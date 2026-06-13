Goldman Sachs, hiperskaler ÅŸirketlerin 2026’da faaliyet nakit akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n %98’ini yatÄ±rÄ±ma ayÄ±racaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Goldman Sachsâ€™Ä±n yeni projeksiyonuna gÃ¶re yapay zeka odaklÄ± harcamalar, dot com dÃ¶neminde gÃ¶rÃ¼len seviyelere yaklaÅŸÄ±yor. Kurum, bÃ¼yÃ¼k bulut ve altyapÄ± saÄŸlayÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n 2026 yÄ±lÄ±nda faaliyetlerden elde ettikleri nakit akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k %98â€™ini sermaye harcamalarÄ±na yÃ¶nlendirebileceÄŸini Ã¶ngÃ¶rdÃ¼.

AltyapÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ± tarihi seviyelere yaklaÅŸÄ±yor

SÃ¶z konusu tahmin, Ã¶zellikle veri merkezi kapasitesi, hesaplama altyapÄ±sÄ±, aÄŸ ekipmanlarÄ± ve yapay zeka donanÄ±mÄ±na ayrÄ±lan bÃ¼tÃ§elerin hÄ±zla bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶steriyor. Goldman Sachs, mevcut eÄŸilimin dot com zirvesi dÃ¶nemindeki teknoloji, medya ve telekomÃ¼nikasyon harcamalarÄ±na yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Mini sÃ¶zlÃ¼k: Hiperskaler, Ã§ok bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§ekli bulut ve veri iÅŸleme altyapÄ±sÄ± iÅŸleten teknoloji ÅŸirketlerini ifade eder. Sermaye harcamasÄ± ise ÅŸirketlerin veri merkezi, sunucu, Ã§ip ve aÄŸ ekipmanÄ± gibi uzun vadeli varlÄ±klara yaptÄ±ÄŸÄ± yatÄ±rÄ±mÄ± anlatÄ±r.

Piyasa yorumlarÄ±nÄ± paylaÅŸan Global Markets Investor da bu eÄŸilimin giderek daha fazla dikkat Ã§ektiÄŸini belirtti. PaylaÅŸÄ±lan deÄŸerlendirmeye gÃ¶re bÃ¼yÃ¼k teknoloji ÅŸirketleri, kendi Ã¼rettikleri nakdin neredeyse tamamÄ±nÄ± yeni altyapÄ± kurulumlarÄ±na aktarabilir.

Goldman Sachs verilerine gÃ¶re hiperskaler ÅŸirketler 2026â€™da faaliyet nakit akÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k %98â€™ini sermaye harcamalarÄ±na ayÄ±rma yolunda ilerliyor; bu oran, dot com dÃ¶nemindeki zirve seviyelere oldukÃ§a yakÄ±n bulunuyor.

Analize eÅŸlik eden grafikte, sermaye harcamalarÄ±nÄ±n faaliyetlerden saÄŸlanan nakit akÄ±ÅŸÄ±na oranÄ± izleniyor. Tarihsel veriler, telekom ÅŸirketlerinin 2000â€™li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±ndaki altyapÄ± geniÅŸleme dÃ¶neminde %120â€™nin Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdi. Daha geniÅŸ teknoloji, medya ve telekomÃ¼nikasyon sektÃ¶rÃ¼nde ise zirve yaklaÅŸÄ±k %95 dÃ¼zeyinde gerÃ§ekleÅŸti.

DÃ¶nem veya grup Sermaye harcamasÄ± oranÄ± Hiperskaler ÅŸirketler 2015 ile 2018 %30 ile %40 Hiperskaler ÅŸirketler 2023 %55 Goldman Sachs tahmini 2025 %68 Goldman Sachs tahmini 2026 %98

Hiperskaler ÅŸirketler uzun sÃ¼re daha dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyelerde harcama yapmÄ±ÅŸtÄ±. 2015 ile 2018 arasÄ±nda bu grubun faaliyet nakit akÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶re yatÄ±rÄ±m oranÄ± yaklaÅŸÄ±k %30 ile %40 aralÄ±ÄŸÄ±nda kaldÄ±. Ancak bulut hizmetlerine talebin artmasÄ± ve yapay zeka geliÅŸtirme yarÄ±ÅŸÄ±nÄ±n hÄ±zlanmasÄ±yla bu oran 2023â€™te %55â€™e yÃ¼kseldi. Goldman Sachs, 2025 iÃ§in %68, 2026 iÃ§in ise %98 tahmininde bulundu.

Getiri tartÄ±ÅŸmasÄ± bÃ¼yÃ¼yor

Mevcut yatÄ±rÄ±m dÃ¶ngÃ¼sÃ¼nÃ¼ bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de yapay zeka iÅŸlem gÃ¼cÃ¼ne yÃ¶nelik talep yÃ¶nlendiriyor. Åžirketler, geliÅŸmiÅŸ modelleri desteklemek iÃ§in veri merkezlerini bÃ¼yÃ¼tÃ¼rken yÃ¼ksek miktarda GPU ve aÄŸ ekipmanÄ± satÄ±n almayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Goldman Sachs, bÃ¼yÃ¼k teknoloji ÅŸirketlerinin toplam sermaye harcamalarÄ±nÄ±n 2027â€™de 920 milyar dolara yaklaÅŸmasÄ±nÄ± bekliyor. Daha agresif senaryoda bu tutar 1,4 trilyon dolara kadar Ã§Ä±kabilir. Bu seviye, 2026 ortalama tahminlerine gÃ¶re %89â€™a varan ek artÄ±ÅŸ anlamÄ±na geliyor.

BÃ¼yÃ¼yen altyapÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ± sÃ¼rerken, ÅŸirketler yapay zeka harcamalarÄ±nÄ±n gelir artÄ±ÅŸÄ±yla yeterince desteklenip desteklenmediÄŸini daha yakÄ±ndan izliyor.

Buna karÅŸÄ±lÄ±k, yapay zeka araÃ§larÄ±nÄ± kullanan bazÄ± ÅŸirketler bu harcamalarÄ±n yeterli finansal karÅŸÄ±lÄ±k Ã¼retip Ã¼retmediÄŸini deÄŸerlendiriyor. SektÃ¶rde altyapÄ± maliyetleri yÃ¼kselirken gelir artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n aynÄ± hÄ±zda gelip gelmeyeceÄŸi temel soru baÅŸlÄ±klarÄ±ndan biri olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. Model geliÅŸtiricileri arasÄ±ndaki fiyat rekabeti de uzun vadeli karlÄ±lÄ±k tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± artÄ±rÄ±yor.

Veriler, hiperskaler ÅŸirketlerin tarihsel ortalamalarÄ±n belirgin biÃ§imde Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve %100 eÅŸiÄŸine yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koyuyor. Bu tablo, faaliyetlerden yaratÄ±lan nakdin neredeyse tamamÄ±nÄ±n hissedar Ã¶demeleri veya diÄŸer kurumsal kullanÄ±m alanlarÄ± yerine bÃ¼yÃ¼me projelerine yÃ¶nlendirilebileceÄŸine iÅŸaret ediyor.