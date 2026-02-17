Winvest — Bitcoin investment
BITCOIN (BTC)

2022 Ortasına Benziyor ve Kripto Paralarda Ne Olacağı Açık

Özet

  • Haftalık RSI, tarihsel olarak her döngüde bir kez görülen aşırı satım bölgesindeki düşük seviyelere doğru ilerlerken, BTC grafiğinde 2022 ile daha fazla benzerlikler bulmak mümkün.
  • 2015 ve 2018'de RSI dibe işaret etmişti ancak 2022'de devamında 5 aylık konsolidasyon gördük. Bitcoin için 2022 benzeri dönem görebiliriz.
  • İran gerilimi, tarifeler, Fed’de Başkan değişimi ve daha birçok şey 2026'nın ilk iki çeyreği için risk iştahını baltalıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

ABD piyasaları açıldıktan sonra BTC 68 bin dolar altına geri döndü ve volatilite yüksek. Aylardır sıkıcı hareketlerin ardından Bitcoin’in hareketlenmesi olumlu olsa da bu hareketin yönü aşağı olduğundan daha uzun süre kayıp serilerinin devam etme potansiyeli doğdu. Neyse ki İran müzakereleriyle ilgili açıklamalar beklenenden iyi.

İçindekiler
1 2022 ve 2026 Kripto Paralar
2 2026 Kripto Para Tahminleri

2022 ve 2026 Kripto Paralar

Volatilite çok daha yüksek, bu da son zamanlarda diğer tüm piyasalarda gördüğümüz bir durum. Altın, gümüş, dolar, kripto paralar her şey dalgalanıyor. Material Indicators, son BTC dalgalanmasını “kırılmalar ve sarsıntılar” olarak tanımlıyor. Material Indicators kurucu ortağı Keith Alan X hesabından şunları yazdı;

“Haftalık RSI, tarihsel olarak her döngüde bir kez görülen aşırı satım bölgesindeki düşük seviyelere doğru ilerlerken, BTC grafiğinde 2022 ile daha fazla benzerlikler bulmak mümkün.

2015 ve 2018’de dip seviyeye ulaşmış olsa da, 2022’de makro dip seviyeye ulaşmadan önce 5 aylık bir konsolidasyon dönemi yaşanmıştı. Bu, bu sefer de aynı şekilde gelişeceği anlamına gelmez, ancak tahminlerde yardımcı olması için modeldeki benzerlikleri ve sapmaları belirlemek için yakından izlemeye değer.”

Eğer 2022 yılıyla benzer şeyler göreceksek muhtemelen yılın ilk yarısında Bitcoin’de kayda değer yükselişler beklememiz gerekiyor.

2026 Kripto Para Tahminleri

Bu hafta yaşanacak gelişmeler yılın geri kalanına dair fikir sahibi olmak için oldukça önemli. Eğer tahmin edildiği gibi Cuma günü Yüksek Mahkeme tarife kararı gelirse aylardır devam eden belirsizliğin bir nebze azaldığını göreceğiz. Warsh’ın Mayıs ayında Fed’in direksiyonunu ele almasıyla bu yıla dair makro belirsizliğin daha fazla azalması gerekecek ve özetle yılın ilk yarısı yatırımcıları tedirgin edecek çok fazla şey var.

İran gerilimi, tarifeler, Fed’de Başkan değişimi ve daha birçok şey. 2022 yılı kripto paraların kendi sorunlarına boğulurken Fed’in faizleri artırdığı günleri temsil ediyor. Bugün Fed’in gevşemeye devam etmesi umulurken jeopolitik riskler ve tarifelerle ilgili tartışmaların tekrar alevlenme potansiyeli kripto paraları baskılıyor. Bonus olarak birçok analistin fazlasıyla önemsediği şey AI gelişimi hızlanırken Bitcoin için kuantum risklerinin artması.

Özetle yılın en azından ilk yarısında piyasaların net bir yön tayin edip oraya koşması yerine büyük ölçüde konsolidasyonla oyalanması için şartlar müsait. Belki daha derin dipler ve ardından ara yükselişler olabilir ancak yoldaki sisin dağılması için beklemekten başka çare yok.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Eric Trump’tan Bitcoin Paylaşımı, İran ve ABD Arasında Son Durum

Bitcoin’in Uzun Vadeli Yatırımcılarında Piyasa Baskısı Belirginleşiyor

Steak ‘n Shake, Bitcoin ile Ödeme Dönemi Sonrası Satışlarında Kuvvetli Artış Yaşadı

Strategy, Bitcoin Alımlarını Sürdürerek Rezervini 717.131 BTC’ye Çıkardı

Son Dakika: Strategy Yine Bitcoin Aldı – 17 Şubat Duyurusu

Bitcoin’de Küçük Yatırımcı Büyük Balinalara Meydan Okuyor! Ünlü İsim Açıkladı

Bitcoin’de Korkutan Benzerlik: FTX Çöküşü Benzeri Bir Çöküşte miyiz?

TAGGED: ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Steak ‘n Shake, Bitcoin ile Ödeme Dönemi Sonrası Satışlarında Kuvvetli Artış Yaşadı
Bir Sonraki Yazı Birleşik Arap Emirlikleri, Bitcoin Yatırımlarında 900 Milyon Doları Aştı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Eric Trump’tan Bitcoin Paylaşımı, İran ve ABD Arasında Son Durum
BITCOIN (BTC)
Bitcoin’in Uzun Vadeli Yatırımcılarında Piyasa Baskısı Belirginleşiyor
BITCOIN (BTC)
HIVE Digital Technologies Rekor Gelirle AI ve Bitcoin Madenciliğinde Büyümesini Sürdürüyor
Kripto Para
Birleşik Arap Emirlikleri, Bitcoin Yatırımlarında 900 Milyon Doları Aştı
Kripto Para
Steak ‘n Shake, Bitcoin ile Ödeme Dönemi Sonrası Satışlarında Kuvvetli Artış Yaşadı
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Lost your password?