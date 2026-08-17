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Ethereum (ETH)

Analist DonAlt, Ethereum için 10 bin dolar hedefi öngörüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 DonAlt, Ethereum için 10 bin dolar hedefi öngörürken çıkışı 3 bin dolarda planlıyor.
  • 📌 Analist, 13 Ağustos'ta yaklaşık 1.900 dolardan aldığı $ETH pozisyonunu daha erken kapatmayı düşünüyor.
  • 📊 DonAlt, fiyat 1.700 dolardaki destek bölgesine dönerse pozisyonunu büyütebileceğini söylüyor.
  • 🕰️ Analistin bu temkinli yaklaşımı, 2024 ve 2025 rallisi öncesindeki XRP deneyiminin ardından öne çıkıyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Kripto para analisti DonAlt, Ethereum için teknik olarak 10 bin dolarlık bir hedefin masada olabileceğini söyledi. Buna karşın kendi işlem planında daha temkinli davrandığını belirten analist, ETH 3 bin dolara ulaştığında pozisyonunu kapatmayı düşündüğünü açıkladı.

İçindekiler
1 İşlem planı ve giriş seviyesi
2 Hedefler üç seviyede ayrıldı
3 Geçmiş XRP tahmini dikkat çekmişti

İşlem planı ve giriş seviyesi

X üzerindeki bir konuşmada DonAlt, mevcut işlem kurgusunun ayrıntılarını paylaştı. Analist, 13 Ağustos’ta yaklaşık 1.900 dolar seviyesinden Ethereum’da uzun pozisyon açtığını belirtti. Bu adımın, yatay seyreden bir piyasada direnç bölgesinden alım yapıldığı için klasik teknik analiz yaklaşımıyla tam olarak örtüşmediğini de kabul etti.

DonAlt, pozisyonsuz kalmanın kendisini, ideal olmayan bir fiyattan pozisyon taşımaktan daha fazla rahatsız ettiğini belirterek işlemin psikolojik bir tercihle açıldığını anlattı.

Analist, fiyatın Ethereum başına 1.700 dolar civarındaki yeşil destek bölgesine geri dönmesi halinde pozisyon büyüklüğünü artırmaya da hazır olduğunu ifade etti. Ethereum, akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalar için kullanılan en büyük blokzincir ağlarından biri olarak öne çıkıyor.

Hedefler üç seviyede ayrıldı

Takipçilerinden gelen sorulara yanıt veren DonAlt, beklentilerini üç ayrı seviyede ele aldı. Analiste göre resmi hedef 4 bin dolar, resmi olmayan makro hedef ise 10 bin dolar düzeyinde bulunuyor. Buna rağmen fiili işlem planı daha aşağıda şekilleniyor.

DonAlt, uygulamada kar almayı 3 bin dolar seviyesinde planladığını söyledi. Bu yaklaşım, yüksek fiyat hedefleri telaffuz edilse bile yatırımcıların çoğu zaman daha erken kazanç kilitlemeyi tercih ettiğini gösteriyor. Analist, bu noktada kendi işlem disiplinine de ironik bir göndermede bulundu.

BaşlıkSeviye
Giriş fiyatı1.900 dolar
Destek bölgesi1.700 dolar
Kar alma planı3.000 dolar
Resmi hedef4.000 dolar
Makro hedef10.000 dolar

Geçmiş XRP tahmini dikkat çekmişti

DonAlt, 2024 ve 2025 yükseliş döneminden önce XRP için yaptığı tahminle geniş çevrelerde tanındı. Analist, tokenin 0,50 dolardan 3,50 dolara yükselişini önceden öngörmüştü. O dönemde azami XRP hedefini 6,90 dolar olarak açıklasa da fiyat bu seviyeye ulaşmadan yön değiştirmişti.

Analistin son değerlendirmesi, teorik olarak beş haneli Ethereum hedefini dışlamasa da işlem tarafında daha erken kar almayı öncelediğini ortaya koyuyor.

Bu deneyim, son yorumlarının tonuna da yansıyor. DonAlt, ETH’de çok daha yüksek seviyelerin ihtimal dahilinde olduğunu düşünse bile, tarihi bir hedefin gerçekleşmesini beklemek yerine yaklaşık yüzde 57’lik bir kazancı korumayı tercih ediyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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