XRP, ay başından bu yana yüzde 27.7, yıl başından bu yana ise yaklaşık yüzde 51 değer kaybetti.

Kasım performansı geçmiş dönemlerle benzeşti

CryptoRank verileri, XRP’nin aylık bazda en son Şubat 2025’te yüzde 28’in üzerinde gerilediğini gösterdi. O dönemde kayıp yüzde 29.3 olmuştu. Aynı ay kripto piyasası, 21 Şubat’ta Bybit borsasını hedef alan 1.5 milyar dolarlık saldırının etkisiyle de baskı altında kalmıştı. Bybit, küresel ölçekte faaliyet gösteren büyük kripto para borsaları arasında yer alıyor.

Şubat 2025’teki sert düşüşün ardından XRP hemen toparlanamadı. Mart ile Haziran 2025 arasında toplam yükseliş yaklaşık yüzde 4.5 ile sınırlı kaldı. Buna karşılık Temmuz 2025’te ivme belirgin şekilde güçlendi ve XRP o ay yüzde 35 yükseldi. 18 Temmuz 2025’te ise 3.65 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Mevcut fiyat, bu zirvenin yaklaşık yüzde 73 altında bulunuyor.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, yatırımcıların büyük halka arzlara yönelmek için kripto varlıklarda satış yaptığını, benzer hareketin daha önce de görüldüğünü ve sonrasında kripto piyasasında toparlanma yaşandığını söyledi.

Tarihsel veriler zayıf mevsimselliğe işaret etti

Geçmiş yıllardaki fiyat hareketleri de yılın son bölümünde baskının artabildiğini gösteriyor. XRP, Kasım 2021’de yüzde 10 düştü; bu gerilemeyi Aralıkta yüzde 17 ve Ocak 2022’de yüzde 25.6’lık kayıplar izledi. FTX’in çöküşünün yaşandığı Kasım 2022’de de token yüzde 11.8 geriledi, Aralık 2022’de ise yüzde 16.9 daha düştü. XRP, 2022 yılını yaklaşık yüzde 59 kayıpla tamamlarken, Ocak 2023’te yüzde 20.1 yükseldi.

CryptoRank verilerine göre XRP’nin Kasım ayındaki medyan getirisi eksi yüzde 10.2, Aralık ayındaki medyan getirisi ise eksi yüzde 4.07 seviyesinde bulunuyor. Bu tablo, yılın son iki ayında varlık üzerinde tarihsel olarak zayıf bir seyrin öne çıktığını gösteriyor.

ETF tarafında çıkışlar hızlandı

SoSoValue verileri, spot XRP ETF’lerinden Kasım başından bu yana yaklaşık 26 milyon dolarlık çıkış yaşandığını ortaya koydu. Bu tutarın 19.1 milyon dolarlık bölümü, 13 Kasım’da sona eren haftada kaydedildi. Veriler, kurumsal tarafta talebin zayıfladığını ve fiyat üzerindeki baskının fon akımlarıyla da desteklendiğini gösterdi.

Gösterge Dönem Veri XRP fiyat değişimi Kasım 2026 Yüzde 27.7 düşüş XRP fiyat değişimi 2026 başından bu yana Yaklaşık yüzde 51 düşüş Spot XRP ETF akımı Kasım başından bu yana 26 milyon dolar çıkış

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, 19 Kasım’da CNBC’ye yaptığı değerlendirmede yatırımcıların kripto varlıklardan likidite çekerek büyük halka arzlara yöneldiğini söyledi. Ripple, sınır ötesi ödeme çözümlerine odaklanan blokzincir şirketleri arasında yer alıyor ve XRP bu ekosistemde kullanılan dijital varlık olarak biliniyor.

Garlinghouse, Bitcoin ve XRP dahil kripto piyasasının likit bir kaynak olarak kullanıldığını, yatırımcıların bu kaynağı SpaceX gibi büyük listelemelere taşıdığını ve benzer sürecin Anthropic halka arzı öncesinde de görüldüğünü anlattı.

Garlinghouse, SpaceX halka arzının ardından kripto piyasasında bir yükseliş görüldüğünü, benzer bir tablonun yeniden oluşabileceğini dile getirdi. Buna karşın mevcut veriler, XRP’de kısa vadede hem fiyat performansının hem de fon akımlarının zayıf kaldığına işaret ediyor.