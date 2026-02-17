2022 Ortasına Benziyor ve Kripto Paralarda Ne Olacağı Açık

ABD piyasaları açıldıktan sonra BTC 68 bin dolar altına geri döndü ve volatilite yüksek. Aylardır sıkıcı hareketlerin ardından Bitcoin’in hareketlenmesi olumlu olsa da bu hareketin yönü aşağı olduğundan daha uzun süre kayıp serilerinin devam etme potansiyeli doğdu. Neyse ki İran müzakereleriyle ilgili açıklamalar beklenenden iyi.

2022 ve 2026 Kripto Paralar

Volatilite çok daha yüksek, bu da son zamanlarda diğer tüm piyasalarda gördüğümüz bir durum. Altın, gümüş, dolar, kripto paralar her şey dalgalanıyor. Material Indicators, son BTC dalgalanmasını “kırılmalar ve sarsıntılar” olarak tanımlıyor. Material Indicators kurucu ortağı Keith Alan X hesabından şunları yazdı;

“Haftalık RSI, tarihsel olarak her döngüde bir kez görülen aşırı satım bölgesindeki düşük seviyelere doğru ilerlerken, BTC grafiğinde 2022 ile daha fazla benzerlikler bulmak mümkün. 2015 ve 2018’de dip seviyeye ulaşmış olsa da, 2022’de makro dip seviyeye ulaşmadan önce 5 aylık bir konsolidasyon dönemi yaşanmıştı. Bu, bu sefer de aynı şekilde gelişeceği anlamına gelmez, ancak tahminlerde yardımcı olması için modeldeki benzerlikleri ve sapmaları belirlemek için yakından izlemeye değer.”

Eğer 2022 yılıyla benzer şeyler göreceksek muhtemelen yılın ilk yarısında Bitcoin’de kayda değer yükselişler beklememiz gerekiyor.

2026 Kripto Para Tahminleri

Bu hafta yaşanacak gelişmeler yılın geri kalanına dair fikir sahibi olmak için oldukça önemli. Eğer tahmin edildiği gibi Cuma günü Yüksek Mahkeme tarife kararı gelirse aylardır devam eden belirsizliğin bir nebze azaldığını göreceğiz. Warsh’ın Mayıs ayında Fed’in direksiyonunu ele almasıyla bu yıla dair makro belirsizliğin daha fazla azalması gerekecek ve özetle yılın ilk yarısı yatırımcıları tedirgin edecek çok fazla şey var.

İran gerilimi, tarifeler, Fed’de Başkan değişimi ve daha birçok şey. 2022 yılı kripto paraların kendi sorunlarına boğulurken Fed’in faizleri artırdığı günleri temsil ediyor. Bugün Fed’in gevşemeye devam etmesi umulurken jeopolitik riskler ve tarifelerle ilgili tartışmaların tekrar alevlenme potansiyeli kripto paraları baskılıyor. Bonus olarak birçok analistin fazlasıyla önemsediği şey AI gelişimi hızlanırken Bitcoin için kuantum risklerinin artması.

Özetle yılın en azından ilk yarısında piyasaların net bir yön tayin edip oraya koşması yerine büyük ölçüde konsolidasyonla oyalanması için şartlar müsait. Belki daha derin dipler ve ardından ara yükselişler olabilir ancak yoldaki sisin dağılması için beklemekten başka çare yok.