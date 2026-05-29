Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Bitcoin ETF çıkışları mayıs ayından bu yana 4 milyar doları aştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 📉 Bitcoin ETF’lerinden mayısta toplam 4 milyar dolar çıkış yaşandı.
  • 🏦 Yatırımcılar piyasadaki belirsizlik ve dalgalanma nedeniyle pozisyon küçülttü.
  • 💸 Kısa süreli baskıya rağmen balinalar ve küçük yatırımcılar Bitcoin toplamaya başladı.
  • 🔴 Kritik eşik 74 bin dolar; bu bölge aşılırsa $BTC fiyatında hızlı hareket bekleniyor.
COINTURK
COINTURK

Son haftalarda Bitcoin ETF’lerinden toplam çıkış miktarı 4 milyar doları geçerek, 2026 yılının en büyük yatırımcı geri çekilme dönemlerinden birinin işaretini verdi. Özellikle 7 Mayıs’tan bu yana piyasalarda hem kurumsal hem de bireysel yatırımcının riskten kaçındığı görülüyor. Yalnızca 27 Mayıs’ta 738 milyon dolarlık bir çıkış kaydedildi ve bu trend, ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin hayata geçmesinden bu yana en yüksek ikinci dönem olarak öne çıktı.

İçindekiler
1 ETF çıkışlarında tarihi artış
2 Alım baskısı yeniden güçleniyor
3 Likidite boşluğu ve direnç seviyeleri belirleyici olacak

ETF çıkışlarında tarihi artış

Santiment’in açıkladığı verilere göre, son üç hafta içinde spot Bitcoin ETF’lerinden yapılan toplam çekim 4,013 milyar dolara ulaştı. Bu süreçte büyük fonlar, varlık yönetim şirketleri ve bireysel yatırımcılar, risk iştahının azaldığına işaret eden satış dalgasına birlikte katkı sundu. Daha önce de 2025 Kasım’ında benzer bir dönemde, günlük bazda 903 milyon dolara kadar ulaşan ETF çıkışlarının ardından piyasa güçlü bir toparlanma yaşamıştı.

Analizler, ETF’lere yönelik yüksek girişlerin piyasa coşkusu ve zirve fiyatlara denk geldiğini gösteriyor. 2025 Temmuz ve Ekim aylarında birer milyar doları aşan yatırımlar, Bitcoin’in yerel zirvelerinin hemen öncesine denk geldi. Öte yandan, 2026’da devam eden çıkışlar, yatırımcıların süregelen belirsizlik ve dalgalanma nedeniyle risklerini azaltmayı seçtiğini gösteriyor.

“Bitcoin ETF’lerinden yapılan büyük tutarlı çıkışlar, genellikle piyasa duyarlılığının zayıfladığı ve yatırımcıların duygusal kararlar aldığı dönemlerde öne çıkıyor. Büyük katılımlar genellikle iyimserliği, sert çıkışlarsa artan kaygıyı yansıtıyor.”

Son dönemdeki korku ve dalgalanma, traderların özellikle makroekonomik risklere karşı daha temkinli hareket etmesine yol açtı ve piyasada geniş çaplı bir çekilme tetiklendi.

Alım baskısı yeniden güçleniyor

ETF çıkışlarına rağmen son günlerde Bitcoin’deki toplu hacim verileri, görünenden daha olumlu bir tablo çiziyor. Santiment, hem küçük ölçekli yatırımcıların hem de yüksek bakiyeye sahip cüzdanların, yani balinaların, spot Bitcoin biriktirme hızını artırdığını aktarıyor. Böylece, hem küçük yatırımcılar hem de 100 bin ila 10 milyon dolar arası pozisyonlara sahip büyük oyuncular, satış dalgası sonrası tekrar pozisyon açmaya başladı.

