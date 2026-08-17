Bitcoin için kritik uyarı: Tasfiye dalgası sert düşüş getirebilir

Bitcoin vadeli işlem piyasasında açık pozisyonların, günlük işlem hacmini belirgin biçimde aşması, olası bir tasfiye dalgasının fiyat hareketlerini sertleştirebileceği yönündeki endişeleri artırıyor. CoinGlass verilerine göre Bitcoin vadeli işlemlerindeki açık pozisyon büyüklüğü 48 milyar dolara ulaşırken, son 24 saatteki işlem hacmi 25 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

İki gösterge arasındaki makas Eylül 2025’ten bu yana en dar seviyeye geldi. Mevcut piyasa yapısı, vadeli işlem hacminin açık pozisyonların iki ila üç katına ulaştığı 2019 ve 2020 dönemlerinden belirgin biçimde ayrışıyor.

Likidite Eksikliği Düşüşü Hızlandırabilir

Glassnode, açık pozisyonların günlük işlem hacminin oldukça üzerinde kaldığı bir ortamda zorunlu tasfiyelerin başlamasının önemli bir risk oluşturduğuna dikkat çekti. Böyle bir senaryoda satışları karşılayacak yeterli alım emrinin bulunmaması, fiyat üzerindeki aşağı yönlü baskıyı güçlendirebilir.

Bu risk, piyasanın altında bekleyen alım emirlerindeki azalmayla daha da belirginleşiyor. Glassnode verilerine göre alım emirlerinin büyüklüğü temmuz başında ulaştığı zirveden bu yana yaklaşık üçte bir oranında geriledi. Bitcoin’in haziran ayında gördüğü 58.000 dolar seviyesini yeniden test etmesi halinde, daha sınırlı kalan talep nedeniyle düşüşün daha sert gerçekleşebileceği değerlendiriliyor.

Vadeli işlemler ile spot piyasa arasındaki hacim farkı da kırılganlığı artırıyor. Bitcoin’in son 24 saatlik spot işlem hacmi 12,55 milyar dolar seviyesinde bulunurken bu rakam vadeli işlem hacminin yaklaşık yarısına karşılık geliyor. Spot piyasadaki daha düşük likidite, türev piyasalarda oluşabilecek büyük çaplı tasfiyelerin karşılanmasını zorlaştırabilir.

CryptoQuant: Dip Aramak Yerine Kademeli Birikim

Piyasadaki kısa vadeli riskler devam ederken CryptoQuant cephesinden uzun vadeli yatırım yaklaşımına ilişkin farklı bir değerlendirme geldi. 17 Ağustos’ta yayımlanan Quicktake analizinde, Bitcoin’de ayı piyasasının uzaması durumunda kesin dip seviyesini bulmaya çalışmak yerine kademeli birikimin daha avantajlı olabileceği vurgulanıyor.

Analist Crypto Dan, mutlak dip noktasını yakalamaya çalışmanın doğru yaklaşım olmadığını ifade etti. Analiste göre ayı piyasası ilerledikçe Bitcoin sahiplerinin ortalama maliyeti belirli bir aşamadan sonra düşmeye başlıyor. Yüksek seviyelerden alım yapan yatırımcıların zararına satış yapmasıyla Bitcoin’ler, daha uzun süre elde tutma eğiliminde olan yatırımcılara geçiyor.

Crypto Dan, bu aşamada pozisyonu zaman içinde kademeli olarak büyütmenin uzun vadede daha avantajlı olabileceğini belirtiyor.