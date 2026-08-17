Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Bitcoin için kritik uyarı: Tasfiye dalgası sert düşüş getirebilir

Bilmeniz Gerekenler

  • Bitcoin için kritik uyarı: Tasfiye dalgası sert düşüş getirebilir
  • ⚠️ Bitcoin vadeli işlemlerinde açık pozisyonlar 48 milyar dolara çıkarken 24 saatlik işlem hacmi 25 milyar dolarda kaldı.
  • 📉 Glassnode, azalan alım emirleri nedeniyle olası tasfiyelerin Bitcoin’deki düşüşü hızlandırabileceğini belirtiyor.
  • 🪙 CryptoQuant analistine göre ise ayı piyasasında kesin dibi aramak yerine kademeli Bitcoin birikimi uzun vadede daha avantajlı olabilir.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Bitcoin vadeli işlem piyasasında açık pozisyonların, günlük işlem hacmini belirgin biçimde aşması, olası bir tasfiye dalgasının fiyat hareketlerini sertleştirebileceği yönündeki endişeleri artırıyor.  CoinGlass verilerine göre Bitcoin vadeli işlemlerindeki açık pozisyon büyüklüğü 48 milyar dolara ulaşırken, son 24 saatteki işlem hacmi 25 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

İçindekiler
1 Likidite Eksikliği Düşüşü Hızlandırabilir
2 CryptoQuant: Dip Aramak Yerine Kademeli Birikim

İki gösterge arasındaki makas Eylül 2025’ten bu yana en dar seviyeye geldi. Mevcut piyasa yapısı, vadeli işlem hacminin açık pozisyonların iki ila üç katına ulaştığı 2019 ve 2020 dönemlerinden belirgin biçimde ayrışıyor.

Likidite Eksikliği Düşüşü Hızlandırabilir

Glassnode, açık pozisyonların günlük işlem hacminin oldukça üzerinde kaldığı bir ortamda zorunlu tasfiyelerin başlamasının önemli bir risk oluşturduğuna dikkat çekti. Böyle bir senaryoda satışları karşılayacak yeterli alım emrinin bulunmaması, fiyat üzerindeki aşağı yönlü baskıyı güçlendirebilir.

Bu risk, piyasanın altında bekleyen alım emirlerindeki azalmayla daha da belirginleşiyor. Glassnode verilerine göre alım emirlerinin büyüklüğü temmuz başında ulaştığı zirveden bu yana yaklaşık üçte bir oranında geriledi. Bitcoin’in haziran ayında gördüğü 58.000 dolar seviyesini yeniden test etmesi halinde, daha sınırlı kalan talep nedeniyle düşüşün daha sert gerçekleşebileceği değerlendiriliyor.

Vadeli işlemler ile spot piyasa arasındaki hacim farkı da kırılganlığı artırıyor. Bitcoin’in son 24 saatlik spot işlem hacmi 12,55 milyar dolar seviyesinde bulunurken bu rakam vadeli işlem hacminin yaklaşık yarısına karşılık geliyor. Spot piyasadaki daha düşük likidite, türev piyasalarda oluşabilecek büyük çaplı tasfiyelerin karşılanmasını zorlaştırabilir.

CryptoQuant: Dip Aramak Yerine Kademeli Birikim

Piyasadaki kısa vadeli riskler devam ederken CryptoQuant cephesinden uzun vadeli yatırım yaklaşımına ilişkin farklı bir değerlendirme geldi. 17 Ağustos’ta yayımlanan Quicktake analizinde, Bitcoin’de ayı piyasasının uzaması durumunda kesin dip seviyesini bulmaya çalışmak yerine kademeli birikimin daha avantajlı olabileceği vurgulanıyor.

Analist Crypto Dan, mutlak dip noktasını yakalamaya çalışmanın doğru yaklaşım olmadığını ifade etti. Analiste göre ayı piyasası ilerledikçe Bitcoin sahiplerinin ortalama maliyeti belirli bir aşamadan sonra düşmeye başlıyor. Yüksek seviyelerden alım yapan yatırımcıların zararına satış yapmasıyla Bitcoin’ler, daha uzun süre elde tutma eğiliminde olan yatırımcılara geçiyor.

Crypto Dan, bu aşamada pozisyonu zaman içinde kademeli olarak büyütmenin uzun vadede daha avantajlı olabileceğini belirtiyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bloomberg’den Bitcoin uyarısı, 10 bin dolar riski öne çıktı

Strategy, Bitcoin düşerken STRC getirisinin %9 arttığını açıkladı

Coldcard açığı 5 binden fazla cüzdandan 1.778 BTC çalınmasına yol açtı

Bitcoin’de 71 bin ile 74,5 bin dolar aralığı kritik eşik oldu

Peter Schiff, Strategy’nin yeni Bitcoin satışlarına işaret etti

Ross Gerber, Michael Saylor nedeniyle Bitcoin’i ciddiye almadığını açıkladı

Bitcoin’de 365 günlük getiri eşiğin altına indi

Bu Haberi Paylaş
Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı İyi haber: Risk iştahı artıyor, Kötü haber: Bitcoin para akışından henüz pay alamıyor
Bir Sonraki Yazı Hollanda savcılığı Knaken’den kalan kripto varlıkları 2,2 milyon euroya sattı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Hollanda savcılığı Knaken’den kalan kripto varlıkları 2,2 milyon euroya sattı
Kripto Para
İyi haber: Risk iştahı artıyor, Kötü haber: Bitcoin para akışından henüz pay alamıyor
Ekonomi
Lost your password?