Piyasa analistleri, farklı yatırımcı gruplarının senkronize şekilde alım yapmasının genellikle yükseliş ivmesine öncülük ettiğini ifade ediyor. Özellikle, spot alımlardaki bu birliktelik, geçmişte fiyat sıçramalarından önce gözlenmişti.

Analizlerde 74.000 dolar seviyesi Bitcoin için kısa vadede önemli bir direnç noktası olarak öne çıkıyor. Piyasa ısı haritaları, bu bölgenin üzerinde satış emirlerinin seyrekleştiğine, yani güçlü bir likidite boşluğunun oluştuğuna işaret ediyor.

Mini sözlük: CVD (Cumulative Volume Delta), alım ve satım emirlerinin toplam farkını gösteren bir işaretçi. Özellikle piyasa hacmine dair gerçek zamanlı alıcı-satıcı dengesini takip etmek ve güçlü alım ya da satış eğilimlerini öngörmek için analistlerin sıkça kullandığı bir teknik araçtır.

Bu tür düşük likidite ortamlarında, sert alımlarla direnç seviyelerinin aşılması halinde, kısa pozisyonların hızlıca kapatılması ve yeni alıcıların eklenmesiyle yükselişlerin ivmesi artabiliyor. Makroekonomik belirsizlikler devam etse de, son veriler güçlü yatırımcıların geri çekilen arzı kademeli olarak topladığını ortaya koyuyor.

ETF dönemiGiriş/ÇıkışTarihHareket BüyüklüğüPiyasa etkisi
2025 KasımÇıkışGünlük 903 milyon $YüksekPiyasa sonrasında toparlandı
2025 Temmuz/EkimGirişBirer milyar $+Çok yüksekFiyat zirvesine yakın
2026 MayısÇıkış7-27 MayısToplam 4 milyar $Duyarlılık zayıf

Likidite boşluğu ve direnç seviyeleri belirleyici olacak

Uzmanlar, Bitcoin’in 74 bin dolar üzerindeki zayıf likidite bölgesine dikkat çekiyor. Eğer fiyat bu eşiği güçlü alımlarla aşabilirse, piyasada ani yükselişlerin görülme ihtimali mevcut. Bu dinamik, geçtiğimiz yılki sert fiyat ralli dönemlerinde de gözlenmişti.

Bununla birlikte, genel belirsizlik ve küresel ekonomik riskler fiyatlar üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Ancak CVD göstergesindeki son gelişmeler, bazı yatırımcılarda yeniden risk iştahının arttığına işaret ediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin piyasa değerindeki düşüş sonrası küresel sıralamada on üçüncü sıraya geriledi

Texas mevcut IBIT pozisyonlarını 60 gün içinde doğrudan Bitcoin’e dönüştürüyor

Bitcoin 73 bin dolar civarında destek arıyor, kısa pozisyonlar kapanıyor

Bitcoin ETF talebi yükselirken, altcoinlerde zayıf hacim dikkat çekiyor

Bitcoin fiyatı 73 bin doların altına gerileyince satış baskısı arttı

12 yıl sonra 107 BTC yanan adrese gönderildi toplam değer 8,5 milyon dolar

ABD spot Bitcoin ETF’lerinde Mayıs’ta 2,1 milyar dolar çıktı, BlackRock IBIT’te günün en yüksek çıkışı kaydedildi

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Aave Labs’in İngiltere’de iki yeni kripto lisansı resmen onaylandı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Aave Labs’in İngiltere’de iki yeni kripto lisansı resmen onaylandı
Kripto Para
ETH üç günde %7 geriledi, $1.750 desteği kritik seviyede
Ethereum (ETH)
Bu Özellik Başka Yerde Yok: Farklı Para Birimleriyle Kusursuz Portföy Takibi
BITCOIN Haberleri
Merkez bankası altın rezervleri 2026’da %26,6 ile 30 yılın zirvesine ulaştı
ALTIN
XRP’nin büyümesi CLARITY Act ile hızlanabilir
RIPPLE (XRP)
Lost your password?