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Ethereum (ETH)

Ethereum’da 3 milyon ETH kuyrukta birikti! Yatırımcılar hangi seviyelere odaklandı?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum ağında stake kuyruğu yaklaşık 3 milyon ETH’ye ulaşırken bekleme süresi 50 güne çıktı.
  • 📌 Çıkış kuyruğunun neredeyse sıfırlanması, $ETH’de çözülmeden çok ağda kalma eğiliminin izlendiğini gösterdi.
  • 💼 Bitmine son günlerde 125.000 ETH alımıyla kurumsal birikim temasını yeniden öne taşıdı.
  • 📊 Piyasada 1.590 dolar ve 1.756 dolar seviyeleri, olası tasfiye dalgaları nedeniyle yakından izleniyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Ethereum ağında stake faaliyetleri, fiyat tarafındaki zayıf seyre rağmen güçlü kalmayı sürdürüyor. Doğrulayıcı çıkış kuyruğunun neredeyse sıfıra gerilemesi, ağdan ayrılmak isteyenlerin sınırlı kaldığına işaret ederken, stake sürecine girmeyi bekleyen ETH miktarı ise yaklaşık 3 milyona ulaştı. Ethereum, son verilere göre 1.667 dolar civarında işlem görüyor.

İçindekiler
1 Stake talebinde birikim sürüyor
2 Fiyatta kritik eşikler izleniyor
3 Geliştirici cephesinde yeni güncellemeler hazırlanıyor

Stake talebinde birikim sürüyor

Son 24 saatte yaklaşık %2 toparlanan ETH, kısa süre önce 1.524 dolar çevresindeki yerel dip seviyeleri test etmişti. Buna karşın varlık, haziran ayı boyunca %21’den fazla geriledi ve piyasa üzerindeki baskı tamamen ortadan kalkmış değil. Buna rağmen staking verileri, uzun vadeli katılımın zayıflamadığını gösteriyor.

Ağdaki doğrulayıcı çıkış kuyruğunun sıfıra yaklaşması, stake edilen ETH’nin istenirse dakikalar içinde çekilebildiği anlamına geliyor. Buna karşılık yeni doğrulayıcı olmak isteyenlerin sayısı arttığı için giriş tarafında birikim oluştu. Bekleyen miktarın yaklaşık 3 milyon ETH’ye çıkmasıyla yeni katılımcılar için tahmini bekleme süresi 50 güne uzadı.

Mini sözlük: Doğrulayıcı, Ethereum ağında işlemleri onaylayan ve blok üretimine katılan katılımcıdır. Staking ise belirli miktarda ETH kilitleyerek ağ güvenliğine katkı sağlama ve bunun karşılığında getiri elde etme mekanizması olarak bilinir.

Ethereum Daily tarafından paylaşılan değerlendirmede, çıkış kuyruğunun fiilen sıfıra indiği, buna karşılık stake giriş kuyruğunda yaklaşık 3 milyon ETH biriktiği ve bu tablonun ağdan ayrılma isteğinin düşük kaldığını gösterdiği aktarıldı.

Paylaşımda, düşük çıkış eğilimi ile artan staking talebinin birlikte değerlendirilmesi halinde ETH yatırımcılarının güvenini koruduğu görüşü öne çıktı. Bu görünüm, son dönemdeki oynaklığa rağmen birçok yatırımcının varlıklarını kilitlemeye istekli kaldığını düşündürüyor.

Kurumsal alımlar da piyasa dinamiklerine ek bir başlık açtı. Bitmine’in son günlerde 125.000 ETH satın alarak Ethereum hazinesini büyüttüğü aktarıldı. Şirketin yönetim kurulu başkanı Tom Lee, son düşüşü yüzeysel olarak nitelendirirken, agresif alım döneminin sona yaklaşabileceğini de belirtti.

Fiyatta kritik eşikler izleniyor

Ethereum fiyatı 1.700 doların altında kalmaya devam ediyor. Varlık ayrıca 50 günlük ve 100 günlük üstel hareketli ortalamalarının altında işlem görüyor. Bu durum, daha geniş eğilimde baskının sürdüğüne işaret ediyor.

Coinglass verilerine göre mevcut fiyat bölgesinin iki tarafında da yüksek kaldıraçlı pozisyonlar bulunuyor. Fiyatın 1.590 doların altına inmesi halinde yaklaşık 767 milyon dolarlık uzun pozisyon tasfiyesi tetiklenebilir. Buna karşılık 1.756 dolar üzerindeki bir hareket, yaklaşık 701 milyon dolarlık kısa pozisyonu baskı altına sokabilir.

Analistler 1.600 dolar çevresindeki desteği de izliyor. Bu bölgenin üzerinde günlük kapanışların korunamaması halinde ETH için 1.365 dolara yakın daha düşük hedeflerin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Geliştirici cephesinde yeni güncellemeler hazırlanıyor

Fiyat hareketinin ötesinde, Ethereum geliştiricileri 2026’nın üçüncü çeyreğinde planlanan Glamsterdam güncellemesi üzerinde çalışıyor. Söz konusu hard fork ile ölçeklenebilirliğin iyileştirilmesi, işlem yönlendirmesinin verimli hale getirilmesi ve ağ veri maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.

Bunun yanında öneri aşamasındaki Hegota güncellemesine ilişkin görüşmeler de sürüyor. Değerlendirilen başlıklardan biri olan EIP 8182, yerel gizlilik odaklı transferler üzerine yoğunlaşıyor. Ethereum’un kurucu ortaklarından Vitalik Buterin’in kısa süre önce paylaştığı CROPS çerçevesi de sansür direnci, gizlilik ve güvenlik başlıklarını öne çıkarıyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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