🚨 Hollanda savcılığı, Knaken'den kalan kripto varlıkları 2,2 milyon euroya sattı.

Hollanda savcılığı, iflas eden kripto platformu Knaken’den geri alınan kalan kripto varlıkları 2,2 milyon euroya sattı. Elde edilen gelirin iflas sürecinde kullanılacağı ve nihayetinde alacaklıların taleplerine yönlendirileceği açıklandı.

İflas sürecinde yeni adım

Knaken’in çöküşü Haziran 2026’nın başında görünür hale geldi. Müşteriler hesaplarına erişemez duruma düştü ve bakiyelerini çekemedi. Süreç, şirketin Avrupa Birliği’nin yeni kripto kuralları kapsamında Hollandalı müşterilere hizmet vermeyi sürdürmek için gerekli düzenleyici izni alamamasının ardından hızlandı.

Şirket yönetimi kontrollü bir kapanışa hazırlandığını savundu. Ancak savcılık, müşterilere ödeme yapılmadığı yönündeki kaygıların artması üzerine devreye girdi. Hollanda Finansal Piyasalar Otoritesi AFM’nin uyarısının ardından savcılar cezai soruşturma başlattı. AFM, Hollanda’da finans piyasalarını denetleyen kurum olarak faaliyet gösteriyor.

Hollanda makamları, müşteri fonlarında ciddi bir açık bulunduğu kanaatiyle iflas sürecinin gerekli olduğuna hükmetti.

Soruşturma ve mahkeme kararı

Mali suç soruşturmalarını yürüten FIOD, Knaken ile bağlantılı adreslerde arama yaptı, elektronik cihazlara el koydu ve bazı varlıkların kontrolünü devraldı. Savcılık, haziran ayının sonuna gelindiğinde yaklaşık 7 milyon euroluk müşteri fonunun kayıp olduğunu öne sürerek şirketin iflasını mahkemeden talep etti.

İflas başvurusu 30 Haziran’da resmen sunuldu. Rotterdam Bölge Mahkemesi bu başvuruyu 16 Temmuz’da kabul etti. Mahkeme, müşteri varlıklarında kayda değer bir açık bulunduğunu değerlendirdi ve durumun iflas prosedürü gerektirdiğine karar verdi.

Knaken ise mahkeme müdahalesi olmadan tasfiye sürecinin yürütülebileceğini, mevcut varlıkların doğrudan müşterilere dağıtılabileceğini savundu. Buna karşılık mahkeme, şirketin müşterilere tam ödeme yapabilecek yeterli varlığa sahip olmadığı sonucuna vardı.

Yaklaşık 30 bin müşteri etkilendi

Gelişmeler geniş bir kullanıcı kitlesini etkiledi. İlk tahminlere göre Knaken’in yaklaşık 30 bin müşterisi bulunuyordu. Satılan 2,2 milyon euroluk kripto varlık, etkilendiği düşünülen toplam müşteri bakiyelerinin yalnızca sınırlı bir bölümünü karşılıyor.

2017’de Rotterdam’da kurulan Knaken, Hollanda’daki kripto piyasasının büyümesiyle birlikte hızla bilinirlik kazandı. Şirket, özellikle futbol sponsorluğu anlaşmalarıyla öne çıktı. Feyenoord, Sparta, Heracles ve Heerenveen ile ilişkilendirilen marka, bir dönem Ajax ile de çalıştı. Bu görünürlük, şirketin ana akım tüketiciler nezdinde yerleşik ve güvenilir bir izlenim vermesine katkı sağladı.

Mahkeme, Knaken’in elindeki varlıkların müşterilere tam geri ödeme için yeterli olmadığı sonucuna ulaştı.

Kayyum ve Hollandalı makamlar incelemelerini sürdürüyor. Soruşturmanın, müşteri fonlarındaki açığın boyutu ile kalan varlıkların dağıtım sürecine odaklandığı belirtiliyor.