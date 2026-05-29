Bitcoin ETF çıkışları mayıs ayından bu yana 4 milyar doları aştı

Son haftalarda Bitcoin ETF’lerinden toplam çıkış miktarı 4 milyar doları geçerek, 2026 yılının en büyük yatırımcı geri çekilme dönemlerinden birinin işaretini verdi. Özellikle 7 Mayıs’tan bu yana piyasalarda hem kurumsal hem de bireysel yatırımcının riskten kaçındığı görülüyor. Yalnızca 27 Mayıs’ta 738 milyon dolarlık bir çıkış kaydedildi ve bu trend, ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin hayata geçmesinden bu yana en yüksek ikinci dönem olarak öne çıktı.

ETF çıkışlarında tarihi artış

Santiment’in açıkladığı verilere göre, son üç hafta içinde spot Bitcoin ETF’lerinden yapılan toplam çekim 4,013 milyar dolara ulaştı. Bu süreçte büyük fonlar, varlık yönetim şirketleri ve bireysel yatırımcılar, risk iştahının azaldığına işaret eden satış dalgasına birlikte katkı sundu. Daha önce de 2025 Kasım’ında benzer bir dönemde, günlük bazda 903 milyon dolara kadar ulaşan ETF çıkışlarının ardından piyasa güçlü bir toparlanma yaşamıştı.

Analizler, ETF’lere yönelik yüksek girişlerin piyasa coşkusu ve zirve fiyatlara denk geldiğini gösteriyor. 2025 Temmuz ve Ekim aylarında birer milyar doları aşan yatırımlar, Bitcoin’in yerel zirvelerinin hemen öncesine denk geldi. Öte yandan, 2026’da devam eden çıkışlar, yatırımcıların süregelen belirsizlik ve dalgalanma nedeniyle risklerini azaltmayı seçtiğini gösteriyor.

“Bitcoin ETF’lerinden yapılan büyük tutarlı çıkışlar, genellikle piyasa duyarlılığının zayıfladığı ve yatırımcıların duygusal kararlar aldığı dönemlerde öne çıkıyor. Büyük katılımlar genellikle iyimserliği, sert çıkışlarsa artan kaygıyı yansıtıyor.”

Son dönemdeki korku ve dalgalanma, traderların özellikle makroekonomik risklere karşı daha temkinli hareket etmesine yol açtı ve piyasada geniş çaplı bir çekilme tetiklendi.

Alım baskısı yeniden güçleniyor

ETF çıkışlarına rağmen son günlerde Bitcoin’deki toplu hacim verileri, görünenden daha olumlu bir tablo çiziyor. Santiment, hem küçük ölçekli yatırımcıların hem de yüksek bakiyeye sahip cüzdanların, yani balinaların, spot Bitcoin biriktirme hızını artırdığını aktarıyor. Böylece, hem küçük yatırımcılar hem de 100 bin ila 10 milyon dolar arası pozisyonlara sahip büyük oyuncular, satış dalgası sonrası tekrar pozisyon açmaya başladı.

Piyasa analistleri, farklı yatırımcı gruplarının senkronize şekilde alım yapmasının genellikle yükseliş ivmesine öncülük ettiğini ifade ediyor. Özellikle, spot alımlardaki bu birliktelik, geçmişte fiyat sıçramalarından önce gözlenmişti.

Analizlerde 74.000 dolar seviyesi Bitcoin için kısa vadede önemli bir direnç noktası olarak öne çıkıyor. Piyasa ısı haritaları, bu bölgenin üzerinde satış emirlerinin seyrekleştiğine, yani güçlü bir likidite boşluğunun oluştuğuna işaret ediyor.

Mini sözlük: CVD (Cumulative Volume Delta), alım ve satım emirlerinin toplam farkını gösteren bir işaretçi. Özellikle piyasa hacmine dair gerçek zamanlı alıcı-satıcı dengesini takip etmek ve güçlü alım ya da satış eğilimlerini öngörmek için analistlerin sıkça kullandığı bir teknik araçtır.

Bu tür düşük likidite ortamlarında, sert alımlarla direnç seviyelerinin aşılması halinde, kısa pozisyonların hızlıca kapatılması ve yeni alıcıların eklenmesiyle yükselişlerin ivmesi artabiliyor. Makroekonomik belirsizlikler devam etse de, son veriler güçlü yatırımcıların geri çekilen arzı kademeli olarak topladığını ortaya koyuyor.

ETF dönemi Giriş/Çıkış Tarih Hareket Büyüklüğü Piyasa etkisi 2025 Kasım Çıkış Günlük 903 milyon $ Yüksek Piyasa sonrasında toparlandı 2025 Temmuz/Ekim Giriş Birer milyar $+ Çok yüksek Fiyat zirvesine yakın 2026 Mayıs Çıkış 7-27 Mayıs Toplam 4 milyar $ Duyarlılık zayıf

Likidite boşluğu ve direnç seviyeleri belirleyici olacak

Uzmanlar, Bitcoin’in 74 bin dolar üzerindeki zayıf likidite bölgesine dikkat çekiyor. Eğer fiyat bu eşiği güçlü alımlarla aşabilirse, piyasada ani yükselişlerin görülme ihtimali mevcut. Bu dinamik, geçtiğimiz yılki sert fiyat ralli dönemlerinde de gözlenmişti.

Bununla birlikte, genel belirsizlik ve küresel ekonomik riskler fiyatlar üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Ancak CVD göstergesindeki son gelişmeler, bazı yatırımcılarda yeniden risk iştahının arttığına işaret ediyor.